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Retorno do Capixabão é confirmado para o próximo sábado, 10 de abril

Após paralisação, clubes e Federação optam pela volta das partidas, porém o protocolo teve poucas mudanças em relação ao adotado no início da competição

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 16:50

Richard Pinheiro

Richard Pinheiro

Publicado em 

06 abr 2021 às 16:50
Serra
Serra e Rio Branco em partida realizada no Kleber Andrade Crédito: Rafael Brozeguini/Rio Branco AC
Batido o martelo! O Campeonato Capixaba 2021 vai retornar mesmo no dia 10 de abril, com os jogos da 4ª rodada da competição. A decisão foi tomada em reunião virtual entre os clubes e a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), na tarde desta terça-feira.
O certame está paralisado desde o dia 16 de março, devido ao aumento de casos de Covid-19 no Espírito Santo e após as medidas restritivas impostas pelo governador Renato Casagrande, em combate ao avanço da pandemia no estado.
Inicialmente a paralisação seria até o dia 31 de março, por conta do endurecimento das medidas restritivas, a competição teve um novo adiamento. Após uma nova prorrogação da quarentena, este reinício do Capixabão estava indefinido, mas a reunião desta terça definiu a questão.

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O protocolo de segurança e saúde da competição sofreu poucas alterações em relação ao que vinha sendo adotado no início do torneio. As testagens de Covid-19 dos atletas acontecem nesta quarta, para os times da Grande Vitória, e na quinta-feira para as equipes do interior do Espírito Santo.
Reunião da FES com os representantes dos clubes capixabas
Reunião da FES com os representantes dos clubes capixabas Crédito: Reprodução/ge.es
Outra testagem acontecerá apenas ao fim da primeira fase, antes do mata-mata. Além disso, as delegações que vão aos jogos tiveram o número de integrantes reduzido de 45 para 35 pessoas.
A rotina de partidas será bem intensa para os clubes, com os jogos acontecendo em sequência no meio e no fim de semana (quarta e sábado, por exemplo). O fim do Campeonato Capixaba, com o segundo jogo da decisão está marcado para o dia 22 de maio.

NOTA OFICIAL DA FES

A Federação de Futebol do Estado do Espírito Sando (FES) confirma o retorno do Capixabão Banestes 2021, neste sábado, dia 10 de Abril. A decisão foi comunicada à FES na tarde desta terça-feira (6), através do Comitê de Gestão de Crise COVID-19, junto do Secretário de Esportes, Junior Abreu quanto ao retorno dos jogos do futebol profissional.
Diante deste cenário de pandemia, a competição permanece sem a presença de público, com o cumprimento ainda mais rigoroso do protocolo para acesso ao estádio, seguindo a Diretriz Técnica Operacional desenvolvida para as competições.
Dentre as medidas de proteção para o retorno seguro do Capixabão, a FES comunicou aos clubes, em reunião virtual ocorrida nesta tarde, o agendamento para os dias 7 e 8 de abril de nova bateria de testes Covid-19 do tipo RT-PCT que serão realizados em todos os atletas, comissão técnica e árbitros.
Além desta importante medida, a entidade manterá o rígido controle de acesso, através de credenciamento prévio, já que o número de pessoas dentro dos estádios é extremamente limitado por delegação, aferição de temperatura, exigências de itens de proteção individual como uso de máscara, garrafa de água e álcool gel.
É válido ressaltar que durante este período de isolamento, os atletas permaneceram, em sua maioria, residindo nos centros de treinamentos de seus respectivos clubes e que a FES reforçou a conscientização através de encontros on line com os capitães e dirigentes, a importância de se resguardarem neste período de quarentena e da necessidade de cumprirem, de fato, todos os protocolos previstos pelo Governo do Estado para que houvesse o retorno seguro da competição.

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