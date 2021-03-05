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Atriz Suzana Pires vai comandar webinar para mulheres empreendedoras

O evento, realizado nesta segunda-feira (8), às 19h, faz parte da programação do Mês da Mulher Empreendedora – Sebrae com Elas; as inscrições são gratuitas

Publicado em 05 de Março de 2021 às 17:05

Sebrae/ES

Sebrae/ES

Publicado em 

05 mar 2021 às 17:05
Com experiência no ramo do empreendedorismo, Suzana Pires buscou apoio do Sebrae por meio do Empretec
Com experiência no ramo do empreendedorismo, Suzana Pires buscou apoio do Sebrae por meio do Empretec Crédito: Divulgação
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), entendendo a importância da participação das mulheres no empreendedorismo, preparou uma programação especial durante todo o mês de março. São diversas ações com foco exclusivamente nelas. Para iniciar os trabalhos, no dia 8, quando é celebrado o Dia da Mulher, o Webinar Dona de Si , comandado pela atriz Suzana Pires vai ser realizado de forma gratuita e on-line.
O evento vai ser transmitido às 19 horas e as interessadas devem fazer a inscrição pela Loja Sebrae/ES. Suzana Pires, que também é empreendedora e assina uma coluna com o mesmo nome do evento em uma revista, vai falar sobre os desafios da mulher em empreender e do tão falado conceito de sororidade.
“Levar esse tipo de conteúdo para mulheres é uma forma de fortalecer o empreendedorismo feminino, promover o conhecimento para as mulheres e incentivá-las a seguirem com seus sonhos. Participar deste webinar é uma oportunidade para que mulheres empreendedoras tenham acesso a alguns temas relevantes do universo do empreendedorismo feminino, como o planejamento do sonho para torná-lo realidade, e a importância de se trabalhar em rede com outras empreendedoras”, destaca a gerente do Sebrae/ES, Adriana Rocha.
Webinar Dona de Si faz parte da programação especial de Dia das Mães do Sebrae-ES
Webinar Dona de Si faz parte da programação especial de Dia das Mães do Sebrae/ES Crédito: Sebrae/ES/Divulgação
O Webinar Dona de Si, que faz parte do Mês da Mulher – Sebrae com Elas, vai ter duração de duas horas.

Biografia da Suzana

Suzana Pires é atriz, escritora e autora titular de novelas na Rede Globo. Com experiência no ramo do empreendedorismo, Suzana buscou apoio do Sebrae por meio do Empretec. A empresária, dona da produtora Suzana Pires Produções, assina ainda a coluna Dona de Si, da revista Marie Claire.

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