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De pequenos a grandes desejos, consórcio é opção para mudar vidas

Taxas atraentes consolidam sonhos de curto ou longo prazo. Empresário capixaba tirou do papel seu projeto de vida: morar numa casa ampla com a esposa e as filhas
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

22 nov 2021 às 17:30

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 17:30

Mais do que uma simples troca de endereço, essa mudança na vida da família do Ricardo Junio Daleprane foca em duas vantagens: a liberdade e a segurança.
Mais do que uma simples troca de endereço, essa mudança na vida da família do Ricardo Junio Daleprane foca em duas vantagens: a liberdade e a segurança. Crédito: Sicoob/Divulgação
Os sonhos do empresário Ricardo Junio Daleprane não cabem em 50 metros quadrados, a dimensão do apartamento de dois quartos onde hoje mora com a esposa, Giliany, e as duas filhas. O desejo tamanho família é muito maior, suficiente para incluir casa e quintal amplos para as pequenas Sophia, de 10 anos, e Olívia, 3, brincarem com tranquilidade, com direito a parquinho e piscina.
Sob medida para a melhoria da qualidade de vida, o projeto transformador desse capixaba de 39 anos encontrou seu lugar e vai se tornar realidade dentro de alguns meses. Aliás, já saiu do papel e ganhou bases, colunas e paredes. Um sonho que está sendo levantado e concretizado em um condomínio fechado em Interlagos, Vila Velha, onde o empreendedor do ramo de eventos comprou um terreno do jeito que imaginava: com 536 metros quadrados, 300 deles para a construção, a pleno vapor, da casa duplex, que terá quatro quartos, área para churrasqueira e cozinha e sala mais espaçosas.
Mais do que uma simples troca de endereço, essa mudança foca a liberdade e a segurança. Para dar sustentação e cobertura às suas aspirações, Ricardo recorreu a uma das mais importantes modalidades de aplicação financeira: o consórcio. O resultado foi surpreendentemente positivo. Nem nas suas melhores expectativas, ele pensou que tudo sairia tão rapidamente após a adesão para a aquisição do lote.
“Ingressei em 2018, como pessoa física, no consórcio imobiliário do Sicoob ES. Minha carta de crédito, por sorteio, saiu em 2019. Aí comecei a procurar o terreno no melhor local para mim. Iniciei a obra no início de 2020 e pretendo me mudar de Coqueiral de Itaparica para Interlagos no começo de 2022. Para um projeto desse tamanho, tudo está muito acelerado, felizmente”, disse o empresário, associado do Sicoob ES há uma década.
Para dar sustentação e cobertura às suas aspirações, Ricardo Junio Daleprane recorreu a uma das mais importantes modalidades de aplicação financeira: o consórcio.
Para dar sustentação e cobertura às suas aspirações, Ricardo Junio Daleprane recorreu a uma das mais importantes modalidades de aplicação financeira: o consórcio. Crédito: Sicoob/Divulgação
Entusiasta do consórcio, ele enxerga nesse aporte uma forma de adquirir bens de maneira programada, com custos menores e taxas mais atraentes. A outra principal razão para apostar nessa nova vida não tem preço. Está alicerçada na proteção das filhas e da mulher. “Vamos contar com sistema de vigilância no condomínio. Isso me deixa muito mais seguro para trabalhar, pois, como lido com eventos, muitas vezes saio de casa à noite e tenho de deixá-las em casa. Elas vão se sentir protegidas.”

PARA TODOS OS SONHOS

De acordo com o especialista de Produtos e Serviços do Sicoob ES, Marcos Vasconselos, nos consórcios você financia a totalidade dos bens em parcelas programadas.
De acordo com o especialista de Produtos e Serviços do Sicoob ES, Marcos Vasconselos, nos consórcios você financia a totalidade dos bens em parcelas programadas. Crédito: Sicoob/Divulgação
Assim como a história da família Daleprane, muitas outras encontram desfechos bem-sucedidos, com saldos sob medida para o bolso. “Tudo isso graças ao consórcio, a arte de poupar em grupo para obtenção de crédito, saindo dos financiamentos tradicionais. Sua base é o autofinanciamento. É um modo muito mais barato de adquirir bens e serviços. Você financia a totalidade desses bens em parcelas programadas. É um estímulo ao planejamento. Não há juros, há taxas de administração fixas. É uma defesa contra a volatilidade do mercado”, define o especialista de Produtos e Serviços do Sicoob ES, Marcos Vasconselos.
O alto poder de compra proporcionado pelo crédito, que pode ser empregado até para quitar taxas de cartório, a liberdade de escolher como e onde aplicar o dinheiro e a possibilidade de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ao longo das operações para abater as parcelas são outras vantagens que posicionam o consórcio como opção extremamente viável, aponta o especialista.
“É possível ser contemplado por sorteio ou por lance. E você não precisa ter pressa para comprar o seu bem. A qualquer hora, o dinheiro é seu. Dá para procurar com calma o melhor lugar para se morar. E não estamos falando só de imóveis residenciais e corporativos, urbanos ou rurais. No Sicoob, há também consórcio para carros leves e pesados, bens duráveis (eletroeletrônicos), motos e até serviços, como cirurgia plástica, odontologia e advocacia, e realização de eventos, a exemplo de formatura e aniversário. Temos a opção do tamanho do sonho de cada um”, finaliza Vasconselos.
Entusiasta do consórcio, Ricardo Junio Daleprane enxerga nesse aporte uma forma de adquirir bens de maneira programada, com custos menores e taxas mais atraentes.
Entusiasta do consórcio, Ricardo Junio Daleprane enxerga nesse aporte uma forma de adquirir bens de maneira programada, com custos menores e taxas mais atraentes. Crédito: Sicoob/Divulgação

TIRA-DÚVIDAS SOBRE CONSÓRCIO DO SICOOB

Como posso obter mais informações?

Por lance ou por sorteio. Se a situação financeira do grupo consorciado estiver favorável, pode-se contemplar até dez lances por mês, por exemplo.
O sorteio é baseado na extração da loteria federal coletada antes da assembleia de contemplação.
De posse da carta de crédito, ele escolhe o bem que vai adquirir e, após apresentar as garantias exigidas pelo contrato, terá a liberação do pagamento. As prestações continuam sendo pagas até o encerramento do grupo.
Pessoas físicas e jurídicas, associadas ou não associadas às cooperativas singulares do Sicoob.
Pode, caso a cota ainda não tenha sido contemplada.
Economia: parcelas sem juros e taxas de administração justas. Flexibilidade: planos que cabem no seu bolso com duração de até 240 meses (imóveis) e 75 meses (carros). Liberdade: no caso de veículo, após a contemplação, escolha um automóvel novo ou usado ou utilize o crédito para quitar um financiamento de sua titularidade. O mesmo ocorre com os imóveis. É possível escolher o imóvel urbano novo ou usado. Comodidade: acompanhe o seu consórcio e use serviços exclusivos acessando sicoobconsorcios.com.brExperiência: administrado pela Ponta Administradora de Consórcios, uma empresa com mais de 40 anos de experiência no mercado.
Clicando aqui, você terá acesso a todos os dados necessários.
Fonte: Sicoob ES

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