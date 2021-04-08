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Com protocolo

Governo libera o retorno dos jogos de futebol profissional no Espírito Santo

A informação foi confirmada em decreto publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (08). Competição estava paralisada desde o início da quarentena, em 16 de março

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 09:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2021 às 09:26
Vitória venceu o Pinheiros na primeira rodada do Capixabão 2021
Retorno do Capixabão 2021 já está previsto para o dia 10 de abril Crédito: Marcela Delatorre
A partir desta quinta-feira (08) está permitida a realização de treinos por profissionais do futebol e de jogos profissionais de campeonatos deste esporte — no âmbito nacional ou regional — no Espírito Santo. A condição é de que a prática seja fechada ao público, e que os protocolos de testagem dos atletas e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) sejam observados.
A informação foi confirmada pelo governo do Estado, que publicou a mudança no decreto estadual no Diário Oficial desta quinta, dia em que foi também foi anunciada a liberação de abertura das lotéricas de segunda a sábado.
O Campeonato Capixaba, por exemplo, está paralisado desde o dia 16 de março. O governo do Estado anunciou, naquela data, que estariam proibidos os funcionamentos de clubes de serviço e de lazer, de academias de qualquer natureza, e a realização de atividades esportivas de caráter coletivo, ainda que sem a presença de público.
Com isso, o Capixabão, principal competição de futebol do calendário estadual, ficou suspenso. Na última terça (06), após uma decisão tomada em reunião virtual entre os clubes e a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), foi anunciado que o Campeonato Capixaba vai retornar no dia 10 de abril, com os jogos da 4ª rodada da competição.

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NOTA OFICIAL DA FEDERAÇÃO

A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) confirmou esta semana o retorno do Capixabão Banestes 2021 para o dia 10 de abril. A decisão foi comunicada à FES na tarde da última terça-feira (6), através do Comitê de Gestão de Crise Covid-19, junto do Secretário de Esportes, Junior Abreu quanto ao retorno dos jogos do futebol profissional.
Diante deste cenário de pandemia, a competição permanece sem a presença de público, com o cumprimento ainda mais rigoroso do protocolo para acesso ao estádio, seguindo a Diretriz Técnica Operacional desenvolvida para as competições.
Dentre as medidas de proteção para o retorno seguro do Capixabão, a FES comunicou aos clubes, em reunião virtual ocorrida naquela tarde, o agendamento de nova bateria de testes Covid-19 do tipo RT-PCR que serão realizados em todos os atletas, comissão técnica e árbitros.
Além desta importante medida, a entidade manterá o rígido controle de acesso, através de credenciamento prévio, já que o número de pessoas nos estádios é extremamente limitado por delegação, aferição de temperatura, exigências de itens de proteção individual como uso de máscara, garrafa de água e álcool gel.
A FES diz que durante o período de isolamento, os atletas permaneceram, em sua maioria, residindo nos centros de treinamentos de seus respectivos clubes e que a FES reforçou a conscientização através de encontros online com os capitães e dirigentes, a importância de se resguardarem no período de quarentena e da necessidade de cumprirem, de fato, todos os protocolos previstos pelo governo do Estado para que houvesse o retorno seguro da competição.

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