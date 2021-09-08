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Diego Alves/Prefeitura de Vitória
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Atrações culturais no mês de setembro marcam aniversário de Vitória

A pandemia ainda não acabou, mas diversas programações virtuais e também eventos presenciais com lotação reduzida vão garantir os festejos

Estúdio Gazeta

Conteúdo Patrocinado

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 04:20

Publicado em

08 set 2021 às 04:20
De 03 a 05 de setembro, a Ilha das Caieiras vai ser palco do Festival da Mariscada. Foto de conteúdo patrocinado, favor não usar.
De 03 a 05 de setembro, a Ilha das Caieiras vai ser palco do Festival da Mariscada. Crédito: Diego Alves/Prefeitura de Vitória
Aos poucos, o setor cultural vai retomando as suas atividades presenciais, respeitando os protocolos sanitários de prevenção e combate à Covid-19. A programação da Cultura para o aniversário de Vitória mesclará atividades virtuais e presenciais.
Para celebrar a data, a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) preparou uma agenda eclética para todo o mês de setermbro, com atrações que incluem desde apresentações de números de dança em faixas de pedestres e ensaios de teatro a céu aberto, até apresentações on-line com música e contação de histórias.
“Com o significativo aumento de pessoas imunizadas na Capital, mais de 484 mil, estamos finalizando uma programação que mesclará o virtual e o presencial sem perder de vista os cuidados que o momento de pandemia ainda exige”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.
São muitas atrações. No dia do aniversário da cidade, 08 de setembro, as manifestações artísticas começam logo pela manhã, de modo virtual, às 9 horas no YouTube da Prefeitura de Vitória, com a atividade “Contação de Histórias”, do projeto “Viagem pela Literatura” realizado pela Biblioteca Municipal, e tem muito mais.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

VITÓRIA 470 ANOS

02/09 (quinta-feira)

  • O que: Apresentação de Dança de Alunos da Fafi  – Solo e Trio
  • Onde: Escadaria São Diogo - Centro
  • Horário: 15h

03/09 a 05/09 (sexta-feira a domingo)

  • O que: Festival da Mariscada
  • Onde: Ilha das Caieiras
  • Horário: Sexta de 17h às 22h, sábado e domingo de 10h30 às 17h. 
O Festival Mariscada faz parte da programação do aniversário de Vitória.
O Festival Mariscada faz parte da programação do aniversário de Vitória. Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

04/09 (sábado)

  • O que: Visitação infantil guiada
  • Onde: Museu Capixaba do Negro (Mucane) - Centro da Cidade
  • Horário: 10h às 11h  
  • Agendamento: [email protected]

04 e 05/09 (sábado e domingo)

Para os amantes da música, o Mercado do Vinil vai ser realizado na Casa Porto das Artes Plásticas, no dia 04 e 05 de setembro.
Para os amantes da música, o Mercado do Vinil vai ser realizado na Casa Porto das Artes Plásticas, no dia 04 e 05 de setembro. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória
  • O que: Mercado do Vinil
  • Onde: Casa Porto das Artes Plásticas - Centro da Cidade
  • Horário: 14h às 19h
  • O que: Exposição de Artesanato das alunas do Circuito Cultural de Vitória no Festival de Frutos do Mar
  • Onde: Museu Histórico Manuel Passos Lyrio - Ilha das Caieiras
  • Horário: 9h às 17h

08/09 - Aniversário da cidade (quarta-feira)

A banda Forró Fiá vai se apresentar no dia 08 de setembro, data de aniversário de Vitória. O evento vai ser realizado na Ilha das Caieiras.
A banda Forró Fiá vai se apresentar no dia 08 de setembro, data de aniversário de Vitória. O evento vai ser realizado na Ilha das Caieiras. Crédito: Divulgação
  • O que: Abertura da Exposição Fotográfica Vitória 470
  • Onde: Casa Porto das Artes Plásticas
  • Horário: 10 horas
  • Fica até quando: 30/09
  • O que: Apresentações musicais com as bandas Brasil Pandeiro e Forró Fiá
  • Onde: Ilha das Caieiras
  • Horário: A partir do 12h
A banda Brasil Pandeiro vai se apresentar na Ilha das Caieiras, no dia 08 de setembro, a partir das 12 horas.
A banda Brasil Pandeiro vai se apresentar na Ilha das Caieiras, no dia 08 de setembro, a partir das 12 horas. Crédito: Divulgação
  • O que: Workshop de Hip Hop Dance
  • Onde: Ilha das Caieiras - Praça ao lado do Museu Histórico Manuel Passos Lyrio  
  • Horário: 15h30 às 17h30
  • O que: Pocket Show Wanderson Lopez (MPB)
  • Onde: Youtube do artista
  • Horário: 21h30
  • O que: Pocket Show Raphael Morais
  • Onde: Youtube do artista
  • Horário: 22h30

12/09 (domingo)

  • O que: Hip Hop - Slam com premiação
  • Onde: Museu Capixaba do Negro (Mucane) - Centro da Cidade
  • Horário: 15h

14 a 17/09

  • O que: Exposição do Estudo das Técnicas de  Fotografia dos alunos da EMEF Eliane Rodrigues dos Santos
  • Onde: Museu Histórico Manuel Passos Lyrio - Ilha das Caieiras
  • Funcionamento: terça a domingo de 09h às 17h.

17/09

  • O que: Sarau da Academia Espírito Santense de Letras

18 a 25/09

  • O que: Intervenções Artísticas de Dança
  • Onde: Faixas de pedestres pela cidade

21 a 26/09

  • O que: Exposição “Maré Literária”
  • Onde: Museu Histórico Manuel Passos Lyrio - Ilha das Caieiras
  • Funcionamento: terça a domingo de 09h às 17h.

24/09

No dia 24 de setembro, os alunos da Fafi vão fazer um ensaio a céu aberto, às 19h30, no Parque Moscoso, no Centro de Vitória. Imagem para conteúdo patrocinado, favor não usar.
No dia 24 de setembro, os alunos da Fafi vão fazer um ensaio a céu aberto, às 19h30, no Parque Moscoso, no Centro de Vitória. Crédito: Diego Alves/Prefeitura de Vitória
  • O que: Ensaio a céu aberto - Alunos da Fafi
  • Onde: Parque Moscoso
  • Horário: 19h30

Ainda em setembro:

  • O que: Intervenção Artística no Monumento Vitória 360
  • O que: Entrega da Reforma da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim

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