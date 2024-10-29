Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial Publicitário

Websérie “Nater Coop 60 anos”: saiba como surgiu a maior cooperativa agro do ES

Primeiro episódio da Websérie “Nater Coop 60 anos” relembra o início da cooperativa no Estado e mostra como o campo foi transformado com o passar dos anos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

29 out 2024 às 18:56

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 18:56

Quanta coisa pode acontecer em 60 anos? Quantas histórias podem ser construídas e vidas mudadas? Neste ano, a Nater Coop, cooperativa que tem como propósito unir famílias que alimentam famílias, comemora seu 60º aniversário respondendo a essas perguntas e muito mais na Websérie “Nater Coop 60 anos”, que conta com a apresentação da jornalista Cláudia Gregório.
No primeiro episódio, disponível no vídeo acima, Argeo Uliana, sócio-fundador da cooperativa, diz que “depois de tanto tempo, a sensação é de dever cumprido”.
A cooperativa, que começou em Santa Maria de Jetibá, nasceu a partir dos pequenos produtores da região que, ao vivenciarem o crescimento de suas atividades, viram a necessidade de se unificarem para comprar e vender produtos, ampliando os negócios. “No início, ninguém achou que íamos crescer tanto, mas conseguimos com a ajuda dos colaboradores e associados”, completa Uliana.
Com 1.300 colaboradores, a Nater Coop oferece auxílio ao produtor desde os insumos para a produção até aos financiamentos, o que beneficia seus mais de 24 mil associados. Além disso, atua em várias frentes como lojas de insumos agropecuários, comercialização e exportação de café, marcas de alimentos e bens de consumo.
Assista ao primeiro de quatro episódios da websérie no vídeo que está no início deste texto e saiba mais sobre essa história!

Sobre a Nater Coop

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Agronegócio Cooperativas Agroindústria
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados