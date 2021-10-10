Dupla feminina capixaba vence Circuito Brasileiro de vôlei de praia no Rio

Domingo de títulos inéditos na Urca Crédito: William Lucas/Inovafoto/CBV

A dupla capixaba Elize Maia e Thâmela venceram o Circuito Brasileiro de vôlei de praia na manhã deste domingo (10) no Rio de Janeiro, pela primeira vez. Apesar do cinzento que cobria o céu da capital carioca, foi o azul celeste que deu o tom aos campeões da segunda etapa do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia 2021.

Thâmela também ficou em primeiro lugar na votação popular que elegeu a melhor jogadora do dia.



Além das meninas, a dupla masculina composta por Evandro e Álvaro Filho, dos Estados do Rio de Janeiro e Paraíba, venceu, também vestindo a cor azul. Na arena montada na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), na Urca, as duas duplas alcançaram o título inédito.

A ausência de público na competição, em razão dos protocolos sanitários aplicados durante a pandemia da Covid-19, foi superada com a “Arquibancasa”, uma versão virtual das arquibancadas da arena. Nela os fãs puderam acompanhar todos os jogos das finais ao vivo, e interagir com o animador em quadra.

Duplas vencedoras Crédito: William Lucas/Inovafoto/CBV

CAPIXABAS

A primeira dupla a soltar o grito de "campeã" na manhã deste domingo (10) foi Elize Maia e Thâmela. Elas venceram Bárbara Seixas e Carol Solberg, do Rio de Janeiro, por 2 sets a 0 (21/17 e 21/18), para alcançarem o primeiro título Open da parceria. Elize, que agora tem dois ouros em torneios deste tipo, elogiou a parceira, as adversárias e agradeceu o apoio ao redor do time.

“Hoje foi um jogo muito desafiador. Enfrentar Bárbara e Carol, que chegaram em mais uma final, faz a gente crescer, elas nos puxam muito com a resistência que têm. A Thâmela jogou muito, me ajudou demais em quadra. Nós estamos fazendo um trabalho muito intenso em Vitória (ES). Quero agradecer aos integrantes da nossa comissão técnica, familiares e amigos que nos dão força para chegar aonde chegamos”, comentou Elize.

A jovem Thâmela conquistou o primeiro título em Open na carreira. Para a atleta do Espírito Santo, de 21 anos, formar a parceria com Elize foi o divisor de águas no trajeto como profissional do vôlei de praia.

“Desde quando eu comecei a parceria com a Elize, eu passei a entender melhor o que é ser um atleta profissional. Tivemos recentemente uma experiência no Circuito Mundial que nos deu uma bagagem enorme. E nós conseguimos tirar o melhor disso. É gratificante ver o resultado desse nosso trabalho acontecendo, colher os frutos”, disse Thâmela que de dezembro de 2020 até agora conquistou nove medalhas (três bronzes em Open, duas pratas e dois outros em Challenger, um ouro no Circuito Mundial, e o título deste domingo).

"Jogar com a Elize é muito bom, nós nos completamos. Cada uma tem um jeito de ser dentro de quadra, mas temos uma alquimia. A experiência dela e a equipe que temos ao nosso redor deixa o nosso trabalho mais consistente" Thâmela - Jogada de vôlei de praia

MASCULINO

Na disputa masculina, Evandro e Álvaro Filho (RJ/PB), que jogam juntos desde setembro, disputaram a segunda final da dupla em dois torneios disputados. Depois da segunda colocação no evento inaugural da temporada no final do mês passado, desta vez eles chegaram ao lugar mais alto do pódio ao passarem por André e George (ES/PB), por 2 sets a 0 (24/22 e 21/15). Evandro, que agora conta com 17 ouros em Open, celebrou o bom começo da nova parceria.

Evandro e Álvaro Filho (RJ/PB) Crédito: William Lucas/Inovafoto/CBV

“A felicidade é imensa em chegar em mais uma final ao lado do Álvaro. Temos um desafio enorme pela frente ainda. Estamos evoluindo a cada etapa, no jogo a jogo, com muita paciência que vamos chegando cada vez mais longe”, contou Evandro.

Já Álvaro Filho tinha razões de sobra para comemorar o primeiro título ao lado do novo parceiro. O pequeno Dom, primeiro filho do atleta paraibano, completa um ano de vida nesta segunda-feira (11), e receberá de presente uma medalha de ouro.

“Eu quero dedicar ao Dom, que vai completar um ano de vida amanhã, a saudade está grande. Agradeço a todos os nossos apoiadores, e aqueles que apoiam o vôlei de praia em geral. Estamos unidos para que nosso esporte fique mais forte e possamos buscar ótimos resultados”, falou Álvaro que conquistou uma etapa Open pela décima terceira vez.