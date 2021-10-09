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"Fadinha do Skate"

Rayssa Leal brinca ao voltar para a escola: "Dias de luta, dias de glória"

A medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020 tem apenas 13 anos e precisa conciliar a vida de atleta, com todas as competições ao redor do mundo, e sua formação escolar

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 10:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 out 2021 às 10:03
Na última manobra, Rayssa Leal é campeã da etapa de Salt Lake City do Mundial de skate street
Na última manobra, Rayssa Leal é campeã da etapa de Salt Lake City do Mundial de skate street Crédito: A brasileira Rayssa Leal faz manobra em etapa de Salt Lake City (Divulgação / SLS
Rayssa Leal, a nossa fadinha, usou suas redes sociais para compartilhar que a vida não é feita só de eventos e competições de skate. Ela postou uma foto onde é possível ver sua sala de aula.
Em seu Instagram, Rayssa escreveu: "Como já dizia Chorão: Dias de luta, dias de glória. De volta, colégio Cebama".
A medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020, estava em São Paulo para participar da premiação promovida pela Glamour Brasil. No evento, Rayssa levou o prêmio de "Geração Z" das mãos da também skatista Karen Jonz.
A fadinha do skate tem apenas 13 anos e precisa conciliar a vida de atleta, com todas as competições ao redor do mundo, e sua formação escolar.

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