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Websérie “Nater Coop 60 anos”: inovação conecta presente e futuro

No terceiro episódio, veja como lojas autônomas, e-commerce, uso de drones para aplicação de insumos agropecuários são iniciativas que têm impulsionando crescimento da cooperativa
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

31 out 2024 às 16:27

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 16:27

Quem cultiva inovação colhe disrupção e transformação. Em seis décadas de uma história fértil em ótimos resultados, a Nater Coop investe no campo e para além dele, desenvolvendo negócios com foco em sustentabilidade e compromisso socioambiental.
Maior cooperativa agro do Espírito Santo, a empresa aposta no e-commerce e em lojas autônomas que prestam autoatendimento até em horários noturnos e fins de semana, para fazer valer a força de suas raízes pioneiras e empreendedoras, destaque neste terceiro episódio da websérie "Nater Coop 60 anos". Confira no vídeo acima.
“A inovação está presente no dia a dia, independentemente de qual é a área ou setor. Todas as pessoas que estão desenvolvendo o trabalho na Nater Coop estão procurando formas de melhorar os processos”, salienta o executivo estratégico de Agromercado da cooperativa, Giliarde Cardoso.
Uma outra frente de atuação valorizada é a otimização da aplicação de insumos e defensivos agropecuários. Os frutos desse trabalho podem ser vistos pelo reconhecimento do cooperado.
“Para tudo que a gente precisa, é só mandar um WhatsApp, os meninos (a equipe Nater Coop) respondem. A última aplicação que a gente fez no café para controle de nematoides foi um produto biológico, não é defensivo”, enfatiza o produtor Egnaldo Andreatta.
E tem muito mais envolvido nesta trajetória de seis décadas. Mas isso é um assunto para o próximo episódio. Spoiler dado pela apresentadora Cláudia Gregório: tem a ver com supermercado e posto de combustível.

ASSISTA AOS OUTROS EPISÓDIOS

Websérie “Nater Coop 60 anos” - Episódio 1: inovação e sustentabilidade são base para o futuro do campo

Websérie “Nater Coop 60 anos” - Episódio 2: saiba como surgiu a maior cooperativa agro do ES

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