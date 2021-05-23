Nos pênaltis, Real Noroeste vence o Rio Branco-VN e leva o inédito Capixabão

Nos pênaltis (8 x 7), o Real Noroeste bateu o Rio Branco-VN e conquistou o primeiro Capixabão de sua história Crédito: Reprodução/TVE

Real Noroeste finalmente conquistou o inédito título do Capixabão. Nos pênaltis, a equipe da cidade de Acabou a espera! Após bater na trave em edições anteriores, ofinalmente conquistou o. Nos pênaltis, a equipe da cidade de Águia Branca superou o então campeão Rio Branco-VN pelo placar de 8 x 7 para levantar o troféu do Estadual - no tempo normal, o segundo jogo da decisão acabou empatado em 1 a 1 (0 x 0 na ida). Coube ao lateral Ailton a cobrança que pôs fim à seca do time merengue na tarde deste domingo (23).

Jogando no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante , na região Serrana do Estado, a equipe mandante e dona da melhor campanha na primeira fase, dominou a etapa e soube tirar vantagem por jogar em casa. Quando era melhor na partida, o meia-atacante Gustavo Tonoli desviou de cabeça e abriu o placar aos 37 minutos, após cobrança de falta de Teco.

O time polenteiro poderia ter ido para o vestiário com um placar mais elástico, porém esbarrou no travessão. E fez falta, como fez. Logo no primeiro minuto da etapa complementar a cena se repetiu e o Rio Branco viu a bola explodir novamente no travessão.

O Real Noroeste é o campeão do Campeonato Capixaba de 2021 Crédito: Arte | A Gazeta

A pancada no poste superior acordou o time rival. Precisando ao menos de um gol para levar a decisão aos pênaltis, o Real Noroeste mudou a equipe e se lançou ao ataque. Com mais volume, os merengues chegaram à igualdade sem precisar "fazer força".

Após cruzamento rasteiro de Jarles Baiano para a área, Douglas, do Rio Branco-VN colocou na rede, porém contra a própria meta. Tudo igual no Olímpio Perim aos 19 minutos do segundo tempo. Pouco depois do empate, o técnico Antônio Carlos Roy foi expulso ao invadir o gramado.

DECISÃO NOS PÊNALTIS

Com o placar em 1 a 1, as equipes pouco arriscaram até o apito final do árbitro. Gustavo Tonoli abriu a série e colocou o time da casa na frente. Na sequência Jarles Baiano jogou para fora e o time de Venda Nova tinha a vantagem. Ela se manteve até Leomir isolar a cobrança. Nas alternadas, os cobradores não davam chances aos goleiros.