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Formado no Flamengo, Jorge celebra título da Libertadores: ‘Logo em cima deles’

Lateral foi revelado pela equipe carioca que foi derrotada, neste sábado (27), pelo Palmeiras, na final da competição continental...
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Publicado em 

27 nov 2021 às 22:01

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 22:01

O lateral Jorge foi uma das poucas contratações do Palmeiras para a temporada. Apesar de não ter sequência como titular, devido às constantes lesões, o atleta conquistou, neste sábado (27), a Libertadores, ao bater o Flamengo por 2 a 1. O jogador, formado na base da equipe carioca, celebrou o título após a partida.
– Eu cheguei para ser campeão logo em cima deles. Vamo! – disse Jorge, ao passar pela zona mista. Com o título, o Palmeiras chegou ao terceiro troféu de Libertadores, igualando Santos, Grêmio e São Paulo como o maior campeão da brasileiro da história do torneio.
Crédito: Olateral-esquerdoJorgefoiapresentadoeéonovocamisa6doPalmeiras(Foto:CesarGreco

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