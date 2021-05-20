O Real Noroeste recebeu o Rio Branco-VN, na noite desta quinta-feira (20), no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, para a partida de ida das finais do Campeonato Capixaba 2021. E nos primeiros 90 minutos da decisão, as equipes empataram em 0 a 0.
Real Noroeste e Rio Branco-VN empatam no jogo de ida das finais do Capixabão
Com o resultado, quem vencer o jogo de volta garante o título. Na final do Estadual não existe nenhum tipo de vantagem, em caso de um novo empate, a disputa da vaga será nas cobranças de pênaltis. O segundo e decisivo jogo acontece no Olimpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, no domingo, dia 23, às 15h.
O JOGO
Mesmo jogando muito longe de casa, o Rio Branco-VN se impôs e criou as melhores oportunidades do primeiro tempo e poderia ter ido para o intervalo em vantagem. Nas três chances mais claras, o zagueiro Daniel Felipe furou uma rebatida, após um escanteio, depois Gustavo Tonoli errou o alvo, em uma bola cruzada na área, e por último Stênio Garcia finalizou em cima do goleiro Waldson, depois de um passe de Arthur Faria.
Se no primeiro tempo o Rio Branco-VN dominou o jogo, na etapa final o time de Carlos Roy ocupou o campo de ataque, pressionou, mas não conseguiu furar o bloqueio da equipe da casa. Após as saídas dos atacantes Teco e Stênio Garcia, o Real igualou as ações e chegou perto do gol em finalizações de Italo e Matheus Firmino. Porém, o jogo terminou mesmo no 0 a 0.
FICHA DO JOGO
- REAL NOROESTE 0 X 0 RIO BRANCO-VN
- Campeonato Capixaba 2021 (Final - Jogo de ida)
- Data: 20 de maio
- Hora: 18h30
- Local: José Olímpio da Rocha (Águia Branca, ES)
- Árbitro: Davi Lacerda
- REAL NOROESTE: Waldson; Luquinha, Correia (José Vitor),Lucas Rex e Ailton; Italo, Yago (Matheus Firmino), Igor Santos e Aloísio (Icaro); Jarles Baiano (Capone) e Breno Herculano (Kel Baiano). Técnico: Duzinho Reis.
- RIO BRANCO-VN: Giovani Perim; Douglas, Wesley Dias, FDaniel Felipe e Canário; Jonata Pé de Pato (Gabriel Fernandes), Henrique Tiririca, Arthur Faria (Rafael Olioza) e Gustavo Tonoli (Anderson); Teco (Waschington) e Stênio Garcia (Weltinho). Técnico: Antônio Carlos Roy.