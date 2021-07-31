Confira o que assistir nas Olimpíadas de Tóquio na TV na noite de sábado (31)

Esta noite de sábado (31) e madrugada de domingo (1º) promete ser de conquistas para o esporte brasileiro em Tóquio. Logo às 22h30 (de Brasília), o nadador Bruno Fratus disputa a final dos 50 m livre com chances de medalha.
Às 2h30, o velejador Robert Scheidt tenta conquistar sua sexta medalha olímpica na regata da medalha da classe laser.
Pouco depois, às 5h45, a ginasta Rebeca Andrade entra na final de saltos como favorita, depois da desistência da americana Simone Biles. Ela já conquistou a prata no individual geral e ainda vai disputar a final do solo, também como favorita. Mas esta é só na manhã de segunda (2).
Sábado (31)
- 19h HANDEBOL FEM. Brasil x Suécia SporTV 3 (ao vivo)
- 21h VÔLEI DE PRAIA Oitavas de final SporTV 2 (ao vivo)
- 21h ATLETISMO SporTV 3 (ao vivo)
- Eliminatórias: 3000m com obstáculos fem. (Tatiane Raquel e Simone Ferraz), salto em distância fem. (Eliane Martins), 400m livre masc. (Lucas Carvalho).
- Finais: Arremesso de peso (Geisa Arcanjo)
- 22h TÊNIS DE MESA Equipe fem. (Brasil x Hong Kong) SporTV 4 (ao vivo)
- 22h30 NATAÇÃO Finais 50m livre masc., 50m livre fem., 1.500m livre masc., 4x100m medley fem., 4x100m medley masc. Globo/SporTV 2 (ao vivo)
- 23h LUTA OLÍMPICA Eliminatórias (Aline Silva) SporTV 4 (ao vivo)
- 23h05 VÔLEI MASC. Brasil x França Globo/SporTV/BandSports (ao vivo)
Domingo (1º)
- 0h30 BOXE Eliminatórias SporTV 2 (ao vivo)
- 1h VÔLEI DE PRAIA Oitavas de final SporTV (ao vivo)
- 1h TÊNIS Finais SporTV 4 (ao vivo)
- 1h40 VÔLEI DE PRAIA Oitavas de final SporTV 2 (ao vivo)
- 2h30 VELA Finais Laser (Robert Scheidt) e Laser Radial SporTV 3 (ao vivo)
- 2h30 TÊNIS DE MESA Equipe masc. (Brasil x Sérvia) SporTV 4 (ao vivo)
- 3h SALTOS ORNAMENTAIS Finais SporTV 2 (ao vivo)
- 5h GIN. ARTÍSTICA MASC. Final de solo SporTV 2 (ao vivo)
- 5h BASQUETE MASC. Espanha x Eslovênia SporTV 3 (ao vivo)
- 5h45 GIN. ARTÍSTICA FEM. Final de salto Globo/SporTV 2 (ao vivo)
- 6h10 LUTA OLÍMPICA Semifinais SporTV 4 (ao vivo)
- 6h18 BOXE Quartas de final (Hebert Sousa) SporTV 2 (ao vivo)
- 6h44 GIN. ARTÍSTICA MASC. Final do cavalo com alça SporTV 2 (ao vivo)
- 7h ATLETISMO Finais Final salto em altura masc., semifinais dos 100m rasos masc., semifinais dos 100m com barreiras fem., final salto triplo fem., semifinal 800m rasos masc., semifinal 400m com barreiras masc., final 100m rasos masc. SporTV (ao vivo)
- FIQUE DE OLHO: Nesta manhã será realizada a final mais nobre do atletismo, dos 100m rasos, com a participação dos homens mais rápidos do mundo e as semifinais dos 400m com barreiras, com a presença do brasileiro Alison dos Santos
- 7h30 HANDEBOL MASC. Brasil x Alemanha SporTV 3 (ao vivo)
- 9h VÔLEI DE PRAIA Oitavas de final SporTV 2 (ao vivo)
- 10h VÔLEI MASC. EUA x Argentina SporTV 4 (ao vivo)
- 20h30 ATLETISMO Finais salto em distância masc. e 100m com barreiras fem.
- Eliminatórias: 200m rasos fem. (Ana Carolina Azevedo) SporTV 2 (ao vivo)
- 20h30 CANOAGEM VELOCIDADE Eliminatórias canoagem dupla 1000m (Isaquias Queiroz e Jacky Godmann) e caiaque simples 1000m (Vagner Souza Jr) Finais SporTV (ao vivo)
- 21h VÔLEI DE PRAIA Oitavas de final SporTV 3 (ao vivo)
- 23h HANDEBOL FEM. Brasil x França Globo/SporTV 3 (ao vivo)
- 23h TÊNIS DE MESA Oitavas de final por equipes SporTV 4 (ao vivo)