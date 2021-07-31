Confira o que assistir nas Olimpíadas de Tóquio na TV na noite de sábado (31)

Bruno Fratus nadou a semifinal 1 dos os 50m em 21.60 e avançou à final com o terceiro melhor tempo

Esta noite de sábado (31) e madrugada de domingo (1º) promete ser de conquistas para o esporte brasileiro em Tóquio. Logo às 22h30 (de Brasília), o nadador Bruno Fratus disputa a final dos 50 m livre com chances de medalha.

Pouco depois, às 5h45, a ginasta Rebeca Andrade entra na final de saltos como favorita, depois da desistência da americana Simone Biles. Ela já conquistou a prata no individual geral e ainda vai disputar a final do solo, também como favorita. Mas esta é só na manhã de segunda (2).