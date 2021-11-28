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Renê admite frustração com Flamengo perder Copa Libertadores e destaca 'potencial da equipe'

Lateral-esquerdo detalha frustração do elenco do Rubro-Negro após o 2 a 1 sofrido para o Palmeiras na decisão neste sábado (27) e afirma que momento é de 'levantar a cabeça'...

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 22:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2021 às 22:10
O lateral-esquerdo Renê não escondeu sua frustração após o Flamengo perder o título da Copa Libertadores para o Palmeiras, por 2 a 1, na decisão realizada em Montevidéu (URU). Na zona mista, o jogador falou sobre o desafio de entrar em campo para substituir Filipe Luís.- Quem está no banco tem de estar preparado. Graças a Deus, consegui fazer um bom jogo ali. Infelizmente, o resultado não veio, mas agora é levantar a cabeça e continuar a ser o grupo campeão que a gente sempre foi - disse.
Em seguida, o lateral falou sobre o clima no vestiário.
- O momento é de poucas palavras. Acho que o grupo sentiu a derrota. Sabemos do potencial da nossa equipe. Era final, jogo único, só um vence. O Palmeiras foi feliz e saiu daqui campeão - declarou.
Crédito: 'Conseguifazerumbomjogo,masinfelizmenteoresultadonãoveio',declarouolateral(Foto:JuanMabromata/AFP

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