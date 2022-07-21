Linhares vai atrair mais de R$ 3 bilhões em investimentos até 2023

Cerca de 10 grandes empresas privadas estão previstas para se estabelecerem em Linhares até o fim de 2023 Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Os olhos dos investidores estão voltados para Linhares. O município do Norte do Estado vai atrair mais de R$ 3 bilhões de investimentos até 2023, com a vinda de grandes indústrias dos mais variados setores.

“Linhares tem trabalhado para preparar esse ambiente apto a receber grandes empresas e, a cada dia, a vinda delas reforça nossa vocação. São cerca de 10 grandes empresas previstas até o fim de 2023”, destaca o prefeito da cidade, Bruno Marianelli.

A Companhia Cacique de Café Solúvel é uma das que se instalou em Linhares, com investimento previsto de mais de R$ 350 milhões. O diretor industrial da Cacique, Valderi Cristiano, aponta como fatores chaves para a escolha a localização e a valorização do empreendedorismo na região.

“O Estado do Espírito Santo e a localização estratégica da cidade de Linhares nos permitiu essa proximidade e a realização deste sonho. Vimos que o município reconhece e valoriza o trabalho sério, árduo e o verdadeiro empreendedorismo e que a administração tinha o interesse em ampliar seu parque industrial”, afirma Valderi.

A localização estratégica de Linhares contribui para o município atrair novos investimentos Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

O Grupo Brinox, um dos maiores conglomerados do país voltado para a confecção de itens domésticos como panelas, talheres e utensílios, comemora dois anos de operação em Linhares e está em fase final de execução da sua nova planta industrial localizada no polo moveleiro, no bairro Canivete. O investimento, apenas da expansão, é da ordem dos R$ 50 milhões.

“Ficamos muito felizes de apostar em Linhares, que nos recebeu de braços abertos, desde a nossa implantação até o início das nossas operações”, destaca Ricardo Herber, coordenador de Engenharia de Processos. O presidente da empresa, Christian Hartenstein, destaca outros pontos importantes.

"A logística portuária foi um atrativo, pois pretendemos não apenas importar matéria-prima como também escoar nossa produção. Esse foram fatores determinantes. Destaco também a qualidade do material humano e capacitado encontrado aqui. Nos surpreendeu a qualificação dos profissionais com os quais já estamos lidando", ressalta.

Com investimento de mais de R$ 200 milhões, a Britânia escolheu Linhares para construir sua empresa de mais de 65 mil metros quadrados, às margens da BR 101. Ela tem potencial de gerar mais de 2 mil empregos.

Para atrair investidores, a administração municipal de Linhares tem realizado diversas obras de melhorias na região Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

“No momento de estabelecer a próxima unidade da Britânia, após visitar vários estados e municípios, fomos conquistados pela infraestrutura e receptividade de Linhares. Esses foram diferenciais, aliado à mão de obra, localização, incentivos e outros fatores”, observa Jorge Mello, diretor de controladoria da empresa.

Outros empreendimentos estão confirmados em Linhares, como: Fibracem, P2A Embalagens Ltda, Fimag, Grupo Carone, Linhares Medical Center, Randon, Milfarma, Megatec, Max Cor, Valeo, Cranfos e Craft. Além da expansão da Brametal, ampliação da WEG e expansão da Proteinorte.

TRANSPORTES E INCENTIVOS

Por terra, céu e mar, Linhares oferece todas as opções para o transporte de cargas Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Por terra, céu e mar, Linhares oferece todas as opções para o transporte de cargas, o que tem sido um dos principais diferenciais para a atração de negócios, como destaca o prefeito Bruno Marianelli.

“Temos a BR 101, a nova pista do aeroporto, além do novo terminal sendo construído, que nos permitirá em breve receber voos regulares e de cargas. Temos ainda o Porto da Imetame, que está a 50 km daqui e será um dos grandes escoadores de produção do Sudeste. Ou seja, temos todos os modais de transporte que nos permitem receber e exportar insumos e produtos diversos.”

Linhares oferece, ainda, incentivos para empresas que se instalam no município ou têm planos de expansão, dentre eles a isenção de até cinco anos no pagamento do IPTU em novos edifícios ou em ampliações.