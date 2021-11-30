Investir e poupar: os caminhos abertos para alcançar o sonho à vista

Para saber quanto investir, por quanto tempo e para qual propósito, a recomendação é contar com uma ajuda especializada. Crédito: Sicoob ES/Divulgação

“Sonho à vista” é o lema do capixaba Rayner Stuhr Cândido. Foi poupando, investindo e reaplicando que ele conseguiu alcançar seus desejos de consumo. Aos 28 anos, já tornou reais alguns planos: tem o carro que queria na garagem e as lembranças das viagens internacionais na memória e nos registros em fotos. As estratégias do jovem, que incluem zero endividamento e pagamento integral no momento da aquisição, obedecem a uma máxima que leva para a vida: “O tempo é a grande razão do dinheiro. Quem tem pressa paga mais caro”.

Foram alguns anos cuidando de perto de seus rendimentos até ter os recursos em mãos para trocar de veículo. Nesse tempo, não sucumbiu ao apelo publicitário do mercado automotivo e contou com o efeito multiplicador dos juros compostos, aquelas taxas que todo mês fazem crescer o capital aportado.

“Sou um investidor moderado. Diversifico minha carteira de ativos no Sicoob ES. Divido-a em renda fixa e renda variável. Tenho um fundo de reserva para curto prazo. E o restante eu compro em ações, onde há maior aporte. Na Bolsa de Valores, tenho 15 papéis de diferentes empresas sólidas, entre estatais e grandes companhias privadas”, diz o associado da cooperativa.

Foi dando tempo ao tempo para o seu dinheiro que Rayner Stuhr Cândido conseguiu fazer três viagens internacionais pagando tudo à vista. Crédito: Arquivo Pessoal

Assim, Rayner destina uma fatia do que recebe para seu caixa de reserva sem abrir mão da qualidade de vida, do lazer e dos momentos em família. “O pecado capital do consumidor é não ter reserva e gastar mais do que o salário. Sei que está tudo muito caro, que estamos vivendo em um momento de crise econômica, mas quem pode ter essa consciência precisa seguir esse caminho. Guardo uma faixa de 30% do que recebo. Nesse valor, eu não mexo. Vivemos em um mundo muito imediatista. Eu sou do time dos que planejam. Fiquei com o mesmo carro dos 18 aos 27 anos, com a intenção mesmo de não ficar endividado com transações a prazo.”

Foi também dando tempo ao tempo para o seu dinheiro que o jovem conseguiu fazer três viagens internacionais bem ao seu estilo: pagando tudo à vista. Os próximos destinos? Os Estados Unidos (Disney) e os países da Europa, locais que ele quer conhecer ao lado do filho. Detalhe: o filho nem concebido foi ainda. “Ainda não sou pai. Sou noivo e pretendemos ter um filho. Mas já estou planejando uma viagem com ele para a Europa para conhecer os estádios de futebol do continente. A gente não pode parar de sonhar.”

Rayner Stuhr Cândido ainda não é pai, mas já planeja e guarda dinheiro para fazer viagens internacionais ao lado do filho. Crédito: Arquivo Pessoal

DICAS PARA INVESTIR

Quanto investir, por quanto tempo e para que propósito? Responder a essas perguntas faz toda a diferença no sucesso da aplicação. Nessa missão, contar com a ajuda especializada é um apoio fundamental. É o que o Sicoob ES oferece aos associados que estão dispostos a fazer render seu dinheiro.

“Nesse primeiro diálogo, perguntamos ao associado quais as despesas fixas e quais os gastos variáveis que ele tem. Estabelecemos juntos um percentual de investimentos. Construímos esse plano juntos. Por exemplo, há pessoas que têm aversão a investimentos com renda variável, pois são mais conservadoras e não querem se expor a riscos. Oferecemos assim opções de renda fixa, entre outras”, pontua Michelli Margon, gerente de agência do Sicoob ES.

Do mesmo modo, acrescenta ela, é avaliado se o futuro investidor prefere aplicações com carência de 90 dias ou de longo prazo ou então se ele se ajusta mais a uma modalidade que facilita o saque em curto tempo, como a poupança.

De acordo com Michelli Margon, é avaliado se o futuro investidor prefere aplicações com carência de longo prazo ou então uma modalidade que facilita o saque em curto tempo. Crédito: Sicoob ES/Divulgação

“Sabemos que é importante viver o dia de hoje para aproveitar a vida. Mas também é essencial manter uma reserva para momentos como este de crise econômica que estamos passando no país. Muitas pessoas que perderam seus empregos ou tiveram suas rendas diminuídas têm conseguido se manter graças às suas reservas criadas no passado, que são garantia para também arcar com contas e imprevistos”, ressalta.

TIRA-DÚVIDAS SOBRE INVEST

Quais são os tipos de investimento que o Sicoob ES disponibiliza?

Poupança, RDC e LCA. No link Pesquisa Coorporativa você encontra o Sicoob mais próximo de você para ser atendido pessoalmente pela equipe da cooperativa. Os investimentos estão detalhados em ' Investimentos Você '.

Qual é a diferença entre RDC pré e pós-fixado?

No Recibo de Depósito Cooperativo (RDC) pré-fixado, o cooperado sabe desde o início da contratação quanto irá resgatar no final. A taxa de rendimento é definida pela cooperativa. Já no pós, o cooperado só saberá o rendimento que terá no final, no momento do resgate. Isso porque o indexador será o CDI.

Quais as vantagens do RDC?

Rentabilidade e liquidez diárias. É possível optar entre RDC Curto se você sabe o prazo de resgate do dinheiro, ou RDC Longo, se deseja fazer resgates parciais dos seus recursos.

Quanto mais você investe, melhor é a remuneração da sua aplicação e maior é a sua participação nos resultados da sua cooperativa

Alíquotas do IR decrescentes, de acordo com o tempo de aplicação

Aplicações garantidas pelo FGCoop*

Desenvolvimento socioeconômico da comunidade

E o LCA? Quais os retornos que oferece?

A Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) é uma opção de investimento de baixo risco e com rentabilidade superior às outras aplicações de renda fixa, que pode ser pré ou pós-fixada. Ela apresenta:



Isenção de IR para Pessoa Física



Zero taxa de administração

Aplicações garantidas pelo FGCoop*

Como faço para abrir uma poupança Sicoob?

Para cooperados Sicoob: a abertura é direta pelo App Sicoob⁴ ou Internet Banking, acessando: Investimentos > Nova Conta Poupança. Se preferir, pode procurar a sua cooperativa.

Para não cooperados: os poupadores com idade a partir de 16 anos contam com o App Sicoob Poupança. Além disso, é possível contar com cartão de débito Visa com tecnologia contactless e um cartão virtual para compras on-line, inclusive internacionais.

E há ainda a Poupança Kids, para você ensinar seu filho desde cedo a importância de poupar.

E o Tesouro Direito? Quais as características?