Trabalha, confia e coopera: sonho e crédito para quem tem fé no ES

O empresário José Henrique Neffa afirma que o Sicoob ES foi a primeira instituição financeira que acreditou no negócio dele. Crédito: Sicoob ES/Divulgação

No mundo por vezes pragmático dos negócios, o empresário José Henrique Neffa encontrou a acolhida para não se ver adormecido no “sonho que se sonha só”. Desperto para o propósito de fazer crescer a sua rede varejista, ele buscou recursos a taxas e valores justos para assegurar que o “sonho que se sonha junto” se tornasse realidade. E assim se passaram 11 anos desde o início desta história, marcada por fidelidade e gratidão a quem prestou socorro em horas necessárias e soube vibrar com as conquistas nos ciclos de bonança.

Em todos esses momentos, ao seu lado, estava o Sicoob ES , como o próprio Neffa fez questão de ressaltar. “O Sicoob ES foi a primeira instituição financeira que acreditou em nós. Foi ele quem me concedeu o primeiro empréstimo para investimento na empresa. E, no meio financeiro de forma geral, o primeiro empréstimo é sempre o mais difícil para aprovação. No Sicoob, não foi. Tem o melhor atendimento e as melhores taxas de juros. Uma cooperativa fácil de lidar, leve. Reconheço muito o que ela fez e faz por nós”, conta o empreendedor, dono da tradicional rede São José Supermercados, uma das principais do Espírito Santo.

O primeiro crédito obtido, entre os vários que se sucederam, foi usado para a modernização das lojas e dos programas de controle de gestão e processamento. Era um momento crucial para a varejista, que passava por um processo de desmembramento do grupo ao qual pertencia, ocorrido há mais de uma década.

De lá para cá outros apoios vieram, calcando o provimento de capital para os passos determinantes do empreendimento. Entre esses avanços está a abertura das unidades express, inauguradas ao longo de cinco anos na Praia da Costa, em Jardim Camburi e na Enseada do Suá, pontos estratégicos de Vila Velha e Vitória por registrarem grande fluxo de pessoas e consumidores.

“Por tudo isso e muito mais, sou um propagandista voluntário do Sicoob. Não teria chegado até aqui sem esse amparo. Nossa rede tem sete supermercados. No momento, estamos reformando o estabelecimento da Praia do Canto, e o Sicoob, claro, está nos apoiando com financiamento. As melhorias passam por modernização, troca do sistema de ar condicionado, obras de varanda e restaurantes. Para qualquer coisa, o Roberto está sempre a postos para nos dar todo o auxílio.”

EMOÇÕES

O Roberto a quem Neffa se refere é Roberto Siqueira Pimentel, gerente regional do Sicoob. “Essa é a marca Sicoob ES. Mantemos um vínculo estreito com o associado, um diferencial decisivo no mercado. Conhecemos de perto os negócios de nosso público.

Para todas as necessidades, prestamos o mesmo atendimento e segurança nas operações. No período da mudança na gestão do São José, eu falei para o Neffa: "vocês podem contar com a gente para o que for preciso", lembra Roberto.

Roberto Siqueira Pimentel, gerente regional do Sicoob: "Visitamos com frequência as empresas para conversar sobre as necessidades de cada uma delas" Crédito: Sicoob ES/Divulgação

Essa proximidade permite a apresentação de um outro diferencial vantajoso da cooperativa: a rapidez na concessão do crédito, pois quem tem contas a pagar em larga escala tem pressa, urgências. A agilidade na resposta vem justamente desse laço forte. “Visitamos com frequência as empresas para conversar sobre as necessidades de cada uma delas. Estamos embasados para tomar a melhor decisão para o associado. Todo esse acolhimento resulta em credibilidade”, pontua Roberto.

Como reconhecimento a esse esforço, fazendo valer a lei do (bom) retorno, o associado que obtém o dinheiro de que precisa no Sicoob ES acaba por fazer os seus investimentos também na instituição, aplicando os recursos dos ganhos com o seu trabalho. Esses aportes, ao lado do crédito, são responsáveis por boa parte das operações da carteira de serviços da organização nestas mais de três décadas de atividades.

Nessa conta baseada no “trabalha e confia”, o fluxo de capital gerado movimenta a economia capixaba. “O crédito rural, que é o nosso DNA, ajuda muito a sociedade. O agricultor, o pecuarista e o avicultor produzem lá na zona rural e vendem na Grande Vitória e no comércio local de sua cidade. Isso é primordial para o desenvolvimento do Estado, integrando economicamente campo e cidade”, acrescenta o gerente.

PESSOAS FÍSICAS

O sonho da pessoa física (PF) também encontra lugar para germinar, florescer e frutificar por meio da justiça financeira, um valor do qual o Sicoob ES não abre mão, reforça Roberto. “Atendemos todos os públicos. Estamos em localidades que só têm o Sicoob como instituição financeira, como Nova Rosa da Penha, Bela Aurora e Jardim América, em Cariacica, além de São Pedro, em Vitória.

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