Rio Branco cede virada e perde na estreia da primeira fase da Série D

Com informações do GE ES

Jogadores da Caldense comemoram gol em jogo fora de casa neste domingo (6), válido pela Série D do Brasileirão Crédito: AA Caldense

Na rodada de abertura da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, Caldense e Rio Branco-ES se enfrentaram na tarde deste domingo (6). Com um grande segundo tempo, o time mineiro conseguiu uma virada em só três minutos e venceu os capixabas, no Kleber Andrade, em Cariacica , por 2 a 1.

O Rio Branco abriu o placar, aos 29 minutos do primeiro tempo, com o João Paulo. Na etapa final, veio a virada da Caldense. Primeiro com Danilo Mariotto, cobrando pênalti aos 35 minutos, e depois com o zagueiro João Pedro, aos 38, completando de cabeça uma bola levantada na área.

Na etapa inicial, os dois times apresentaram um futebol fraco, de muito marcação, faltas e pouca criatividade ofensiva. Na única chance clara de gol, o Capa-Preta aproveitou e abriu o placar, aproveitando um rebote da defesa da Veterana. No segundo tempo, a Caldense buscou o gol de empate desde o início.

Entretanto, o time mineiro não conseguia criar boas chances, mesmo com o Rio Branco jogando retraído. Mas, com as mudanças do técnico Marcus Grippi, a Veterana ganhou velocidade e empatou em um pênalti sofrido por Gabriel Santos. Três minutos depois, veio o gol da virada, também em um lance de bola parada.

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