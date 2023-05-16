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Estação Esporte

Espaço de crianças e atletas: conheça a Estação Cidadania de Cariacica

Localizado no bairro Itacibá, o local oferece espaços para práticas esportivas de diversas modalidade olímpicas e paraolímpicas. A Estação Cidadania é um dos quatro pontos do evento Estação Esporte
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

16 mai 2023 às 15:38

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 15:38

Conheça a Estação Cidadania de Cariacica, no bairro Itacibá
Conheça a Estação Cidadania de Cariacica, no bairro Itacibá Crédito: Fernando Madeira
O que antes era um ponto viciado de lixo entre os bairros Nova Brasília e Itacibá, em Cariacica, virou um local de prática esportiva de diversas modalidades. A Estação Cidadania de Cariacica, inaugurada em 2019, está localizada no Parque O Cravo e a Rosa, que já existia antes da construção do complexo, mas desde então ganhou novos equipamentos. Do futebol ao atletismo, passando pelo skate e até por modalidades que ganharam novos adeptos nos últimos anos, como o futemesa, vários esportes estão presentes no Estação Cidadania, que vai receber uma programação especial no próximo dia 27, quando acontece o Estação Esporte.
O espaço foi inaugurado pela Prefeitura de Cariacica em julho de 2019 após uma obra realizada em parceria com o Governo Federal. Este é o primeiro complexo esportivo da cidade a contar com modalidades olímpicas e paraolímpicas e ocupa uma área total de 7.000 m².
A Estação Cidadania é administrada pela Prefeitura de Cariacica, com serviços de limpeza, pintura e manutenção. Na época em que foi inaugurado, o local foi pensado para atletas de alto rendimento, que disputam competições estaduais e municipais, mas também para utilização de crianças e adolescentes das comunidades vizinhas.
Para o secretário municipal de Esportes de Cariacica, Paulo Roberto Oliveira, o espaço cumpre a função de proporcionar à comunidade e aos atletas e paratletas de alto rendimento um local para o desenvolvimento das habilidades e diversão.
"É um espaço público importante para crianças e adolescentes. Em algumas modalidades há necessidade de agendamento, mas em geral, as pessoas chegam e usam. E aqui nascem vários atletas"
Paulo Roberto Oliveira - Secretário municipal de Esportes de Cariacica
O secretário de Esportes do município afirmou ainda que a Estação Cidadania de Cariacica está passando atualmente por reformas, como pintura, troca de telhados e manutenção de alguns itens de academia. "As obras acontecem para que a população utilize o espaço", afirmou.
Os reparos devem ser concluídos antes do dia 27 de maio, quando a Estação Cidadania de Cariacica deve virar um ponto de prática esportiva do Estação Esporte. Serão modalidades nas quadras de areia e coberta, além do campo de futebol e área externa. Os municípios de Vila Velha, Serra e Vitória também sediarão práticas esportivas na mesma data.
A programação da Estação Cidadania de Cariacica:
  1. Ginástica para a terceira idade (livre para o público) - Área externa, das 6h às 7h
  2. Circuito ginástica comunidade (livre para o público) - Quadra de areia, das 7h às 8h / das 8h às 9h
  3. Tênis de mesa (paradesportivo) - Quadra coberta, das 7h às 13h
  4. Ginástica rítmica e ballet (livre para o público) - Quadra coberta, das 7h às 13h
  5. Atividades lúdicas e recreação (livre para o público) - Área externa, das 8h às 18h
  6. Aulão de ritmos comunidade (livre para o público) - Área externa, das 8h às 9h
  7. Futsal masculino (torneio) - Quadra coberta, das 9h às 13h
  8. Hand Beach (torneio) - Quadra de areia, das 9h às 13h
  9. Judô e Karatê (livre para o público) - Segundo piso, das 9h às 13h
  10. Futebol (livre para o público) - Campo, das 9h às 13h
  11. Ballet (apresentação) - Segundo piso, das 13h às 15h
  12. Judô, Karatê e Jiu Jitsu (oficina) - Área externa, das 14h às 19h
  13. Handebol feminino (torneio) - Quadra coberta, das 14h às 16h30
  14. Futebol (livre para o público) - Campo, das 14h às 18h
  15. Ginástica rítmica (oficina) - Segundo piso, das 15h às 17h
  16. Beach Soccer (livre para o público) - Quadra de areia, das 15h às 17h
  17. Handebol masculino (torneio) - Quadra coberta, das 16h30 às 19h
*Programação provisória e sujeita a alterações.

CONHEÇA OS ESPAÇOS DA ESTAÇÃO CIDADANIA DE CARIACICA

01

Pistas de atletismo

A Estação Cidadania de Cariacica conta com uma pista de 100 metros rasos, modalidade olímpica muito popular. Há também pista para salto triplo e salto em distância. As pistas têm piso especial para a modalidade.

02

Arremesso de peso

Há um espaço no local destinado ao arremesso de peso. A área inclui o círculo em que o competidor fica e o espaço para o lançamento.

03

Academia popular

Em uma área da Estação Cidadania da cidade, há uma academia popular disponíveis para munícipes. São dezenas de equipamentos para atividade física. Ao lado da academia, há ainda um parquinho para crianças.

04

Pista de skate

Outra modalidade olímpica presente na Estação Cidadania de Cariacica é o skate. A pista conta com corrimão e um espaço amplo para os praticantes.

05

Ginásio Ademar Cunha

Construído no centro da Estação Cidadania de Cariacica, o Ginásio Ademar Cunha é o principal equipamento de prática esportiva do local. O espaço é destinado para esportes como o futsal e o handebol.

06

Campo de futebol

O esporte mais popular do mundo também tem espaço na Estação Cidadania de Cariacica. O campo de futebol no bairro Itacibá é utilizado, por exemplo, pelas categorias de base do Rio Branco e da Desportiva Ferroviária.

07

Pista de caminhada

Ao lado do campo de futebol, há uma pista de caminhada para os munícipes de Cariacica. O local conta com área verde e, quem frequenta o espaço, relata até já ter visto alguns animais como pássaros e capivaras.

08

Futemesa

Além do futebol, o futemesa também está presente. O campo é substituído por uma mesa utilizadas por crianças e adolescentes.

09

Quadras de areia

As quadras de areia são usadas na Estação Cidadania de Cariacica para a prática de futevôlei, futebol de areia e vôlei de praia.

10

Segundo piso do ginásio

Dentro do Ginásio Ademar Cunha, também há um espaço para a prática de ginástica, onde crianças e adolescentes têm aulas diariamente. O local também é utilizado para o jiu jítsu.

LEIA MAIS SOBRE O ESTAÇÃO ESPORTE

Confira a programação do Estação Esporte em Cariacica

Confira a programação do Estação Esporte em Vila Velha

Confira a programação do Estação Esporte na Serra

Confira a programação do Estação Esporte em Vitória

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