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Sebrae/ES prepara programação especial no Mês da Mulher

Palestras, cursos, e-books, encontros e mentorias vão ser oferecidos para o público feminino com o objetivo de atender às necessidades da mulher empreendedora

Publicado em 05 de Março de 2021 às 17:30

Sebrae/ES

Sebrae/ES

Publicado em 

05 mar 2021 às 17:30
Só no Espírito Santo, são pelo menos 200 mil empreendedoras que tocam seus próprios negócios.
Só no Espírito Santo, são pelo menos 200 mil empreendedoras que tocam seus próprios negócios. Crédito: Freepik
As mulheres estão à frente de 35% dos negócios capixabas e mostraram resiliência durante o ano de 2020 em plena crise da pandemia. São pelo menos 200 mil empreendedoras no Espírito Santo tocando o próprio negócio. Como uma forma de reconhecer a importância dessas mulheres para o empreendedorismo, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) preparou o Mês da Mulher Empreendedora - Sebrae com Elas, com diversas ações específicas para fomentar a participação do público feminino na economia.
São palestras, cursos, e-books, encontros e mentorias voltados para atender às necessidades da mulher empreendedora. “É necessário possibilitar acesso a conhecimento para que as mulheres estejam cada vez mais habilitadas a empreenderem e fazerem do seu negócio uma fonte de renda sustentável. A principal dificuldade enfrentada por elas em 2020 foi o acesso ao crédito, e nesta semana estamos oferecendo um encontro com instituições bancárias para que as mulheres consigam realizar as negociações necessárias”, destaca a gerente do Sebrae/ES, Adriana Rocha.
Para a empreendedora Nancy Ortega, sócia da Salerosa - tábuas e mesarias, o ano de 2020 foi de reinvenção e coragem para colocar o negócio em prática em plena pandemia. Segunda ela, a força da mulher está na persistência. “Ser mulher empreendedora é vencer diariamente todos os obstáculos e nunca pensar em desistir. Acreditar na vitória buscando aprendizados constantes, se atualizando e, principalmente, organizando o tempo com a vida de dona de casa, esposa, mãe. É persistência e luta.”
Sócia da Salerosa, Nancy Ortega destaca que o ano de 2020 foi de reinvenção e coragem para colocar o negócio em prática em plena pandemia.
Sócia da Salerosa, Nancy Ortega destaca que o ano de 2020 foi de reinvenção e coragem para colocar o negócio em prática em plena pandemia. Crédito: Arquivo Pessoal
Para Nancy, ter acesso ao Sebrae/ES também fez uma grande diferença. “O Sebrae esclareceu, auxiliou e nos ajudou a entender a melhor trajetória para o nosso negócio por meio de orientação, nos apresentando ferramentas que são fundamentais para o nosso crescimento. É uma companhia e um acalento nos momentos de dúvida”, declara.
Para participar das atividades do Mês da Mulher Empreendedora - Sebrae com Elas, as interessadas devem fazer as inscrições por meio da Loja Sebrae/ES. As vagas são limitadas.
No ramo de tábuas e mesarias, Nancy Ortega abriu a Salerosa. Para a empreendedora, um dos grandes desafios é conciliar o trabalho com a vida de dona de casa, esposa e mãe.
No ramo de tábuas e mesarias, Nancy Ortega abriu a Salerosa. Para a empreendedora, um dos grandes desafios é conciliar o trabalho com a vida de dona de casa, esposa e mãe. Crédito: Arquivo Pessoal

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO SEBRAE COM ELAS

Palestra Empreendedorismo Feminino

A palestra "Empreendedorismo Feminino" foi criada para oferecer um entendimento do assunto sob a ótica feminina e evidenciar como os atributos comumente apresentados em mulheres contribuem para um comportamento empreendedor favorável. O evento será on-line e gratuito, realizado na segunda-feira (8), das 19h às 21h.

Webinar Dona de Si

No dia 08 de março, a atriz, escritora e empresária, Suzana Pires, vai falar dos desafios da mulher em empreender e do tão falado conceito de sororidade, que nada mais é do que abandonar a crença de competição entre mulheres e formar uma grande rede de parceria. O evento é online e gratuito, das 19h às 20h.posta!

Empretec Delas

O Empretec é um dos mais respeitados seminários de empreendedorismo do país, levando o participante a ir além na experiência de ser empreendedor. Esta edição, que acontece entre os dias 08 e 13 de março, será exclusiva para empreendedoras. Por ser prático e focado na personalidade e nas habilidades pessoais de cada empresária, o seminário torna-se uma experiência única. O investimento é de R$ 1000 mil.

Mentorias Online

Do dia 09 ao dia 12 de março, empreendedoras de pequenos negócios, terão mentorias online de até 40 minutos para receber orientações e referências, tirar dúvidas e compartilhar experiências sobre os temas: Finanças e Acesso Crédito (09/03), Networking e Vendas (10/03), Liderança Feminina (11/03), Marketing Digital (12/03). As mentorias são gratuitas e vão acontecer das 9h até as 17h.

Webinar Finanças e Autoconhecimento. Qual a relação?

É possível melhorar os seus resultados financeiros por meio do autoconhecimento? No dia 09 de março, a consultora em estratégia e desenvolvimento humano e de negócios, Rosangela Souza Santos, vai mostrar que a maneira como lidamos com o dinheiro está diretamente relacionada à maneira como vemos a vida e quanto sabemos de nós mesmos. O evento é online e gratuito, das 19h às 21h.

Rodada Online de Networking: Conectando Empreendedoras do ES e MG

Desta vez, a rodada realizada entre Sebrae/ES e BNI Espírito Santo vai contar com a parceria do Sebrae/MG e BNI Minas Gerais. No dia 10 de março, das 19h às 21h, empreendedoras capixabas e mineiras terão a oportunidade de conhecerem e se conectarem para falar de seus negócios e construir relacionamentos. O evento é gratuito.

Empreendedorismo Feminino em Rede

Neste painel, Liana Figueiredo, Doutora em Logística, especialista em Liderança Feminina, traz conceitos e reflexão sobre a importância e o poder da mulher que atua em rede, apresenta as principais redes de mulheres que atuam no Espírito Santo, além de cases de sucesso. O painel, online e gratuito, será realizado no dia 11 de março, das 19h às 21h.

Encontro de Crédito

No dia 12 de março, a partir das 10h, serão realizados encontros online individuais, de até 30 minutos, agendados com bancos para você verificar suas possibilidades de crédito e contratar financiamentos ou empréstimos. A ação é gratuita e seguirá até às 16h.

E-books

O Sebrae/ES também está disponibilizando dois ebooks para que mulheres empreendedoras tenham acesso a conteúdos que as auxiliem no desenvolvimento do negócio. “Empreendedorismo feminino como tendência de negócio” e “Dez características empreendedoras” são os títulos disponíveis na Loja Sebrae/ES (loja.sebraees.com.br).
O projeto Sebrae com Elas conta com diversas ações para fomentar a participação do público feminino na economia.
O projeto Sebrae com Elas conta com diversas ações para fomentar a participação do público feminino na economia. Crédito: Sebrae/ES/Divulgação

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