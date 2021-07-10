Em meio à turbulência nos bastidores, Flamengo tem dúvidas no meio-campo e ataque; veja opções

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O clima nos bastidores do Flamengo é conturbado. Documento interno e áudio de funcionário foram vazados, e a diretoria se reuniu no Ninho do Urubu, nesta sexta-feira, para tratar sobre o futuro de Rogério Ceni. E a queda do técnico foi anunciada na madrugada. Em meio à turbulência, Maurício Souza é quem terá que preparar a equipe para o jogo contra a Chapecoense, no domingo, no Maracanã, e com dúvidas do meio para a frente.

+ Em áudio vazado, analista de scout do Flamengo critica Ceni: 'Mau caráter'Já com uma série de desfalques desde o início de junho, há mais dois problemas após a derrota para o Atlético-MG, na última quarta-feira. Titulares nas últimas rodadas, Bruno Henrique, lesionado, e João Gomes, suspenso, serão baixas para o confronto contra o clube catarinense. A dupla se junta a Diego Ribas, outro que se recupera de lesão e segue fora.

Sem os três atletas, Mauricinho, caso mantenha o padrão de jogo de Ceni, herdará indefinições tanto no setor do meio-campo quanto no ataque. Willian Arão foi titular como volante nas duas últimas rodadas, mas as más atuações de Gustavo Henrique e Bruno Viana podem fazer o camisa 5 retornar para a zaga. Dessa forma, Hugo Moura, Thiago Maia, Piris da Motta e Max disputariam as duas vagas abertas no meio.

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Já para o lugar de Bruno Henrique na dupla de ataque com Pedro, o técnico do sub-20 e atual interino tem Rodrigo Muniz e Vitinho como opções mais prováveis. O último estava suspenso contra o Atlético-MG e volta a ficar à disposição para a partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão.Vale lembrar que o Flamengo ainda aguarda a final da Copa América para saber quando terá os retornos de Everton Ribeiro e Gabigol. Os dois têm sido reservas no time de Tite, que decide a competição com a Argentina, sábado. Não está descartada a presença de ambos no duelo com a Chape.

Se tiverem condições físicas, a tendência é que Everton Ribeiro seja titular na vaga de Michael e Gabigol forme o ataque com Pedro. Como a disponibilidade deles ainda não é certa, Maurício Souza terá o treino deste sábado no Ninho do Urubu encerrar a preparação e definir os escolhidos.

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