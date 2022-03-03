Estrutura completa de saúde em uma das principais vias de Vitória

Com uma estrutura moderna de 24 mil metros quadrados, o Life VixMall reúne diferentes serviços de saúde em um só lugar. Crédito: Life VixMall/Divulgação

Para 81% dos brasileiros, a crise da pandemia da Covid-19 fez aumentar a preocupação com a saúde e o acesso a tratamentos médicos. É o que mostra pesquisa da Associação Nacional das Administradoras de Benefício (Anab) divulgada pela Agência Brasil.

Nesse cenário, a busca por bons profissionais e uma boa estrutura, que ofereça conforto, qualidade e praticidade, também ganhou relevância. E é exatamente isso que o Life VixMall oferece.

A localização, por si só, já merece destaque. A avenida Leitão da Silva, além de ser uma das principais vias de Vitória, possibilita fácil acesso não somente aos moradores da Capital, como também aos que moram em outros municípios da Grande Vitória.

“Aqui é um espaço muito central, perto do Centro de Vitória, perto dos bairros. E não só para quem mora na Capital, fica próximo também para quem mora na Serra, em Cariacica e em Vila Velha”, destaca o coordenador administrativo do condomínio, Marcelo Ruiz.

Com uma estrutura moderna de 24 mil metros quadrados, no Life VixMall os pacientes encontram uma perfeita harmonia entre arquitetura, tecnologia, dispositivos e materiais para operações médicas.

A ESTRUTURA

O conforto e atendimento diferenciados são uma grande preocupação do Life VixMall. Crédito: Life VixMall/Divulgação

Ao chegar no local, é possível acessar uma ampla área para embarque e desembarque de pessoas, o que permite um fácil acesso aos serviços, além de garantir mais segurança para aqueles que dependem de transportes alternativos como os carros de aplicativo ou táxis.

Para aqueles que vão de carro, também há uma opção segura e mais confortável. No subsolo do empreendimento funciona um estacionamento com aproximadamente 300 vagas. Nesse caso, o acesso aos serviços de saúde pode ser feito via escada ou elevador.

Por se tratar de uma estrutura médica que, entre outras coisas, contempla serviços de atendimento de urgência e emergência, as áreas de circulação são amplas e os elevadores possuem capacidade para macas e equipamentos de suporte à vida.

A preocupação com a saúde e segurança também se reflete nos materiais utilizados em todo o empreendimento. Com alta incidência de luz natural, os pisos e revestimentos são feitos com materiais de propriedades antibacterianas para controle total quanto à proliferação de infecções.

A estrutura também conta com reservatório e rede de distribuição de oxigênio, sistemas automatizados de distribuição de medicamentos e insumos, instalações e dispositivos em conformidade com as mais recentes normas internacionais de conduta.

O conforto e atendimento diferenciados também são uma grande preocupação do Life VixMall. No espaço é possível contemplar belos jardins verticais e desfrutar de uma área gourmet, onde funciona o Café Tulipa.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

Entre os serviços oferecidos no Life VixMall estão o posto de coleta do Laboratório Bioclínico, Samp, Total Health, Oncomédica e Pronto Atendimento Vitória Apart Hospital. Crédito: Life VixMall/Divulgação

O centro médico-hospitalar oferece serviços de empresas como a Medsênior, um posto de coleta do Laboratório Bioclínico, Samp, Total Health, Oncomédica e Pronto Atendimento Vitória Apart Hospital.

Para as mulheres, há uma clínica exclusiva. Os idosos também desfrutam de atendimento especializado com hospital de transição, UTIs inteligentes com tecnologia de ponta, leitos amplamente equipados, pronto-socorro 24 horas de padrão internacional e quartos com acessibilidade, iluminação, banheiros e conveniências 5 estrelas.

COMO FAZER PARTE

A união de profissionais e operadores de saúde em um espaço amplo, moderno e de fácil acesso é o grande objetivo do Life VixMall. Para os que se interessarem, há espaço para atender novos serviços de saúde.

LIFE VIXMALL