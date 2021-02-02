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De partida

Ídolo no Vitória, Ferrugem relembra anos de identificação e conquistas no Alvianil

Desde 2018 no Alvianil, atleta deixa a equipe capixaba por empréstimo e vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista na temporada 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2021 às 19:54

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 19:54

Vitória
No tempo que ficou no Vitória, Ferrugem herdou a braçadeira de capitão e teve forte identificação com a torcida alvianil Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC
“Ferrugem, guerreiro, Ferrugem, guerreiro”. Esse era o canto que a torcida do Vitória-ES entoava sempre que o zagueiro, e por muito tempo capitão, realizava uma boa jogada. Mas, neste ano que se inicia, o defensor, que deixou o Alvianil em janeiro, foi apresentado pelo Sertãozinho para a disputa da Série A2 do Paulista 2021.

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O zagueiro de 25 anos chegou ao Vitória em 2018, para a disputa da Copa Espírito Santo e daí iniciou uma série de conquista e premiações individuais. Coletivamente, Ferrugem se sagrou campeão da Copa ES 2018 e do Capixaba 2019, e também esteve presente nas seleções do Capixaba 2019 e 2020. Feitos que o atleta se orgulha de ter conquistado.
"Esses anos que passei no Vitória foram momentos de muito aprendizado e alegria. Foi uma passagem que acrescentou muito em minha carreira, por isso, sou grato por tudo que o clube me proporcionou, disse.
Após uma longa passagem no Espírito Santo, o atleta acertou, por empréstimo, com o Sertãozinho-SP. Em um polo com maior destaque, o atleta foca seus objetivos inicialmente no acesso do Touro.
"Estou muito feliz por essa oportunidade de jogar em um cenário de maior destaque. Consequentemente, com um bom campeonato a chance de ser visto também cresce. Mas a prioridade é no acesso do Sertãozinho para a Série A1. Vou manter meus pés no chão e trabalhar firme para alcançar este objetivo".

TREINADOR CONHECIDO

Durante sua passagem pelo Alvianil, a equipe foi comandada por diversos técnicos, entre eles, Rodrigo Fonseca, que agora também está no Sertãozinho. Trabalhando novamente com o treinador, Ferrugem comentou que isso o ajudará na adaptação nesta nova competição.
"O Rodrigo Fonseca, sem dúvidas, é um excelente profissional. Com a experiência que tive com ele naquele período no Vitória, agora ter a oportunidade de seguir um trabalho no Sertãozinho com o Rodrigo é positivo, porque irá me ajudar muito na adaptação do novo campeonato. Então, com a filosofia do Rodrigo e com o trabalho do dia a dia, podemos ter em mente um grupo unido e batalhador", finalizou.
Com informações do Globoesporte.com/es

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