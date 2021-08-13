Campeão olímpico, Ítalo Ferreira é eliminado no México; Medina também cai

Italo Ferreira, que conquistou recentemente a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, está no México competindo em mais uma etapa do circuito mundial de surfe. Nas quartas de final, enfrentou o também brasileiro Mateus Herdy, que foi convidado para o evento e surpreendeu, derrotando Italo Ferreira e se classificando às semifinais nesta quinta-feira (12).

Campeão olímpico, Ítalo Ferreira foi eliminado precocemente na etapa mexicana do Mundial Crédito: Tony Heff/WSL

Tanto Italo Ferreira quanto Mateus Herdy mostraram um surfe muito agressivo logo de cara, aproveitando as primeiras ondas e somando boas notas nos primeiros minutos da bateria. Italo com um 6.83 e Mateus com um 6.50.

O atual campeão olímpico e mundial mostrou um repertório de manobras variado e evitou dar aéreos, sua especialidade, durante a bateria, focando nas manobras fortes como cutbacks, rasgadas e batidas, aproveitando todo o cumprimento das ondas e, logo na segunda onda, fez uma ótima nota, tirando um 8.83 e totalizando 15.43.

Herdy não se intimidou de enfrentar Italo Ferreira e deu respostas imediatas durante toda a bateria, carregando nos aéreos, mas sem aproveitar o comprimento das ondas, ficando sempre atrás de Italo na pontuação.

Os surfistas adotaram estratégias diferentes para a bateria, com Italo apostando em um surfe mais pesado e agressivo, enquanto Herdy trabalhava mais os aéreos, mas sem fazer ondas com manobras conectadas e sequências.

A bateria entre os brasileiros foi muito pegada e apertada, mas com Italo aproveitando bem o tempo e conduzindo o ritmo do surfe, mantendo Mateus Herdy atrás das notas na maior parte do tempo.

Mesmo assim, faltando menos de cinco minutos, Herdy fez uma onda espetacular com aéreos, batidas intensas, rasgadas e uma ótima finalização, tirando um 9.27, virando a bateria e totalizando 16.54

Italo, com menos de dois minutos no relógio e precisando de um 8, não conseguiu uma boa onda e foi eliminado pelo novato Mateus Herdy, mesmo tendo um 15.43, que é um bom somatório.

Os dois brasileiros fecharam o dia de competições na etapa, que teve o líder do ranking mundial, Gabriel Medina, eliminado pelo também brasileiro, Deivid Silva, e protagonizaram uma bateria muito intensa e emocionante até o final.

Mateus Herdy vai enfrentar nas semifinais o australiano Jack Robinson, que eliminou o português Frederico Morais nas quartas de final.

MEDINA ELIMINADO

Gabriel Medina foi derrotado pelo compatriota Deivid Silva na bateria de quartas de final disputada nesta quinta-feira (12), na praia Barra de la Cruz.

Medina e Ítalo foram eliminados da etapa do México do Mundial de Surfe Crédito: Thiago Diz/WSL

Local do Guarujá, litoral de São Paulo, Deivid Silva somou 15.34 (8.67 e 6.67) pontos, contra 13.14 de Medina, que, apesar do resultado, tem a primeira colocação do ranking assegurada para as finais do Mundial, que acontecem em setembro, em Trestles, na Califórnia.

Com a ida às semifinais, Deivid Silva consegue seu melhor resultado no circuito mundial. Ele, inclusive, já está garantido na elite do surfe mundial para a próxima temporada. O brasileiro enfrentará na semifinal o italiano Leonardo Fioravanti.