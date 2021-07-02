Maranata oferece apoio espiritual e familiar por telefone na pandemia

Na Central Telefônica, pastores levam informações valiosas a quem está precisando de orientações. Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

Com uma duração maior do que se esperava, a pandemia da Covid-19 tem sido enfrentada pela Igreja Cristã Maranata com o acolhimento de quem mais precisa por meio de contato por telefone. Ouvir uma palavra de conforto no meio de um problema familiar, pedir oração para um parente que enfrenta uma enfermidade ou para compartilhar alguma aflição. São diferentes os motivos que levam as pessoas a entrarem em contato com a igreja em busca de um ombro amigo.

Isso mesmo! A direção da igreja implantou uma Central Telefônica que funciona 24 horas, desde o dia 2 de maio do ano passado, alcançando milhares de pessoas de Norte a Sul do Brasil e até mesmo no exterior.

O serviço é oferecido não só aos membros da ICM, mas a todos que desejarem algum tipo de apoio e orientação. Está aberto a pessoas de outras denominações evangélicas, de outras religiões ou mesmo sem religião. Há, inclusive, registros de assistência a pessoas que se declararam ateus.

Montada no Presbitério da Igreja Cristã Maranata, a central conta com pastores treinados para o contato humanizado com os fiéis ou qualquer outra pessoa que busque conforto, amparo, informações úteis e, claro, a Palavra de Deus para dentro dos lares e corações das pessoas.

O objetivo da Central Telefônica é levar luz, por meio dos ensinamentos de Jesus Cristo, para quem está aflito. Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

Os pastores levam informações valiosas a quem está precisando de orientações que podem ser espirituais; relacionadas ao convívio conjugal; sentimental, ligadas à Justiça ou propriamente do campo religioso.

Muito além de orar para que Deus ilumine a tomada de decisões com sabedoria, eles procuram, por meio dos ensinamentos de Jesus Cristo, levar luz a quem está aflito.

A assistência também é realizada de forma continuada. Todos aqueles que manifestam esse desejo continuam sendo atendidos, com o apoio do pastor e da igreja mais próxima de sua residência.

Para se ter uma ideia, entre maio de 2020 e março de 2021 foram mais de 40 mil chamadas telefônicas, sendo 12 mil para aconselhamento espiritual e mais de 11 mil ligações para esclarecimentos sobre enfermidades em geral, inclusive sobre a Covid-19.

40 MIL chamadas telefônicas foram atendidas pela Rede de Apoio, de maio de 2020 a março de 2021

AGRADECIMENTO

De acordo com os pastores que monitoram a central, são constantes as ligações de pessoas que retornam para agradecer o atendimento e declarar que foram abençoadas com uma solução para seus problemas.

São constantes as ligações de pessoas que retornam para agradecer o atendimento e declarar que foram abençoadas. Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

Numa delas – o nome não será divulgado para preservar a pessoa -, a fiel declarou que há anos pelejava na Justiça por conta de um processo que não se resolvia. Após a interseção da Igreja Cristã Maranata por meio de orações e orientações legais, o problema foi solucionado.

"Não é mágica. É a palavra de Deus aliada à informação, transformando vidas, mostrando a força da mão do criador sobre todas as coisas" Maurício Freire Dias - Pastor, responsável pela Central Telefônica da ICM

A Central Telefônica funciona 24 horas e fiéis de todo o país podem entrar em contato. Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

Além da central, a ICM vem transmitindo seus cultos e reuniões por seus canais digitais, levando a Palavra por meio do YouTube, Facebook, Instagram e até mesmo pelo WhatsApp.

A ideia é mostrar aos fiéis que a Igreja está ao seu lado, glorificando a Deus, mas também estendendo a mão a milhares de pessoas que precisam do apoio que somente um irmão pode dar.

ALGUNS RELATOS DO ATENDIMENTO:

Enfermidade Uma senhora do Estado de Minas Gerais relatou que a sua tia recebeu um diagnóstico de uma enfermidade muito grave, e que os médicos disseram que ela não voltaria mais a andar. Ela então começou a assistir aos cultos da Igreja Cristã Maranata por meio do Youtube e viu a oportunidade de pedir em oração por sua tia. Depois da implantação do 0800, essa senhora passou a receber, também, atendimento por telefone de pastores e profissionais especializados. O resultado é a melhora gradativa do estado de saúde de sua tia e uma harmonia dentro do lar após a intervenção poderosa feita por meio da oração.

Problemas familiares Uma mãe de Tocantins relatou por meio do 0800 que há muito tempo seu filho havia se afastado do convívio familiar e sentia que só a Palavra de Deus tocaria o coração dele e o faria retornar para casa. Dito e feito. Após receber orações dos pastores da Igreja Cristã Maranata em seu telefone, o filho prontamente voltou para casa e restabeleceu o diálogo dentro do lar, entre mãe e filho.

A ligação para a Central Telefônica é gratuita. O número é o 0800 707 3076. Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

Conversão Uma senhora de Minas Gerais deu um dos testemunhos mais fortes e comoventes já prestados no 0800. Ela disse que após assistir parte de um culto via rede social, seu coração se encheu da esperança e do jubilo de Deus, levando-a a buscar a Palavra do Senhor por meio da central de atendimento. Depois de ser orientada e assistida, essa senhora tornou-se uma assídua frequentadora, espalhando a boa nova de Deus entre familiares e amigos.

Agradecimento Uma senhora de São Paulo não poupou elogios ao atendimento da ICM por meio do 0800. Segundo ela, mesmo estando no maior Estado do país, a sensação de solidão é grande para quem mora sozinho ou longe dos familiares. Foi por esse motivo que ela resolveu assistir aos cultos por meio do YouTube e, pouco tempo depois, ouvir as orações e orientações por telefone. Grata, ela diz que o papel dos mensageiros de Deus tem sido cumprido: levar conforto e alegrias aos que mais precisam.

CENTRAL DE ATENDIMENTO ICM