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Ansiedade

Atacante colombiano não vê a hora de fazer a estreia pelo Rio Branco

O jogador atuará pela primeira vez em outro país e mesmo sem conhecer o futebol capixaba, se vê em condições de fazer bonito pelo Capa-Preta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2021 às 20:01

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 20:01

Rio Branco
Sanchez não esconde a ansiedade com o início da pré-temporada do Rio Branco para o Capixaba 2021 Crédito: Rafael Brozeguini/Rio Branco AC
Começou no último final de semana a pré-temporada do Rio Branco para a disputa das competições que terá em 2021. Entre o fim de fevereiro e início de março, o Capa-Preta deverá entrar em campo pelo Campeonato Capixaba e também pela 1ª fase da Copa do Brasil.

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E um dos reforços contratados para elevar o nível do elenco, o atacante colombiano Sanchez, não esconde a ansiedade ao esperar o momento da bola rolar de forma oficial.
"É um orgulho chegar em um grande clube como o Rio Branco. Sou um jogador de área, gosto da velocidade e do jogo aéreo. Comecei a minha carreira jogando a Série A da Colômbia e tive passagem boa na Europa, onde marquei 14 gols. No Brasil, é minha primeira vez, então estou muito ansioso, pois é um país com torneios muito competitivos", disse o jogador, via assessoria de imprensa.
Vindo do Atlético de Cali, da Colômbia, Sanchez vai trabalhar pela primeira vez no futebol capixaba. Esperançoso em fazer um bom papel com a camisa alvinegra, o jogador promete muito empenho para atingir os seus objetivos pessoais e também contribuir com os do clube.
"Embora não conheça bem o clube, ele me despertou muita atenção, e o projeto é muito sério, sua infraestrutura, estou muito satisfeito e comprometido. Tomei a decisão de vir com muita responsabilidade, e sei que é preciso trabalhar duro para os torneios que estão por vir, em particular a Copa do Brasil", destacou o colombiano.
Com informações do globoesporte.com/es

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