Capital do ES ganha novas obras para crescer de forma sustentável

Parada há mais de 10 anos, obra da escola Paulo Freire, em Inhanguetá, foi retomada pela atual administração municipal. Crédito: Jansen Dias Lube/Prefeitura de Vitória

Ao chegar aos 470 anos, Vitória olha para o futuro. Um dos desafios para a Ilha do Mel é crescer de forma sustentável, ampliando a infraestrutura à disposição da população, ao mesmo tempo em que cuida de um de seus maiores patrimônios: o meio ambiente. Para isso, uma série de investimentos já começou a ser realizada.

Na educação, investimentos de mais de R$ 21 milhões foram executados no primeiro semestre, sendo quase R$ 8 milhões em recursos próprios do município. São reformas de estruturas e também construções de novos equipamentos de ensino que atendem à população em diversas regiões da cidade.

“Nos preparamos para a pandemia e para a necessidade de adequação aos protocolos para que os alunos pudessem retornar ao presencial em segurança. Em algumas unidades de ensino, isso significou realizar intervenções para impedir a aglomeração, garantindo uma volta às aulas com segurança do ponto de vista sanitário”, avalia a secretária municipal de Educação de Vitória, Juliana Rohsner.

A região da Poligonal 1, que abrange os bairros Bonfim, da Penha, Itararé e São Benedito, recebe obras de saneamento, infraestrutura e lazer que somam R$ 18 milhões. Crédito: Jansen Dias Lube/Prefeitura de Vitória

Em muitos casos, os investimentos significaram a retomada de obras paradas há mais de 10 anos, como a da escola Paulo Freire, em Inhanguetá, cuja construção havia sido iniciada em 2008.

Outra área que recebe investimentos em Vitória é a de infraestrutura. A região da Poligonal 1, que abrange os bairros Bonfim, da Penha, Itararé e São Benedito, recebe obras de saneamento, infraestrutura e lazer que somam R$ 18 milhões.

“Nessa região, realizamos investimentos na rede de esgoto e na recuperação de escadarias. Em Jaburu, estamos construindo uma área de lazer próximo ao mirante, com praça e quadra poliesportiva. Em São Benedito, por conta das características do bairro e sua topografia íngreme, há muita dificuldade em bombear água para a parte mais elevada. Por isso, em parceria com a Cesan, um novo reservatório vai ajudar na distribuição de água”, explica o secretário municipal de Obras da Capital, Gustavo Perin.

GESTÃO DE RESÍDUOS E CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

As intervenções na rede de drenagem são sentidas nas praias, áreas verdes e manguezais da cidade, que passam a ser preservados. Crédito: Jansen Dias Lube/Prefeitura de Vitória

Entre os pontos prioritários nos novos investimentos estão as melhorias na destinação de resíduos como esgoto e lixo. Os impactos são sentidos nas praias, áreas verdes e manguezais da cidade.

Uma das mudanças no saneamento e nos cuidados com o meio ambiente da cidade foi a interrupção do lançamento de esgoto in natura na orla da Praia do Canto, próximo à Ponta da Ilha do Frade. Por meio de levantamentos realizados na região, foram identificados prédios que faziam ligação do esgoto na rede de águas de chuva. Proprietários de imóveis foram autuados e a prefeitura realizou intervenções para cessar com a poluição na área, que passou a ser classificada como própria para banho, após anos de restrição.

O descarte de resíduos como lixo doméstico e móveis também mudou na Capital. Na unidade de transbordo de Resistência, o acúmulo de material, da ordem de 15 mil toneladas de lixo, foi removido e levado ao aterro sanitário, atendendo a um desejo da comunidade, que convivia com o mau cheiro.

Entre os pontos prioritários nos novos investimentos estão as melhorias na destinação de resíduos como esgoto e lixo. Crédito: Jansen Dias Lube/Prefeitura de Vitória

O serviço Papa-Móveis foi ampliado e, com maior divulgação, cumpre hoje uma importante função ambiental e também social.