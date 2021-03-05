Baixe e-book com dicas para mulheres que querem abrir o próprio negócio

Para auxiliar as empreendedoras a manterem os negócios e até mesmo quem deseja iniciar no empreendedorismo, o Sebrae/ES preparou um material com 10 dicas importantes.

Empreender não é tarefa fácil, e em período de pandemia, o desafio é ainda maior. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no 3º trimestre de 2020 havia cerca de 25,6 milhões de donos de negócio no Brasil. Desse universo, aproximadamente de 8,6 milhões eram mulheres (33,6%) e 17 milhões, homens (66,4%).

Apesar de números representativos, se comparados com os dados de 2019, quando a presença feminina correspondia a 34,5% do total de empreendedores, houve uma perda de 1,3 milhão de mulheres à frente de um negócio. Para auxiliar as empreendedoras a manterem os negócios e até mesmo quem deseja iniciar no empreendedorismo, o Sebrae/ES preparou um material com 10 dicas importantes para quem deseja apostar no empreendedorismo.