Websérie “Nater Coop 60 anos”: inovação conecta presente e futuro

Quem cultiva inovação colhe disrupção e transformação. Em seis décadas de uma história fértil em ótimos resultados, a Nater Coop investe no campo e para além dele, desenvolvendo negócios com foco em sustentabilidade e compromisso socioambiental.

Maior cooperativa agro do Espírito Santo, a empresa aposta no e-commerce e em lojas autônomas que prestam autoatendimento até em horários noturnos e fins de semana, para fazer valer a força de suas raízes pioneiras e empreendedoras, destaque neste terceiro episódio da websérie "Nater Coop 60 anos". Confira no vídeo acima.

“A inovação está presente no dia a dia, independentemente de qual é a área ou setor. Todas as pessoas que estão desenvolvendo o trabalho na Nater Coop estão procurando formas de melhorar os processos”, salienta o executivo estratégico de Agromercado da cooperativa, Giliarde Cardoso.

Uma outra frente de atuação valorizada é a otimização da aplicação de insumos e defensivos agropecuários. Os frutos desse trabalho podem ser vistos pelo reconhecimento do cooperado.

“Para tudo que a gente precisa, é só mandar um WhatsApp, os meninos (a equipe Nater Coop) respondem. A última aplicação que a gente fez no café para controle de nematoides foi um produto biológico, não é defensivo”, enfatiza o produtor Egnaldo Andreatta.