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Websérie "Nater Coop 60 anos": legado em construção ao ritmo dos novos negócios

Com pilares na inovação, no suporte e na estrutura, cooperativa agro enxerga horizonte mais amplo com a sua Unidade de Bens de Consumo. Confira no quarto episódio
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

31 out 2024 às 20:29

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 20:29

Feiras de negócios, lojas e condomínios agropecuários, postos de combustíveis, venda de drones, comércio em avanço no atacado e no varejo. As frentes de negócios da Nater Coop mostram que o futuro se constrói no presente.
Oferecendo inovação, suporte e estrutura, a maior cooperativa agro do Espírito Santo enxerga um horizonte mais amplo e promissor com a sua Unidade de Bens de Consumo.
Confira o pulsar dessas iniciativas no quarto e último episódio da websérie “Nater Coop 60 anos”.
O sucesso do trabalho é a atribuído ao cuidado com o cooperado, que é o protagonista desta história.
“O produtor é cliente, porque precisa de adquirir insumos; é fornecedor, porque oferta a produção; e é dono. Esse é o diferencial de uma cooperativa. Ela faz a distribuição dos resultados, o modelo societário mais democrático”, avalia o CEO da Nater Coop, Marcelino Bellardt.
Em seis décadas, a empresa saiu de 20  para 23 mil produtores, um feito e tanto. “A gente conquistou muito nesses 60 anos. A cada três anos, a gente dobra a movimentação", acrescenta o CEO.
São transformações com o incremento do portfólio, abastecido com produtos de ponta. “Uma inovação é a venda de drones. Hoje a gente tá com a DJI, marca grande no mercado. A gente faz a fez a venda consultiva para o produtor”, informa o gerente de Loja Agro Eduardo Mattedi.
Confira o legado e a visão de futuro da Nater Coop. Dê o play no vídeo acima.

ASSISTA AOS OUTROS EPISÓDIOS:

Websérie “Nater Coop 60 anos” - Episódio 1: inovação conecta presente e futuro

Websérie “Nater Coop 60 anos” - Episódio 2: inovação e sustentabilidade são base para o futuro do campo

Websérie “Nater Coop 60 anos” - Episódio 3: saiba como surgiu a maior cooperativa agro do ES

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