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futebol

Pedro Lucas vibra com gol marcado pelo Grêmio

Atacante mostrou o seu valor e conseguiu evitar que o Tricolor fosse derrotado...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 22:19

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 22:19
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Na noite desta segunda-feira, o Grêmio ficou no empate por 1 a 1 com o São José-RS e manteve a liderança do Campeonato Gaúcho, com 10 pontos conquistados.
Na saída de campo, o atacante Pedro Lucas, que é torcedor fanático do Tricolor, agradeceu o apoio do grupo e comemorou o seu jogo no time titular.
‘Sempre sonhei em ser profissional do Grêmio. Agradecer ao apoio de todos e também do grupo. Acho que o jogo se complicou um pouco por causa do campo. Mas vamos nos preparar para o jogo contra o Juventude’, afirmou.
Na próxima rodada, o Grêmio volta a campo para encarar o Juventude, fora de casa.

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