Formado no Flamengo, Jorge celebra título da Libertadores: ‘Logo em cima deles’

O lateral Jorge foi uma das poucas contratações do Palmeiras para a temporada. Apesar de não ter sequência como titular, devido às constantes lesões, o atleta conquistou, neste sábado (27), a Libertadores, ao bater o Flamengo por 2 a 1. O jogador, formado na base da equipe carioca, celebrou o título após a partida.
– Eu cheguei para ser campeão logo em cima deles. Vamo! – disse Jorge, ao passar pela zona mista. Com o título, o Palmeiras chegou ao terceiro troféu de Libertadores, igualando Santos, Grêmio e São Paulo como o maior campeão da brasileiro da história do torneio.