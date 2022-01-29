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Superação

Websérie mostra os desafios enfrentados pelas pessoas em situação de rua em Vitória

Para acolher de maneira mais humanizada esse público, a Prefeitura de Vitória inaugurou o Serviço de Acolhimento Emergencial Transitório que conta com uma infraestrutura adequada e profissionais multidisciplinares

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 22:25

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 jan 2022 às 22:25
A realidade de uma pessoa em situação de rua só pode ser sentida na pele por quem vive essa condição. Os motivos para chegar nesse contexto são os mais diversos possíveis e complexos para serem enfrentados. Para acolher de maneira mais humanizada esse público na Capital, a administração municipal inaugurou o Serviço de Acolhimento Emergencial Transitório.
No espaço, há toda uma infraestrutura, com assistentes sociais e psicólogos que atuam no resgate da cidadania, da autoestima e na reinserção dos indivíduos no seio da sociedade. São oferecidos os cuidados, por exemplo, de lavanderia, hotelaria e alimentação, além do encaminhamento para retirada de documentos, cursos e postos de trabalho.
Atualmente, são 195 vagas disponíveis no local, que atua 24 horas por dia. Para mostrar como tem sido esse trabalho, a Prefeitura de Vitória, em parceria com A Gazeta, produziu uma websérie com dois episódios para contar a história real de duas pessoas que foram acolhidas (a identidade desses personagens não foi revelada para preservá-los).
Confira abaixo o material:

EPISÓDIO 01

EPISÓDIO 02

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