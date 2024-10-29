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Websérie “Nater Coop 60 anos”: inovação e sustentabilidade são base para o futuro do campo

No segundo episódio da Websérie “Nater Coop 60 anos”, a maior cooperativa agro capixaba mostra quais inovações tem usado para garantir um campo mais sustentável
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

29 out 2024 às 19:17

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 19:17

A inovação no campo acontece com o uso de sistemas de irrigação inteligentes, drones e uso consciente de adubos e defensivos menos nocivos tanto a humanos quanto a plantações. Isso agrega mais valor à mercadoria e melhora as condições de trabalho no campo.
Esse, inclusive, é o tema do segundo episódio da Websérie “Nater Coop 60 anos”, que você pode assistir no vídeo acima. Com 60 anos de história, mas com um olhar voltado para o futuro, a empresa tem investido cada vez mais em inovação e sustentabilidade.
“Hoje, vários fatores climáticos e ambientais afetam a produtividade do campo. Buscar dentro do mercado tecnologias que garantam consumo sustentável para cooperados é essencial”, afirma Denilson Potratz, presidente da cooperativa.
De acordo com um estudo da pesquisadora da Universidade de Brasília, Maira de Souza Regis, 95% dos produtores rurais brasileiros utilizam algum tipo de tecnologia digital no trabalho.
É nesse cenário que, para o executivo de Inovação e Sustentabilidade da Nater Coop, Fabio Braga, “a cooperativa, ao trazer coisas novas, deve se preocupar sempre com o impacto e com a dimensão de suas atitudes, levando sempre em consideração o cooperado”.
Assista ao segundo de quatro episódios da websérie no vídeo que está no início deste texto e saiba mais sobre essas iniciativas.

Sobre a Nater Coop

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