Espaço de crianças e atletas: conheça a Estação Cidadania de Cariacica

01

Pistas de atletismo

A Estação Cidadania de Cariacica conta com uma pista de 100 metros rasos, modalidade olímpica muito popular. Há também pista para salto triplo e salto em distância. As pistas têm piso especial para a modalidade.

02

Arremesso de peso

Há um espaço no local destinado ao arremesso de peso. A área inclui o círculo em que o competidor fica e o espaço para o lançamento.

03

Academia popular

Em uma área da Estação Cidadania da cidade, há uma academia popular disponíveis para munícipes. São dezenas de equipamentos para atividade física. Ao lado da academia, há ainda um parquinho para crianças.

04

Pista de skate

Outra modalidade olímpica presente na Estação Cidadania de Cariacica é o skate. A pista conta com corrimão e um espaço amplo para os praticantes.

05

Ginásio Ademar Cunha

Construído no centro da Estação Cidadania de Cariacica, o Ginásio Ademar Cunha é o principal equipamento de prática esportiva do local. O espaço é destinado para esportes como o futsal e o handebol.

06

Campo de futebol

O esporte mais popular do mundo também tem espaço na Estação Cidadania de Cariacica. O campo de futebol no bairro Itacibá é utilizado, por exemplo, pelas categorias de base do Rio Branco e da Desportiva Ferroviária.

07

Pista de caminhada

Ao lado do campo de futebol, há uma pista de caminhada para os munícipes de Cariacica. O local conta com área verde e, quem frequenta o espaço, relata até já ter visto alguns animais como pássaros e capivaras.

08

Futemesa

Além do futebol, o futemesa também está presente. O campo é substituído por uma mesa utilizadas por crianças e adolescentes.

09

Quadras de areia

As quadras de areia são usadas na Estação Cidadania de Cariacica para a prática de futevôlei, futebol de areia e vôlei de praia.

10

Segundo piso do ginásio