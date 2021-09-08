Vitória melhora ambiente de negócios para ampliar desenvolvimento

De acordo com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, quem tem interesse em abrir uma empresa hoje na cidade faz o envio de seu projeto on-line, de forma a parametrizá-lo ao PDU da região informada. Crédito: Jansen Dias Lube/Prefeitura de Vitória

Seja na recepção de turistas, seja na capacidade de atrair empresas, Vitória alcança os 470 anos em forma para não apenas encantar: a ideia é cativar, tanto as pessoas físicas, como as jurídicas e fortalecer a vocação da Capital como polo de desenvolvimento.

“Vitória hoje é a única cidade que oferece licenciamentos através de graus de risco. Isso é uma demanda antiga do setor produtivo. Quem tem interesse em abrir uma empresa hoje na cidade faz o envio de seu projeto on-line, de forma a parametrizá-lo ao PDU da região informada. Automaticamente, o sistema faz uma análise, que pode aprovar ou devolver o projeto para alterações necessárias”, explica o prefeito Lorenzo Pazolini.

Com a novidade, o processo de abertura de empresas na cidade ganhou velocidade. Em alguns casos, é possível ter o projeto aprovado em até 48 horas. Dessa forma, a cidade aumenta seu potencial de atração e retenção de empresas, assim como também o de geração de emprego e renda.

A atual gestão municipal também realizou mudanças operacionais nos processos de licenciamento ambiental para melhorar o ambiente de negócios na cidade. Licenças passaram a ser emitidas com prazos mais ágeis graças à desburocratização dos processos. Para atividades de baixo potencial poluidor, realizadas em áreas de até 300m², o documento pode ser liberado em uma semana.

“Ficou claro para nós que o investidor estava deixando de escolher Vitória em razão da excessiva burocracia. Hoje, temos um ambiente de negócios favorável, pois o setor produtivo acredita e investe na cidade”, reforça Pazolini.

Outro importante fator que contribui para o desenvolvimento da cidade é a segurança. Foi criado o Núcleo de Inteligência da Guarda, que, junto da Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom), agrega informações importantes para a realização de prisões e identificação de suspeitos.

A Guarda Civil Municipal foi reestruturada, recebeu novos equipamentos e veículos e passou a ter uma unidade de elite, a ROMU – Ronda Ostensiva Municipal, que recebeu treinamento e formação em parceria com as Polícias Rodoviária Federal e Civil, e Secretaria Estadual de Justiça. A ROMU atua em situações de conflito e em locais de maiores riscos, o que vai contribuir para reduzir cada vez mais os índices de violência na Capital. Também cumpre mandados de prisão a partir de informações do Núcleo de Inteligência.

A logística das equipes de rua foi reorganizada. Agentes que estavam em atividades administrativas passaram a atuar operacionalmente, o que resultou no aumento de 35% no efetivo nas ruas. Novos pontos base foram definidos e ações prioritárias foram elencadas de acordo com as demandas.

O trabalho sistematizado resultou no aumento de quase 200% no número das câmeras do videomonitoramento, e de 145% das câmeras do estacionamento rotativo.

O resultado foi a redução em todos os índices criminais no primeiro semestre de 2021 na Capital, em comparação com o mesmo período de 2020. Resultados positivos, que incluíram prisões de criminosos procurados, apreensões de drogas e cabos de fios de cobre, recuperação de veículos roubados/furtados e mais operações.

PRESERVAÇÃO FAVORECE O TURISMO ECOLÓGICO

Considerando riqueza natural de Vitória, a administração municipal inaugurou novos espaços contemplativos, como os mirantes do Parque da Fonte Grande. Esse da foto é o Mirante Sumaré. Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória

Enquanto o ambiente de negócios apresenta melhora, cuidados com o meio ambiente também garantem melhor atmosfera para outra área que gera emprego e renda, o de turismo.

“Vitória é uma cidade voltada para o mar com cenários naturais muito bonitos. Temos 37 quilômetros de espaços territoriais protegidos. São quase 40% do nosso território. Isso nos reforça nossa responsabilidade para com a preservação em consonância com o potencial econômico que essa área tão importante oferece em termos de turismo ecológico”, aponta Tarcísio José Föeger, secretário municipal de Meio Ambiente da Capital.

Considerando essa riqueza natural, a Prefeitura inaugurou novos espaços contemplativos, como os mirantes do Parque da Fonte Grande.

Intensificou ainda os cuidados com um dos maiores patrimônios naturais da cidade, o manguezal, considerado o segundo maior do mundo entre os localizados em áreas urbanas, com 18 milhões de m² de extensão. Além de mais ações de fiscalização, as de preservação, manutenção e recuperação da vegetação de restinga, importante para a preservação de inúmeras espécies de vegetais e também de animais como o caranguejo, também aumentou.

“Nossas equipes implantaram uma nova agenda de fiscalizações e realizaram apreensões importantes nesses oito meses, com recuperação de animais em épocas de defeso e retirada de redes de pesca ilegais. Também estamos atuando na proteção da restinga nas praias, como em Camburi, especialmente porque é um tipo de vegetação que protege da erosão e ajuda na preservação de símbolos culturais da nossa cidade, pois está intimamente ligado, por exemplo, à produção de panelas de barro. Percebemos que a preservação ambiental se integra com a cultura e o turismo de uma forma global”, relaciona Föeger.