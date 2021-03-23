Pedro Lucas vibra com gol marcado pelo Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Na noite desta segunda-feira, o Grêmio ficou no empate por 1 a 1 com o São José-RS e manteve a liderança do Campeonato Gaúcho, com 10 pontos conquistados.

Na saída de campo, o atacante Pedro Lucas, que é torcedor fanático do Tricolor, agradeceu o apoio do grupo e comemorou o seu jogo no time titular.

‘Sempre sonhei em ser profissional do Grêmio. Agradecer ao apoio de todos e também do grupo. Acho que o jogo se complicou um pouco por causa do campo. Mas vamos nos preparar para o jogo contra o Juventude’, afirmou.