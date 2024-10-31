Websérie "Nater Coop 60 anos": legado em construção ao ritmo dos novos negócios

Feiras de negócios, lojas e condomínios agropecuários, postos de combustíveis, venda de drones, comércio em avanço no atacado e no varejo. As frentes de negócios da Nater Coop mostram que o futuro se constrói no presente.

Oferecendo inovação, suporte e estrutura, a maior cooperativa agro do Espírito Santo enxerga um horizonte mais amplo e promissor com a sua Unidade de Bens de Consumo.

Confira o pulsar dessas iniciativas no quarto e último episódio da websérie “Nater Coop 60 anos”.

O sucesso do trabalho é a atribuído ao cuidado com o cooperado, que é o protagonista desta história.

“O produtor é cliente, porque precisa de adquirir insumos; é fornecedor, porque oferta a produção; e é dono. Esse é o diferencial de uma cooperativa. Ela faz a distribuição dos resultados, o modelo societário mais democrático”, avalia o CEO da Nater Coop, Marcelino Bellardt.

Em seis décadas, a empresa saiu de 20 para 23 mil produtores, um feito e tanto. “A gente conquistou muito nesses 60 anos. A cada três anos, a gente dobra a movimentação", acrescenta o CEO.

São transformações com o incremento do portfólio, abastecido com produtos de ponta. “Uma inovação é a venda de drones. Hoje a gente tá com a DJI, marca grande no mercado. A gente faz a fez a venda consultiva para o produtor”, informa o gerente de Loja Agro Eduardo Mattedi.