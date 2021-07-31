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Na luta por medalha

Capixaba Paulo André avança à semifinal dos 100m rasos das Olimpíadas

O velocista capixaba ficou em em terceiro em bateria eliminatória e se garante na semi

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 09:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2021 às 09:20
Paulo André Camilo avança às semifinais do 100m rasos
Paulo André Camilo avança às semifinais do 100m rasos Crédito: Wagner Carmo/Cbat
O velocista capixaba Paulo André Camilo se classificou para a semifinal dos 100m rasos neste sábado, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele terminou sua bateria em terceiro lugar com o tempo de 10 segundos e 17 centésimos, atrás do sul-africano Akani Simbine (10.08) e do marfinense Arthur Cisse (10.15).
O atleta disse que pode melhorar. "Tive uma boa saída, mas uma má aceleração, eles fugiram um pouco, mas eu me tranquilizei e consegui acompanhar e atacar no final para e classificar. Entrei para fazer uma prova por tempo, mas no meio dela tive de ter paciência para mudar essa estratégia e consegui. Agora é trabalhar mentalmente na minha recuperação para chegar na semifinal bem", avaliou o velocista. 
O capixaba dedicou a vitória ao seu pai e treinador, o ex-velocista Carlos José Camilo de Oliveira, que não pôde viajar devido às restrições sanitárias. As três semifinais dos 100 m rasos serão disputadas neste domingo (1º), a partir das 7h15 (de Brasília). Ele ainda vai participar do revezamento 4x100m.

OUTRO BRASILEIROS 

Outros dois corredores brasileiros, contudo, não passaram das eliminatórias. Felipe Bardi disputou a segunda bateria dos 100 m rasos e terminou em quinto, com o tempo de 10s26. Os classificados na etapa foram o nigeriano Enoch Adegoke (9.98), o catariano Femi Ogunode (10.02) e o britânico Zharnel Hughes (10.04). Já Rodrigo do Nascimento terminou a sua bateria em sexto, com o tempo de 10s24.

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