Seguros: a solução que protege seus sonhos para você dormir tranquilo

De acordo com a nutricionista Bruna Tresmamm, o seguro residencial é completo, perfeito para dar calma para tocar a vida. Crédito: Sicoob/Divulgação

A nutricionista Bruna Tresmamm, de 34 anos, já encarou alguns contratempos domésticos bem comuns no dia a dia. Primeiro foi o defeito no micro-ondas, causado pela queima de uma peça; estava impossível preparar ou aquecer algum alimento pelo aparelho. Passados alguns meses, um problema elétrico deixou todas as luzes da casa no modo pisca-pisca (e nem era Natal!). Nenhuma lâmpada se mantinha acesa. Depois, veio a terceira ocorrência: a máquina de lavar roupas apresentou vazamento em razão do ressecamento na borracha.

Essa trilogia soa familiar a você? Pois as cenas que muita gente conhece bem na intimidade aconteceram num intervalo de menos de dois anos. O desfecho poderia ser até infeliz, com perda de equipamentos e prejuízos para o bolso, mas, para a tranquilidade de Bruna, um aliado entrou em ação para salvá-la: o seguro, que lhe prestou a assistência técnica para os consertos e reparos.

“Fiz o seguro residencial do Sicoob ES, que me ajudou todas as vezes que precisei. Usei-o neste ano e no ano passado. O mais importante é dormir sabendo que todas as coisas que conquistamos, os nossos sonhos, os nossos bens, estão protegidos. Meu contrato garante proteção contra incêndios, roubos e problemas estruturais no imóvel, no nosso apartamento. É completo, é perfeito para nos dar calma para planejar e tocar a vida”, destaca Bruna, moradora de Vila Velha, esposa do engenheiro de petróleo Yuri Machado Baldi, 36, e mãe de Bernardo, 3.

Para a associada da cooperativa, o maior benefício dessa adesão é a “ótima relação custo-benefício”. “Paga-se pouco para defender um bem que vale mais. A apólice cabe no nosso orçamento com folga. Se eu não tivesse esse seguro, talvez eu tivesse de comprar novos eletros ou pagar por uma assistência muito cara. A minha foi coberta pelo seguro. Compensa muito, pois a resolução foi rápida e os técnicos foram bastante pontuais. Em menos de uma hora após o acionamento, já estavam aqui em casa”, acrescenta.

"SEGURO É PARA SER ACIONADO"

A experiência de Bruna de pronto já derruba alguns mitos e estigmas sobre o seguro. Ao contrário do que se possa imaginar, o prêmio, a restituição e o exercício do direito não demoram a ser efetivados. Já pensou ficar “à deriva” se houver um pico de energia elétrica e danos parciais ou totais aos aparelhos? Ou então estar à beira da estrada com o pneu furado, sem amparo algum na pista? Tudo isso e muito mais o seguro ajuda a evitar, observa Rosane Ferrari, agente de relacionamento do Sicoob ES.

“Seguro é para ser acionado. Seguro é para várias áreas da nossa vida. Quem o associa a gastos desnecessários ou a problemas no momento de fazer valer seu direito não conhece bem essa modalidade, principalmente não conhece as facilidades oferecidas pelo Sicoob ES. Quando o associado quebra essas barreiras, entende que o que está em jogo é a sua proteção, a chave vira.

O seguro empresarial, então, é essencial. Um pico de energia jamais vai deixar você sem uma máquina ou um equipamento que faz o seu negócio andar.”

O primeiro passo para firmar o contrato é fazer a cotação, pois o valor de cada produto vai depender do modo de vida de cada um. Isso porque as necessidades de cobertura divergem. “Tudo isso vai influenciar o valor do seguro”, destaca Rosane Ferrari.

VEJA ABAIXO 5 TIPOS DE SEGURO QUE VOCÊ ENCONTRA NO SICOOB ES

Seguro Vida Renda Protegida Protege o motorista contra danos ao próprio veículo e até contra eventual responsabilidade civil decorrente de acidentes. Oferece assistência 24 horas, atendimento especializado, ampla rede de serviços conveniada, cotação em poucos minutos, coberturas especiais e customizáveis. Oferece garantias contra qualquer imprevisto, desde incêndio e roubo até danos elétricos e responsabilidade civil. Também dispõe de assistência 24 horas, atendimento especializado, rede de serviços conveniada, cotação em poucos minutos e coberturas especiais e customizáveis. Oferece cobertura nos casos de morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente e doenças graves, além de assistência funeral. É possível, ainda, incluir o cônjuge no plano. Alguns tipos: Seguro Vida Individual/Seguro de Vida Simples (para pessoas de 16 a 65 anos); Seguro Vida Mulher (para mulheres de 16 a 65 anos); e Seguro de Vida Master (para pessoas de 61 e 85 anos). Promove cuidado especial com a família do cooperado, garantindo a quitação do saldo devedor de uma dívida ou plano de financiamento no Sicoob em caso de morte ou invalidez. Garante o padrão de vida do segurado e da família em caso de acidente ou doença que o impeça de trabalhar por um determinado período. Oferece coberturas básicas de morte acidental e invalidez por acidente.