Abel diz que fará 'grande reflexão' antes de definir futuro e revela livro

A decisão sobre o futuro de Abel Ferreira não será definida agora, logo depois da conquista da Copa Libertadores. O treinador português afirmou que terá de fazer uma "reflexão muito grande" com a família para decidir se continua o seu trabalho à frente do Palmeiras ou se encerra a sua vitoriosa passagem no clube paulista com três títulos, por enquanto.

São dois os motivos que levam o treinador a ter de refletir sobre o seu futuro: o calendário "insano" do futebol brasileiro, como ele mesmo definiu, que não permite descanso aos atletas e treinadores e deixa a saúde física e mental desgastada, e a saudade da família. A mulher e as duas filhas de Abel moram em Portugal, sua terra natal. Seu contrato termina no fim de 2022.

"Tenho que fazer uma reflexão muito grande. O clube já demonstrou sua vontade. Sou muito grato ao clube, ao Maurício (Galiotte), a Leila (Pereira). Tenho que refletir com a minha família. Não consigo estar na minha máxima capacidade, energia, é desumano o que fazem aqui. Se quiserem crescer, teremos que ter espaço para descansar", discursou o treinador bicampeão da Libertadores.

"Vim para o Brasil pelo amor que tenho ao futebol. E agora tenho que pensar. Há um ano disse que era melhor treinador e pior filho, pai e marido. O tempo não tem preço. Vou ter que ter uma reflexão grande como fazem os padres quando se retiram", acrescentou o português. "Vou parar, refletir e decidir o que for melhor, sobretudo, para o Palmeiras". Suas declarações foram dadas em uma coletiva emotiva, curiosa e profunda. Deyverson, o autor do gol que deu o terceiro título continental ao Palmeiras, estava ao lado do treinador e chorou, fez agradecimentos, desabafos e mandou recados. No fim, foi tietado por alguns jornalistas.

O estudioso treinador, que se debruça sobre os esquemas táticos e estratégias que pode montar para derrotar times como o Flamengo na decisão da Libertadores, revelou que irá lançar em breve um livro. A obra, diz, começou a ser escrita após o título da Libertadores de 2020 e já está pronta. A ideia é narrar em detalhes o seu trabalho no Palmeiras. As conquistas e derrotas que forjaram sua trajetória no alviverde.

"Em janeiro, o livro vai sair. Ele está feito, falta ser publicado. Nele, vou responder minuciosamente cada uma das questões que vocês (jornalistas) têm. É minha forma de agradecer ao futebol brasileiro", explicou o português. Ele está há mais de um ano no Brasil e disse ter aprendido mais do que ensinado por aqui, embora entenda que há brecha para muitas melhorias no futebol brasileiro.

"Aprendi que só sendo todos um é que podemos realmente ganhar títulos. Aprendi mais do que ensinei. Tenho muito tempo para me dedicar ao futebol", observou o comandante palmeirense, cansado em virtude da exaustiva maratona de treinos e jogos. "Se me perguntarem, vou dizer que estou no meu limite mental. Fomos a equipe que mais jogos fez. Tenho que tratar da minha saúde física e mental".

Abel deu parabéns ao Flamengo depois de derrotar na prorrogação o rival carioca e pediu para que não falem mal de Renato Gaúcho, cuja trabalho no Flamengo tem recebido críticas intensas.