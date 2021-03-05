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Inscrições abertas para rodada de networking exclusiva para mulheres

O evento, que faz parte da programação especial do Sebrae/ES em comemoração ao Mês da Mulher, será virtual e gratuito

Publicado em 05 de Março de 2021 às 18:00

Sebrae/ES

Sebrae/ES

Publicado em 

05 mar 2021 às 18:00
Rodada On-line de Networking, evento que promove encontro entre mulheres que buscam se conectar e gerar negócios
Rodada On-line de Networking, evento que promove encontro entre mulheres que buscam se conectar e gerar negócios Crédito: Freepik
O Sebrae/ES realiza, na próxima quarta-feira (10), a Rodada Online de Networking, evento que promove encontro entre mulheres que buscam se conectar e gerar negócios. O evento será virtual e gratuito, realizado das 19h às 21h, e é mais uma atividade exclusiva dentro da programação especial em comemoração ao Mês da Mulher.
Para a gerente do Sebrae/ES, Adriana Rocha, construir uma rede de contatos contribui para o sucesso de qualquer negócio, além de promover o crescimento e até aumentar a capacidade de enxergar novas possibilidades. E esse espaço online de networking é uma ferramenta essencial para quem deseja impulsionar seus negócios.
Desta vez, a rodada será realizada entre Sebrae/ES e BNI Espírito Santo, com a parceria do Sebrae/MG e BNI Minas Gerais. “As participantes terão a oportunidade de conhecer mais empreendedoras e, assim, se conectar com elas. Principalmente porque são empreendedoras de dois Estados, apresentando seu negócio e construindo novos relacionamentos. Nesse encontro, elas ainda poderão criar relações profissionais. E dessas relações, quem sabe, ajudar a fortalecer a empresa e estreitar futuras negociações comerciais. É planejamento de novas possibilidades”, diz Rocha.
Para mais informações sobre o evento e inscrições, basta acessar o site da Loja do Sebrae/ES.
Para a gerente do Sebrae/ES, Adriana Rocha, construir uma rede de contatos contribui para o sucesso de qualquer negócio.
Para a gerente do Sebrae/ES, Adriana Rocha, construir uma rede de contatos contribui para o sucesso de qualquer negócio. Crédito: Arquivo Pessoal

Desenvolver empreendedoras apaixonadas

Segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM ), o número de mulheres empreendedoras no Brasil, em 2019, era de 26 milhões, muito próximo dos 29 milhões de homens.
Para incentivar, apoiar e fortalecer o empreendedorismo feminino, o Sebrae/ES, por meio do Mês da Mulher Empreendedora - Sebrae com Elas, tem o objetivo de fomentar e profissionalizar práticas empresariais e políticas públicas para valorizar as competências, comportamentos e habilidades das mulheres. A programação completa está disponível no link do evento.

Rodada online de networking

  • Data: 10/03 (quarta-feira)
  • Horário: 19h às 21h
  • Informações e inscrições: site da Loja do Sebrae
  • Evento gratuito e online

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