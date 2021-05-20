Futebol

Real Noroeste e Rio Branco-VN empatam no jogo de ida das finais do Capixabão

Partida de volta acontece no próximo domingo (23), no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2021 às 20:59
Real Noroeste e Rio Branco-VN empataram no jogo de ida da final do Capixabão
Real Noroeste e Rio Branco-VN empataram no jogo de ida da final do Capixabão Crédito: Junior Sapo
O Real Noroeste recebeu o Rio Branco-VN, na noite desta quinta-feira (20), no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, para a partida de ida das finais do Campeonato Capixaba 2021. E nos primeiros 90 minutos da decisão, as equipes empataram em 0 a 0. 
Real Noroeste e Rio Branco-VN empatam no jogo de ida das finais do Capixabão
Com o resultado, quem vencer o jogo de volta garante o título. Na final do Estadual não existe nenhum tipo de vantagem, em caso de um novo empate, a disputa da vaga será nas cobranças de pênaltis. O segundo e decisivo jogo acontece no Olimpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, no domingo, dia 23, às 15h.

O JOGO

Mesmo jogando muito longe de casa, o Rio Branco-VN se impôs e criou as melhores oportunidades do primeiro tempo e poderia ter ido para o intervalo em vantagem. Nas três chances mais claras, o zagueiro Daniel Felipe furou uma rebatida, após um escanteio, depois Gustavo Tonoli errou o alvo, em uma bola cruzada na área, e por último Stênio Garcia finalizou em cima do goleiro Waldson, depois de um passe de Arthur Faria. 
Se no primeiro tempo o Rio Branco-VN dominou o jogo, na etapa final o time de Carlos Roy ocupou o campo de ataque, pressionou, mas não conseguiu furar o bloqueio da equipe da casa. Após as saídas dos atacantes Teco e Stênio Garcia, o Real igualou as ações e chegou perto do gol em finalizações de Italo e Matheus Firmino. Porém, o jogo terminou mesmo no 0 a 0.

FICHA DO JOGO

  • REAL NOROESTE 0 X 0 RIO BRANCO-VN  

  • Campeonato Capixaba 2021 (Final - Jogo de ida) 
  • Data: 20 de maio 
  • Hora: 18h30 
  • Local: José Olímpio da Rocha (Águia Branca, ES) 
  • Árbitro: Davi Lacerda 

  • REAL NOROESTE: Waldson; Luquinha, Correia (José Vitor),Lucas Rex e Ailton; Italo, Yago (Matheus Firmino), Igor Santos e Aloísio (Icaro); Jarles Baiano (Capone) e Breno Herculano (Kel Baiano). Técnico: Duzinho Reis.  

  • RIO BRANCO-VN: Giovani Perim; Douglas, Wesley Dias, FDaniel Felipe e Canário; Jonata Pé de Pato (Gabriel Fernandes), Henrique Tiririca, Arthur Faria (Rafael Olioza) e Gustavo Tonoli (Anderson); Teco (Waschington) e Stênio Garcia (Weltinho). Técnico: Antônio Carlos Roy.

Tópicos Relacionados

Capixabão Futebol Futebol Capixaba
Recomendado para você

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza
Imagem de destaque
O que faz de Terence Tao 'o melhor matemático vivo do mundo'

