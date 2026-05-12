Pré-lista da Seleção Brasileira: veja os jogadores convocados e em quais clubes jogam

Atletas que atuam no Brasil e em clubes do exterior compõem a lista com mais de 50 nomes enviados à Fifa
Portal Edicase

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 16:54

CBF enviou à Fifa a pré-lista da Seleção Brasileira com nomes de jogadores para a Copa do Mundo 2026 (Imagem: Dello Photos | Shutterstock)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou à Fifa, na segunda-feira (11), a pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026, que acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México. São mais de 50 jogadores, que atuam em clubes no Brasil e no exterior.
A lista definitiva com os 26 escolhidos será anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti em 18 de maio, às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Contudo, as seleções têm até a data da abertura da Copa, dia 11 de junho, para fazer as alterações na lista de jogadores.
Abaixo, veja os jogadores que aparecem na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026!

Goleiros

  • Alisson — Liverpool (Inglaterra);
  • Ederson — Fenerbahçe (Turquia);
  • Bento — Al-Nassr (Arábia Saudita);
  • Hugo Souza — Corinthians (Brasil);
  • John — Nottingham Forest (Inglaterra);
  • Weverton — Grêmio (Brasil).

Defensores

  • Marquinhos — PSG (França);
  • Thiago Silva — Porto (Portugal);
  • Gabriel Magalhães — Arsenal (Inglaterra);
  • Bremer — Juventus (Itália);
  • Léo Pereira — Flamengo (Brasil);
  • Ibañez — Al-Ahli (Arábia Saudita);
  • Alexsandro — Lille (França);
  • Alex Sandro — Flamengo (Brasil);
  • Douglas Santos — Zenit (Rússia);
  • Danilo — Flamengo (Brasil);
  • Leo Ortiz — Flamengo (Brasil);
  • Fabrício Bruno — Cruzeiro (Brasil);
  • Luciano Juba — Bahia (Brasil);
  • Paulo Henrique — Vasco (Brasil);
  • Vitinho — Botafogo (Brasil);
  • Kaiki — Cruzeiro (Brasil);
  • Wesley — Roma (Itália).
Neymar faz parte da pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo (Imagem: Alizada Studios | Shutterstock)
Atacantes

  • Vini Jr. — Real Madrid (Espanha);
  • Raphinha — Barcelona (Espanha);
  • Matheus Cunha — Manchester United (Inglaterra);
  • Luiz Henrique — Zenit (Rússia);
  • Gabriel Martinelli — Arsenal (Inglaterra);
  • João Pedro — Chelsea (Inglaterra);
  • Neymar — Santos (Brasil);
  • Endrick — Lyon (França);
  • Rayan — Bournemouth (Inglaterra);
  • Antony — Real Bétis (Espanha);
  • Igor Thiago — Brentford (Inglaterra);
  • Pedro — Flamengo (Brasil);
  • Richarlison — Tottenham (Inglaterra);
  • Igor Jesus — Nottingham Forest (Inglaterra);
  • Kaio Jorge — Cruzeiro (Brasil);
  • Samuel Lino — Flamengo (Brasil).

Meio-campistas

  • Casemiro — Manchester United (Inglaterra);
  • Bruno Guimarães — Newcastle (Inglaterra);
  • Ederson — Atalanta (Itália);
  • Fabinho — Al-Ittihad (Arábia Saudita);
  • Andrey Santos — Chelsea (Inglaterra);
  • Danilo — Botafogo (Brasil);
  • Lucas Paquetá — Flamengo (Brasil);
  • Gabriel Sara — Galatasaray (Turquia);
  • João Gomes — Wolverhampton (Inglaterra);
  • Andreas Pereira — Palmeiras (Brasil);
  • Gerson — Cruzeiro (Brasil);
  • Matheus Pereira — Cruzeiro (Brasil).

Jogos do Brasil

Antes da estreia na Copa do Mundo, em 13 de junho, diante do Marrocos, o Brasil ainda fará dois amistosos: contra o Panamá (31/05) e o Egito (06/06). Na fase de grupos, a seleção também enfrenta Haiti e Escócia.

