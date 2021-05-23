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Festa merengue

Nos pênaltis, Real Noroeste vence o Rio Branco-VN e leva o inédito Capixabão

Temido na Copa ES, onde possui 4 taças, faltava ao time de Águia Branca o título Estadual. Após uma partida tensa na tarde deste domingo (23) e empate em 1 a 1 no tempo normal, ele veio na cobrança do lateral Ailton

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 18:07

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

23 mai 2021 às 18:07
Capixabão
Nos pênaltis (8 x 7), o Real Noroeste bateu o Rio Branco-VN e conquistou o primeiro Capixabão de sua história Crédito: Reprodução/TVE
Acabou a espera! Após bater na trave em edições anteriores, o Real Noroeste finalmente conquistou o inédito título do Capixabão. Nos pênaltis, a equipe da cidade de Águia Branca superou o então campeão Rio Branco-VN pelo placar de 8 x 7 para levantar o troféu do Estadual - no tempo normal, o segundo jogo da decisão acabou empatado em 1 a 1 (0 x 0 na ida). Coube ao lateral Ailton a cobrança que pôs fim à seca do time merengue na tarde deste domingo (23).

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Jogando no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado, a equipe mandante e dona da melhor campanha na primeira fase, dominou a etapa e soube tirar vantagem por jogar em casa. Quando era melhor na partida, o meia-atacante Gustavo Tonoli desviou de cabeça e abriu o placar aos 37 minutos, após cobrança de falta de Teco.
O time polenteiro poderia ter ido para o vestiário com um placar mais elástico, porém esbarrou no travessão. E fez falta, como fez. Logo no primeiro minuto da etapa complementar a cena se repetiu e o Rio Branco viu a bola explodir novamente no travessão.
Capixabão
O Real Noroeste é o campeão do Campeonato Capixaba de 2021 Crédito: Arte | A Gazeta
A pancada no poste superior acordou o time rival. Precisando ao menos de um gol para levar a decisão aos pênaltis, o Real Noroeste mudou a equipe e se lançou ao ataque. Com mais volume, os merengues chegaram à igualdade sem precisar "fazer força".
Após cruzamento rasteiro de Jarles Baiano para a área, Douglas, do Rio Branco-VN colocou na rede, porém contra a própria meta. Tudo igual no Olímpio Perim aos 19 minutos do segundo tempo. Pouco depois do empate, o técnico Antônio Carlos Roy foi expulso ao invadir o gramado.

DECISÃO NOS PÊNALTIS

Com o placar em 1 a 1, as equipes pouco arriscaram até o apito final do árbitro. Gustavo Tonoli abriu a série e colocou o time da casa na frente. Na sequência Jarles Baiano jogou para fora e o time de Venda Nova tinha a vantagem. Ela se manteve até Leomir isolar a cobrança. Nas alternadas, os cobradores não davam chances aos goleiros.
Este cenário mudou quando o lateral Canário cobrou mal e Waldson acertou o canto. Bastava a Ailton bater, fazer e encerrar o jejum. Com uma cobrança rasteira, no meio do gol, ele escreveu um novo capítulo na história do time que revelou o atacante Richarlison. Já tetracampeão da Copa Espírito Santo, o Real Noroeste conquistava naquele momento o primeiro Capixabão de sua história!

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