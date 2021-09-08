Atrações culturais no mês de setembro marcam aniversário de Vitória

De 03 a 05 de setembro, a Ilha das Caieiras vai ser palco do Festival da Mariscada. Crédito: Diego Alves/Prefeitura de Vitória

Aos poucos, o setor cultural vai retomando as suas atividades presenciais, respeitando os protocolos sanitários de prevenção e combate à Covid-19. A programação da Cultura para o aniversário de Vitória mesclará atividades virtuais e presenciais.

Para celebrar a data, a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) preparou uma agenda eclética para todo o mês de setermbro, com atrações que incluem desde apresentações de números de dança em faixas de pedestres e ensaios de teatro a céu aberto, até apresentações on-line com música e contação de histórias.

“Com o significativo aumento de pessoas imunizadas na Capital, mais de 484 mil, estamos finalizando uma programação que mesclará o virtual e o presencial sem perder de vista os cuidados que o momento de pandemia ainda exige”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.

São muitas atrações. No dia do aniversário da cidade, 08 de setembro, as manifestações artísticas começam logo pela manhã, de modo virtual, às 9 horas no YouTube da Prefeitura de Vitória , com a atividade “Contação de Histórias”, do projeto “Viagem pela Literatura” realizado pela Biblioteca Municipal, e tem muito mais.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

VITÓRIA 470 ANOS

02/09 (quinta-feira)

O que: Apresentação de Dança de Alunos da Fafi – Solo e Trio

Apresentação de Dança de Alunos da Fafi – Solo e Trio Onde: Escadaria São Diogo - Centro



Escadaria São Diogo - Centro Horário: 15h



03/09 a 05/09 (sexta-feira a domingo)

O que: Festival da Mariscada

Festival da Mariscada Onde: Ilha das Caieiras

Ilha das Caieiras Horário: Sexta de 17h às 22h, sábado e domingo de 10h30 às 17h.

O Festival Mariscada faz parte da programação do aniversário de Vitória. Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

04/09 (sábado)

O que: Visitação infantil guiada

Visitação infantil guiada Onde: Museu Capixaba do Negro (Mucane) - Centro da Cidade

Museu Capixaba do Negro (Mucane) - Centro da Cidade Horário: 10h às 11h

10h às 11h Agendamento: [email protected]

04 e 05/09 (sábado e domingo)

Para os amantes da música, o Mercado do Vinil vai ser realizado na Casa Porto das Artes Plásticas, no dia 04 e 05 de setembro. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

O que: Mercado do Vinil

Mercado do Vinil Onde: Casa Porto das Artes Plásticas - Centro da Cidade

Casa Porto das Artes Plásticas - Centro da Cidade Horário: 14h às 19h

O que: Exposição de Artesanato das alunas do Circuito Cultural de Vitória no Festival de Frutos do Mar

Exposição de Artesanato das alunas do Circuito Cultural de Vitória no Festival de Frutos do Mar Onde: Museu Histórico Manuel Passos Lyrio - Ilha das Caieiras

Museu Histórico Manuel Passos Lyrio - Ilha das Caieiras Horário: 9h às 17h

08/09 - Aniversário da cidade (quarta-feira)

A banda Forró Fiá vai se apresentar no dia 08 de setembro, data de aniversário de Vitória. O evento vai ser realizado na Ilha das Caieiras. Crédito: Divulgação

O que: Contação de Histórias

Contação de Histórias Onde: Youtube da Prefeitura de Vitória

Youtube da Prefeitura de Vitória Horário: 9h

O que: Abertura da Exposição Fotográfica Vitória 470

Abertura da Exposição Fotográfica Vitória 470 Onde: Casa Porto das Artes Plásticas

Casa Porto das Artes Plásticas Horário: 10 horas

10 horas Fica até quando: 30/09

O que: Apresentações musicais com as bandas Brasil Pandeiro e Forró Fiá

Apresentações musicais com as bandas Brasil Pandeiro e Forró Fiá Onde: Ilha das Caieiras

Ilha das Caieiras Horário: A partir do 12h

A banda Brasil Pandeiro vai se apresentar na Ilha das Caieiras, no dia 08 de setembro, a partir das 12 horas. Crédito: Divulgação

O que: Workshop de Hip Hop Dance

Workshop de Hip Hop Dance Onde: Ilha das Caieiras - Praça ao lado do Museu Histórico Manuel Passos Lyrio

Ilha das Caieiras - Praça ao lado do Museu Histórico Manuel Passos Lyrio Horário: 15h30 às 17h30

O que: Live de Ana Paula Franchini & Banda na Catedral de Vitória

Live de Ana Paula Franchini & Banda na Catedral de Vitória Onde: http://www.catedraldevitoria.com.br/festadavitoria

http://www.catedraldevitoria.com.br/festadavitoria Horário: 19h

O que: Pocket Show Wanderson Lopez (MPB)

Pocket Show Wanderson Lopez (MPB) Onde: Youtube do artista

Youtube do artista Horário: 21h30

O que: Pocket Show Raphael Morais

Pocket Show Raphael Morais Onde: Youtube do artista

Youtube do artista Horário: 22h30

12/09 (domingo)

O que: Hip Hop - Slam com premiação

Hip Hop - Slam com premiação Onde: Museu Capixaba do Negro (Mucane) - Centro da Cidade

Museu Capixaba do Negro (Mucane) - Centro da Cidade Horário: 15h

14 a 17/09

O que: Exposição do Estudo das Técnicas de Fotografia dos alunos da EMEF Eliane Rodrigues dos Santos

Exposição do Estudo das Técnicas de Fotografia dos alunos da EMEF Eliane Rodrigues dos Santos Onde: Museu Histórico Manuel Passos Lyrio - Ilha das Caieiras

Museu Histórico Manuel Passos Lyrio - Ilha das Caieiras Funcionamento: terça a domingo de 09h às 17h.

17/09

O que: Sarau da Academia Espírito Santense de Letras

18 a 25/09

O que: Intervenções Artísticas de Dança

Intervenções Artísticas de Dança Onde: Faixas de pedestres pela cidade

21 a 26/09

O que: Exposição “Maré Literária”

Exposição “Maré Literária” Onde: Museu Histórico Manuel Passos Lyrio - Ilha das Caieiras

Museu Histórico Manuel Passos Lyrio - Ilha das Caieiras Funcionamento: terça a domingo de 09h às 17h.

24/09

No dia 24 de setembro, os alunos da Fafi vão fazer um ensaio a céu aberto, às 19h30, no Parque Moscoso, no Centro de Vitória. Crédito: Diego Alves/Prefeitura de Vitória

O que: Ensaio a céu aberto - Alunos da Fafi

Ensaio a céu aberto - Alunos da Fafi Onde: Parque Moscoso

Parque Moscoso Horário: 19h30

Ainda em setembro: