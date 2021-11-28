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Libertadores 2021

Torcidas unidas: rivalidade entre Palmeiras e Flamengo fica só em campo

A final entre Palmeiras e Flamengo pela Libertadores foi marcada pelas provocações entre os torcedores, mas o companheirismo também teve espaço
Luana Antunes

Luana Antunes

Publicado em 

27 nov 2021 às 22:13

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 22:13

Depois da vitória do Palmeiras em cima do Flamengo na final da Libertadores, é possível imaginar que exista um clima de tensão entre os torcedores rivais. Porém, existem algumas pessoas que vão contra essa corrente e que, apesar da rivalidade, compartilham o melhor que tem juntos: o companheirismo.
Esse é o caso dos amigos Daniel Henrique, 27, e Guilherme Goltara, 21. Segundo eles, como são rivais, desde a classificação para a final, os amigos não pararam com as provocações e brincadeiras um com o outro.
Palmeiras vence o Flamengo e é tricampeão da Libertadores
Os amigos foram juntos até a Praia do Canto, em Vitória, para acompanhar a partida entre Palmeiras e Flamengo Crédito: Fernando Madeira
O palmeirense, Daniel, é de Domingos Martins e começou a torcer pelo Verdão por conta do Edmundo. Para ele, a partida da final era coisa séria, enquanto para seu amigo flamenguista, era mais do que só torcer mas, sim, aproveitar aquele momento com o colega. Eles são amigos há um ano e foram assistir a partida juntos na Praia do Canto, em Vitória.
Mais do que amizade, o amor também tem vez dentro da rivalidade do futebol. Hamanda Ugatti, 24, e Eduardo Costa, 30, namoram há um ano. Segundo ela, o namorado ser palmeirense não foi problema na hora em que se conheceram, mas que hoje, rolaram algumas provocações. "Ele só não sabe escolher time, né!", brincou a flamenguista. 
Para Eduardo, também é tranquilo, já que entende que em Vitória tem muitos flamenguistas. "Eu estou acostumado, né, moro em Vitória e aqui só tem flamenguista, já acostumei", comenta Eduardo.
Palmeiras vence o Flamengo e é tricampeão da Libertadores
Hamanda e Eduardo estão juntos há um ano e assistiram ao jogo juntos. Crédito: Fernando Madeira
Com a vitória sobre o Flamengo, o Palmeiras conquistou a terceira Copa Libertadores da América (1999, 2020 e 2021) e ultrapassa o Rubro-negro, que soma duas taças Libertadores (1981 e 2019).

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