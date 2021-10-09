Rayssa Leal brinca ao voltar para a escola: "Dias de luta, dias de glória"

Rayssa Leal, a nossa fadinha, usou suas redes sociais para compartilhar que a vida não é feita só de eventos e competições de skate. Ela postou uma foto onde é possível ver sua sala de aula.
Em seu Instagram, Rayssa escreveu: "Como já dizia Chorão: Dias de luta, dias de glória. De volta, colégio Cebama".
A medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020, estava em São Paulo para participar da premiação promovida pela Glamour Brasil. No evento, Rayssa levou o prêmio de "Geração Z" das mãos da também skatista Karen Jonz.
A fadinha do skate tem apenas 13 anos e precisa conciliar a vida de atleta, com todas as competições ao redor do mundo, e sua formação escolar.