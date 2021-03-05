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Baixe e-book com dicas para mulheres que querem abrir o próprio negócio

O e-book lançado pelo Sebrae/ES faz parte das ações do Mês da Mulher Empreendedora – Sebrae com Elas

Publicado em 05 de Março de 2021 às 18:30

Sebrae/ES

Sebrae/ES

Publicado em 

05 mar 2021 às 18:30
Para auxiliar as empreendedoras a manterem os negócios e até mesmo quem deseja iniciar no empreendedorismo, o Sebrae/ES preparou um material com 10 dicas importantes.
Para auxiliar as empreendedoras a manterem os negócios e até mesmo quem deseja iniciar no empreendedorismo, o Sebrae/ES preparou um material com 10 dicas importantes. Crédito: Freepik
Empreender não é tarefa fácil, e em período de pandemia, o desafio é ainda maior. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no 3º trimestre de 2020 havia cerca de 25,6 milhões de donos de negócio no Brasil. Desse universo, aproximadamente de 8,6 milhões eram mulheres (33,6%) e 17 milhões, homens (66,4%).
Apesar de números representativos, se comparados com os dados de 2019, quando a presença feminina correspondia a 34,5% do total de empreendedores, houve uma perda de 1,3 milhão de mulheres à frente de um negócio. Para auxiliar as empreendedoras a manterem os negócios e até mesmo quem deseja iniciar no empreendedorismo, o Sebrae/ES preparou um material com 10 dicas importantes para quem deseja apostar no empreendedorismo.
Para ter acesso ao e-book “Conheça 10 características empreendedoras”, basta acessar a Loja Sebrae/ES (loja.sebraees.com.br/loja), na aba Conteúdos Digitais, e baixar o material.

CONFIRA ALGUMAS DICAS DO E-BOOK

Planeje-se

Esteja sempre atenta ao mundo a sua volta. As oportunidades surgem e a empreendedora precisa estar sempre pronta para aproveitá-las, além de estarem antenadas pensando em inovação e melhorias.
A persistência é algo essencial para quem quer empreender. Os desafios estão em toda parte, mas é preciso enfrentá-los, seja insistindo no plano inicial ou tendo flexibilidade para reavaliá-lo e altera-lo ao longo do caminho.
Planejar é palavra de ordem para quem deseja ser dona do próprio negócio. Definir metas e acompanhar sistematicamente a evolução do negócio e focar nos resultados é a soma perfeita para o caminho do sucesso.
Sebrae/ES lança e-book com dicas para mulheres que querem inovar e empreender.
Sebrae/ES lança e-book com dicas para mulheres que querem inovar e empreender. Crédito: Sebrae/ES/Divulgação

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