Atriz Suzana Pires vai comandar webinar para mulheres empreendedoras

Com experiência no ramo do empreendedorismo, Suzana Pires buscou apoio do Sebrae por meio do Empretec Crédito: Divulgação

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), entendendo a importância da participação das mulheres no empreendedorismo, preparou uma programação especial durante todo o mês de março. São diversas ações com foco exclusivamente nelas. Para iniciar os trabalhos, no dia 8, quando é celebrado o Dia da Mulher, o Webinar Dona de Si , comandado pela atriz Suzana Pires vai ser realizado de forma gratuita e on-line.

O evento vai ser transmitido às 19 horas e as interessadas devem fazer a inscrição pela Loja Sebrae/ES . Suzana Pires, que também é empreendedora e assina uma coluna com o mesmo nome do evento em uma revista, vai falar sobre os desafios da mulher em empreender e do tão falado conceito de sororidade.

“Levar esse tipo de conteúdo para mulheres é uma forma de fortalecer o empreendedorismo feminino, promover o conhecimento para as mulheres e incentivá-las a seguirem com seus sonhos. Participar deste webinar é uma oportunidade para que mulheres empreendedoras tenham acesso a alguns temas relevantes do universo do empreendedorismo feminino, como o planejamento do sonho para torná-lo realidade, e a importância de se trabalhar em rede com outras empreendedoras”, destaca a gerente do Sebrae/ES, Adriana Rocha.

Webinar Dona de Si faz parte da programação especial de Dia das Mães do Sebrae/ES Crédito: Sebrae/ES/Divulgação

O Webinar Dona de Si, que faz parte do Mês da Mulher – Sebrae com Elas, vai ter duração de duas horas.

Biografia da Suzana