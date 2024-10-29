Websérie “Nater Coop 60 anos”: saiba como surgiu a maior cooperativa agro do ES

Quanta coisa pode acontecer em 60 anos? Quantas histórias podem ser construídas e vidas mudadas? Neste ano, a Nater Coop, cooperativa que tem como propósito unir famílias que alimentam famílias, comemora seu 60º aniversário respondendo a essas perguntas e muito mais na Websérie “Nater Coop 60 anos”, que conta com a apresentação da jornalista Cláudia Gregório.

No primeiro episódio, disponível no vídeo acima, Argeo Uliana, sócio-fundador da cooperativa, diz que “depois de tanto tempo, a sensação é de dever cumprido”.

A cooperativa, que começou em Santa Maria de Jetibá, nasceu a partir dos pequenos produtores da região que, ao vivenciarem o crescimento de suas atividades, viram a necessidade de se unificarem para comprar e vender produtos, ampliando os negócios. “No início, ninguém achou que íamos crescer tanto, mas conseguimos com a ajuda dos colaboradores e associados”, completa Uliana.

Com 1.300 colaboradores, a Nater Coop oferece auxílio ao produtor desde os insumos para a produção até aos financiamentos, o que beneficia seus mais de 24 mil associados. Além disso, atua em várias frentes como lojas de insumos agropecuários, comercialização e exportação de café, marcas de alimentos e bens de consumo.

Assista ao primeiro de quatro episódios da websérie no vídeo que está no início deste texto e saiba mais sobre essa história!

Sobre a Nater Coop