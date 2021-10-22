Maranata celebra 53 anos com retomada de batismos

Registro de um batismo de fiéis da Igreja Cristã Maranata na Espanha. Crédito: Maranata/Divulgação

A Igreja Cristã Maranata (ICM) comemora neste mês de outubro seu aniversário de 53 anos de história com três importantes notícias para seus membros: a volta dos batismos, dos seminários presenciais e a chegada de novos irmãos que tiveram contato pela primeira vez com a Obra do Espírito Santo durante a pandemia.

Os batismos, seminários e cultos foram suspensos logo no início da pandemia de Covid-19, como forma de preservar a saúde de toda a comunidade da igreja. Com a melhora da situação sanitária e o avanço da vacinação, os cultos presenciais foram retomados.

No final deste mês de outubro, os batismos voltam a ser realizados, conforme explica o pastor Gilson Sousa. De acordo com ele, milhares de pessoas no Brasil aguardam na fila para participar desta celebração.

“Os batismos serão retomados a partir de 24 de outubro e serão feitos dentro dos cuidados, com distanciamento, uso de máscara e vacinação”, disse o pastor Gilson Sousa.

Após terem sido suspensos por causa da pandemia da Covid-19, os batismos da Igreja Cristã Maranata são retomados. Registro de um batismo em Itaipava do Grajaú, no Maranhão. Crédito: Maranata/Divulgação

O batismo é bíblico e constitui uma importante ordenança para a Igreja Cristã Maranata.

“Ele é um testemunho público que a pessoa dá de uma experiência que ela teve com Deus de que ela agora é uma nova criatura”, explica o pastor Diniz Cypreste, da ICM Praia da Costa 4, de Vila Velha, e membro do Conselho Presbiteral.

O pastor Diniz Cypreste destaca ainda a importância da retomada dos seminários presenciais na ICM.

“Esses encontros são importantes para que todas as pessoas tenham conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Voltamos a realizar seminários menores que duram um ou dois dias no Maanaim de Domingos Martins, para que os membros possam participar, com capacidade reduzida e distanciamento”, disse.

O batismo é bíblico e constitui uma importante ordenança para a Igreja Cristã Maranata. Registro de um batismo em Marilândia, em Minas Gerais. Crédito: Maranata/Divulgação

GRANDE CEIA

Outra ordenança da bíblia deixada para os seguidores de Jesus Cristo é a celebração da Ceia do Senhor. Composta por dois elementos: pão e vinho, a celebração visa lembrar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, e os elementos apontam para o seu corpo e o seu sangue derramado.

Em memória de Cristo, no dia 31 de outubro, a igreja Maranata promoveu a grande ceia, pelo segundo ano consecutivo. Na ocasião, foram reunidas as igrejas Maranatas por meio de um culto via satélite, onde contou com a participação de cerca de 90 países com transmissão simultânea em oito idiomas.

REBANHO UNIDO NA FÉ

Outro motivo de comemoração é a chegada de novos irmãos, que descobriram a Igreja Cristã Maranata durante a pandemia, por meio dos canais de comunicação disponibilizados para oferecer conforto espiritual para quem não podia sair de casa devido às restrições de circulação.

Para enfrentar o desafio de manter o rebanho unido na fé, a ICM produziu muito conteúdo doutrinário, de ensino, de agregação, de forma a evitar a dispersão de seus membros.

“Usamos todos os recursos para canalizar aquilo que produzimos para ajudar nossos irmãos de todas as classes sociais. Quem não tinha acesso à internet, levamos até eles a informação pelo telefone. Nos retornos aos cultos presenciais, pessoas novas estão se apresentando nas igrejas, após nos conhecerem pelas redes sociais, 0800 ou YouTube”, conta o pastor Gilson Sousa.

Para enfrentar o desafio de manter o rebanho unido na fé durante a pandemia, a ICM produziu muito conteúdo doutrinário, de ensino, de agregação, de forma a evitar a dispersão de seus membros. Culto em Varginha, Minas Gerais. Crédito: Maranata/Divulgação

“A pandemia nos privou dos cultos presenciais, mas tivemos uma bênção porque muitas pessoas que não conheciam a igreja encontraram na ICM um porto seguro, onde elas puderam se alimentar espiritualmente”, complementa o pastor Diniz Cypreste.

APOIO ESPIRITUAL

Para ajudar outras pessoas, que ainda não fazem parte do corpo de Cristo, a igreja conta com o teleatendimento, uma ajuda com orientação espiritual. De acordo com o pastor presidente Gedelti Gueiros, o projeto já ajudou mais de 62 mil pessoas com sintomas de depressão, estresse e ansiedade.

"Nós atendemos muitas pessoas principalmente durante as madrugadas. As pessoas estão carentes de amor, cuidado e nós oramos por essas vidas e cremos que o Espírito Santo faz a obra na vida daquela pessoa", afirma Gueiros.

Para o pastor, a igreja tem um papel relevante na sociedade e acredita que o amor ao próximo é o caminho para aproximar as pessoas de Cristo.

“A pessoa quando busca um aconselhamento espiritual na igreja, é porque ela já não está encontrando outras soluções. Infelizmente, vários fatores como desemprego e famílias desestruturadas contribuem para que essas pessoas tirem a própria vida”, observa.

Gedelti ainda destaca a importância dos cuidados principalmente com as crianças. “Nós só temos o futuro, e entendo que nossa maior preocupação nos dias de hoje deve ser o cuidado com as nossas crianças. A criança é a maior vítima da sociedade, e pelo fato dela ser vítima hoje, amanhã ela é o perigo para a sociedade”, alerta.

HISTÓRIA

A Igreja Cristã Maranata surgiu oficialmente em Vila Velha, no dia 3 de janeiro de 1968. As primeiras reuniões, no entanto, já ocorriam desde outubro do ano anterior, no bairro Toca (hoje Divino Espírito Santo).

Diante deste contexto, e por outubro marcar o aniversário da Reforma Protestante de Martinho Lutero, de 1517, o mês passou a ser considerado um período festivo dentro da Igreja Cristã Maranata, que atualmente é presidida pelo pastor Gedelti Gueiros.

A Igreja Cristã Maranata surgiu oficialmente em Vila Velha, no dia 3 de janeiro de 1968. Na foto, registro de um culto em São Félix do Coribe, na Bahia. Crédito: Maranata/Divulgação

A palavra Maranata é considerada um patrimônio espiritual que identifica o chamado, uma convocação do Espírito Santo para um momento, um tempo especial da história e vida da Igreja que é o arrebatamento.

A ICM nasceu no meio evangélico como opção para definir este momento histórico, escrito no livro do profeta Joel 2:28 que diz: “E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões”.

Maranata é a palavra usada por Paulo para falar sobre a grande mensagem da Igreja, que é “O Rei vem”, ou seja, “Jesus voltará”.

Locutor aposentado da Herbert Richards, Ricardo Marianno, 82 anos, conta que um dos templos da ICM começou na garagem de sua casa, no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras (RJ).

“Começamos a nos reunir em 2003 numa garagem na minha casa que comportava até 60 irmãos, na rua Sergipe. Três anos depois, a igreja passou a funcionar na rua Maranhão, no mesmo bairro. E em 2020, ela se mudou para um imóvel na rua Rio Grande do Norte, onde recebemos os ensinamentos da Obra do Senhor”, conta Ricardo Marianno.

Um dos templos da ICM começou na garagem da casa do locutor aposentado da Herbert Richards, Ricardo Marianno, de 82 anos, no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras (RJ). Crédito: Arquivo Pessoal

Com 5 mil templos no Brasil e mais de 60 Maanains, a ICM conta com o apoio da tecnologia para levar a palavra do Senhor a todos os cantos do mundo, em transmissões multiplataformas pelo YouTube, Rádio e TV-WEB Maanaim e via satélite.

Tecladista da banda do cantor Roberto Carlos há 33 anos, Tutuca Borba, 63 anos, conheceu a ICM em 1988, a convite do filho Vitor, na época com 3 anos e que acompanhava a mãe nos cultos da igreja da Praça Seca, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Ele fala da importância da assistência da igreja para enfrentar até 1 ano de turnê fora de casa, longe da família.

“O mais importante da fé é a assistência da igreja com orações, com interseções, com súplicas pela vida da pessoa, porque senão ela não resiste ao mundo. É muito tempo viajando, três meses só fora do País. A carência de família é muito grande, os horários mudam. Toda vez que eu vou viajar, eu passo pelo grupo de interseção (de oração). E sempre que esses irmãos se reuniram enquanto eu estava longe de casa, eles clamavam pela minha vida e eu voltava”, conta.

Tecladista da banda do cantor Roberto Carlos há 33 anos, Tutuca Borba, 63 anos, conheceu a ICM em 1988. Crédito: Arquivo Pessoal

Para ajudar no trabalho de promover uma unidade doutrinária dos membros da igreja, a ICM conta com a Escola Bíblica Dominical, para que todos os irmãos tenham o mesmo entendimento da Obra do Espírito Santo, inclusive no exterior.

OBRA PELO MUNDO

Em 53 anos de história, a ICM está presente em 75 países nos cinco continentes, conforme explica o pastor João Cidade, presidente da Missão Internacional Maranata.

“Transmitimos nossa experiência do ensino da doutrina. Fazemos reuniões com pastores e orientamos sobre o cuidado com a administração espiritual do rebanho e a formação de lideranças. Onde temos uma igreja plantada, o objetivo é anunciar o Evangelho”, explica o pastor João Cidade.

Maranata é a palavra usada por Paulo para falar sobre a grande mensagem da Igreja, que é “O Rei vem”, ou seja, “Jesus voltará”. Na foto, registro de um culto em Camboriú, Santa Catarina. Crédito: Maranata/Divulgação

Responsável pela Igreja Maranata na África, Japão e Coreia do Sul, o pastor Gilson Sousa destaca o trabalho realizado nessas regiões.

“Na África temos experimentado uma prosperidade grande na agregação de grupos de igrejas que têm se juntado a nós pelos laços da comunhão espiritual. No Japão, hoje temos cinco igrejas e o grupo de irmãos tem crescido. Na Coreia do Sul, oferecemos assistência aos nossos irmãos junto com pastores dos Estados Unidos”, disse o pastor Gilson Sousa.

MISSÃO AMAZÔNIA

Outro importante trabalho realizado pela ICM é a Missão Amazônia, que reúne médicos, dentistas, engenheiros ambientais e outros profissionais interessados em levar às comunidades ribeirinhas da região serviços de orientação, consultas e tratamentos de diversos casos.

Dispostos a doar parte de seu tempo para ajudar o próximo, os voluntários são reunidos de seis em seis meses e partem de barco rumo a essas comunidades.

Com 5 mil templos no Brasil e mais de 60 Maanains, a ICM conta com o apoio da tecnologia para levar a palavra do Senhor a todos os cantos do mundo. Na foto, registro de uma celebração no Maanaim do Espírito Santo. Crédito: Maranata/Divulgação

As ações já contabilizam mais de 8 mil atendimentos a pacientes, 30 mil procedimentos de enfermagem e 16 mil unidades de medicamentos distribuídos gratuitamente.

INCLUSÃO E MEIO AMBIENTE

A inclusão social e o cuidado com o meio ambiente fazem parte do DNA da Igreja Cristã Maranata.

Os membros da ICM são estimulados a participar de oficinas, cursos e treinamentos voltados para ajudar o próximo, como o ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras), que se tornou uma importante ferramenta inclusiva. Após aprenderem, os irmãos se tornam multiplicadores, ensinando a linguagem de sinais para outras pessoas.

Registro do Maanaim em Campina Grande, Paraíba. A Igreja Cristã Maranata conta com a tecnologia para fazer suas transmissões multiplataformas pelo YouTube, Rádio Maanaim e via satélite. Crédito: Maranata/Divulgação

A preservação do meio ambiente é incentivada pela ICM, com práticas sustentáveis como a realização de coleta seletiva de lixo, destinação correta dos resíduos, uso consciente da água, utilização de energia solar e ensino do cuidado com a natureza para as futuras gerações.

NÚMEROS DA IGREJA CRISTÃ MARANATA

1968 É o ano de fundação da Igreja Cristã Maranata

5.00 Templos

Mais de 60 Maanains

75 Países atendidos pela Missão Internacional Maranata

40 mil Chamadas telefônicas atendidas pela rede de apoio da ICM durante a pandemia de maio de 2020 a março de 2021

Mais de 200 pessoas aguardam na fila para serem batizadas na Igreja Cristã Maranata. Na foto, registro do Maanaim do Espírito Santo. Crédito: Maranata/Divulgação

LINHA DO TEMPO - ICM AO LONGO DOS ANOS

1967: Realizado o primeiro culto em Vila Velha

1968: Nasce a Igreja Cristã Presbiteriana em Vila Velha

1970: É empossado o primeiro presidente da instituição, Pr. Manoel dos Passos Barros

1970: Fundado o primeiro Maanaim em Domingos Martins

1972: Implantado o Instituto Bíblico, ato assinado pelo então presidente da igreja, Pr. Manoel dos Passos Barros

1976: Realizada a Grande Reunião, com mais de 35 mil membros, que discutiram sobre a volta do Senhor Jesus e a respeito da Obra que o Espírito Santo tem realizado

1978: Compilada a primeira coletânea de hinos da igreja que se tem registro no Presbitério Espírito-Santense

1980: Passa a se chamar oficialmente Igreja Cristã Maranata, mostrando que ela seria conhecida no mundo todo pela mensagem que estaria propagando: “Maranata, o Senhor Jesus vem”

1980: Construção do primeiro templo no Rio de Janeiro

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1986: O Pr. Edward Hemming Dodd é empossado presidente da ICM

1998: Alugado pela Igreja Cristã Maranata dos Estados Unidos o primeiro local para a realização dos cultos

2007: Toma posse o terceiro presidente da ICM. Pr. Gedelti Victalino Teixeira Gueiros, que está no cargo até os dias atuais

2009: A Igreja Cristã Maranata registrou sua primeira transmissão via satélite

2012: A Rádio Maanaim foi inaugurada e consagrada ao Senhor Jesus

2014: Implantado nos Maanains o Projeto de Sustentabilidade Hídrica para combater a escassez de água

2016: Realizada a primeira Missão Amazônia ICM. Missionários e profissionais diversos levam conforto e cuidados aos ribeirinhos

2018: Marca o cinquentenário da Igreja Cristã Maranata a partir de uma Ceia Especial, que envolveu os 5 continentes do mundo em um evento histórico para a ICM

2019: Realizou um grande culto com o tema “Trombetas e Festas, Um Alerta!”, com transmissão ao vivo na internet para todo o planeta, em 9 idiomas. No mesmo ano também foi consagrado o Maanaim de Portugal

2020: Por conta da pandemia, a ICM suspendeu os cultos presenciais, mas ampliou sua presença em outros canais, além de criar uma rede de apoio espiritual a quem precisasse de ajuda por telefone

2021: A Igreja Cristã Maranata celebra 53 anos com a retomada dos cultos presenciais, batismos e seminários, além de receber novos irmãos que tiveram contato pela primeira vez com a Obra do Espírito Santo