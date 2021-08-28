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Na última manobra, Rayssa Leal é campeã da etapa de Salt Lake City do Mundial de skate street

Jovem skatista leva o troféu após ficar atrás na classificação e pular de forma emocionante para a liderança no último instante da disputa...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 16:06

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 16:06
Crédito: A brasileira Rayssa Leal faz manobra em etapa de Salt Lake City (Divulgação / SLS
Rayssa Leal, de apenas 13 anos, foi destaque do Time Brasil na Olimpíada de Tóquio em julho deste ano e segue sendo referência no skate. Na noite deste sábado (28), ela foi campeã da a etapa de Salt Lake City da Liga Mundial de Skate Street. A disputa foi dramática e a confirmação do título veio apenas na última manobra, conseguindo uma sensacional nota de 8,5 para obter o troféu.
Última a se apresentar durante as finais do dia, viu as adversárias assumirem o topo da tabela antes de entrar na pista, e precisando de uma nota 8,3 no final para ultrapassar a japonesa Funa Nakayama, Fadinha foi tão bem que acabou ultrapassando a meta e recebeu um 8,5 dos juízes da prova.
A manobra havia sido tão espetacular que mesmo antes da nota dos jurados ser divulgada, Rayssa já comemorava com a sua equipe, tendo a certeza de que havia feito um feito muito acima e necessário para atingir o topo do pódio.
Outra brasileira que também disputava o troféu, Pâmela Rosa terminou em sexto lugar na classificação com 16,4 pontos conquistados na final.
Confira a classificação da final da etapa de Salt Lake City:Rayssa Leal (BRA) - 21.0Funa Nakayama (JAP) - 20.7Roos Zwetsloot (HOL) - 19.6Pâmela Rosa (BRA) - 16.4Keet Oldenbeuving (HOL) - 12.5Mariah Duran (EUA) - 12.3Momiji Nishiya (JAP) - 10.6Candy Jacobs (HOL) - 6.9

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