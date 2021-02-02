Atacante colombiano não vê a hora de fazer a estreia pelo Rio Branco

Sanchez não esconde a ansiedade com o início da pré-temporada do Rio Branco para o Capixaba 2021 Crédito: Rafael Brozeguini/Rio Branco AC

Começou no último final de semana a pré-temporada do Rio Branco para a disputa das competições que terá em 2021. Entre o fim de fevereiro e início de março, o Capa-Preta deverá entrar em campo pelo Campeonato Capixaba e também pela 1ª fase da Copa do Brasil.

E um dos reforços contratados para elevar o nível do elenco, o atacante colombiano Sanchez, não esconde a ansiedade ao esperar o momento da bola rolar de forma oficial.

"É um orgulho chegar em um grande clube como o Rio Branco. Sou um jogador de área, gosto da velocidade e do jogo aéreo. Comecei a minha carreira jogando a Série A da Colômbia e tive passagem boa na Europa, onde marquei 14 gols. No Brasil, é minha primeira vez, então estou muito ansioso, pois é um país com torneios muito competitivos", disse o jogador, via assessoria de imprensa.

Nosso colombiano está na área! Fala, Sanchez! ??



“É um orgulho chegar em um grande clube como o Rio Branco. Sou um jogador de área, gosto da velocidade e do jogo aéreo. Quero mostrar meu jogo e dar o meu melhor para levar a equipe onde ela merece"



? Rafael Brozeguini/ RBAC pic.twitter.com/0986E3yEzC — Rio Branco ® (@riobrancoes) January 30, 2021

Vindo do Atlético de Cali, da Colômbia, Sanchez vai trabalhar pela primeira vez no futebol capixaba. Esperançoso em fazer um bom papel com a camisa alvinegra, o jogador promete muito empenho para atingir os seus objetivos pessoais e também contribuir com os do clube.

"Embora não conheça bem o clube, ele me despertou muita atenção, e o projeto é muito sério, sua infraestrutura, estou muito satisfeito e comprometido. Tomei a decisão de vir com muita responsabilidade, e sei que é preciso trabalhar duro para os torneios que estão por vir, em particular a Copa do Brasil", destacou o colombiano.