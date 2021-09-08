Atrações culturais no mês de setembro marcam aniversário de Vitória

Aos poucos, o setor cultural vai retomando as suas atividades presenciais, respeitando os protocolos sanitários de prevenção e combate à Covid-19. A programação da Cultura para o aniversário de Vitória mesclará atividades virtuais e presenciais.
Para celebrar a data, a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) preparou uma agenda eclética para todo o mês de setermbro, com atrações que incluem desde apresentações de números de dança em faixas de pedestres e ensaios de teatro a céu aberto, até apresentações on-line com música e contação de histórias.
“Com o significativo aumento de pessoas imunizadas na Capital, mais de 484 mil, estamos finalizando uma programação que mesclará o virtual e o presencial sem perder de vista os cuidados que o momento de pandemia ainda exige”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.
São muitas atrações. No dia do aniversário da cidade, 08 de setembro, as manifestações artísticas começam logo pela manhã, de modo virtual, às 9 horas no YouTube da Prefeitura de Vitória, com a atividade “Contação de Histórias”, do projeto “Viagem pela Literatura” realizado pela Biblioteca Municipal, e tem muito mais.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
VITÓRIA 470 ANOS
02/09 (quinta-feira)
- O que: Apresentação de Dança de Alunos da Fafi – Solo e Trio
- Onde: Escadaria São Diogo - Centro
- Horário: 15h
03/09 a 05/09 (sexta-feira a domingo)
- O que: Festival da Mariscada
- Onde: Ilha das Caieiras
- Horário: Sexta de 17h às 22h, sábado e domingo de 10h30 às 17h.
04/09 (sábado)
- O que: Visitação infantil guiada
- Onde: Museu Capixaba do Negro (Mucane) - Centro da Cidade
- Horário: 10h às 11h
- Agendamento: [email protected]
04 e 05/09 (sábado e domingo)
- O que: Mercado do Vinil
- Onde: Casa Porto das Artes Plásticas - Centro da Cidade
- Horário: 14h às 19h
- O que: Exposição de Artesanato das alunas do Circuito Cultural de Vitória no Festival de Frutos do Mar
- Onde: Museu Histórico Manuel Passos Lyrio - Ilha das Caieiras
- Horário: 9h às 17h
08/09 - Aniversário da cidade (quarta-feira)
- O que: Contação de Histórias
- Onde: Youtube da Prefeitura de Vitória
- Horário: 9h
- O que: Abertura da Exposição Fotográfica Vitória 470
- Onde: Casa Porto das Artes Plásticas
- Horário: 10 horas
- Fica até quando: 30/09
- O que: Apresentações musicais com as bandas Brasil Pandeiro e Forró Fiá
- Onde: Ilha das Caieiras
- Horário: A partir do 12h
- O que: Workshop de Hip Hop Dance
- Onde: Ilha das Caieiras - Praça ao lado do Museu Histórico Manuel Passos Lyrio
- Horário: 15h30 às 17h30
- O que: Live de Ana Paula Franchini & Banda na Catedral de Vitória
- Onde: http://www.catedraldevitoria.com.br/festadavitoria
- Horário: 19h
- O que: Pocket Show Wanderson Lopez (MPB)
- Onde: Youtube do artista
- Horário: 21h30
- O que: Pocket Show Raphael Morais
- Onde: Youtube do artista
- Horário: 22h30
12/09 (domingo)
- O que: Hip Hop - Slam com premiação
- Onde: Museu Capixaba do Negro (Mucane) - Centro da Cidade
- Horário: 15h
14 a 17/09
- O que: Exposição do Estudo das Técnicas de Fotografia dos alunos da EMEF Eliane Rodrigues dos Santos
- Onde: Museu Histórico Manuel Passos Lyrio - Ilha das Caieiras
- Funcionamento: terça a domingo de 09h às 17h.
17/09
- O que: Sarau da Academia Espírito Santense de Letras
18 a 25/09
- O que: Intervenções Artísticas de Dança
- Onde: Faixas de pedestres pela cidade
21 a 26/09
- O que: Exposição “Maré Literária”
- Onde: Museu Histórico Manuel Passos Lyrio - Ilha das Caieiras
- Funcionamento: terça a domingo de 09h às 17h.
24/09
- O que: Ensaio a céu aberto - Alunos da Fafi
- Onde: Parque Moscoso
- Horário: 19h30
Ainda em setembro:
- O que: Intervenção Artística no Monumento Vitória 360
- O que: Entrega da Reforma da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim