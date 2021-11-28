Renê admite frustração com Flamengo perder Copa Libertadores e destaca 'potencial da equipe'

O lateral-esquerdo Renê não escondeu sua frustração após o Flamengo perder o título da Copa Libertadores para o Palmeiras, por 2 a 1, na decisão realizada em Montevidéu (URU). Na zona mista, o jogador falou sobre o desafio de entrar em campo para substituir Filipe Luís.- Quem está no banco tem de estar preparado. Graças a Deus, consegui fazer um bom jogo ali. Infelizmente, o resultado não veio, mas agora é levantar a cabeça e continuar a ser o grupo campeão que a gente sempre foi - disse.