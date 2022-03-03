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Atendimento médico especializado para todas as idades em um só lugar no ES

Localizado em Vitória, o Life VixMall oferece clínica exclusiva para mulheres, pronto atendimento pediátrico, hospital de transição, atendimento dedicado à terceira idade, UTIs com tecnologia de ponta, entre outros serviços
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

03 mar 2022 às 10:30

Publicado em 03 de Março de 2022 às 10:30

Life VixMall. Foto de conteúdo patrocinado: não usar.
Localizado na Leitão da Silva, o Life VixMall conta com uma ampla área para embarque e desembarque de pessoas, garantindo um fácil acesso aos serviços. Crédito: Life VixMall/Divulgação
Já pensou em encontrar num mesmo lugar atendimento médico especializado para toda a família? No Life VixMall isso é real. Localizado na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, o empreendimento oferece atendimento médico de empresas como Medsênior, Samp, Total Health e Oncomédica e Pronto Atendimento Vitória Apart Hospital.
“Aqui funcionamos com todos os serviços de saúde possíveis. Além de oferecer serviços de saúde para todas as idades, ficamos em uma região muito central, por isso conseguimos atender toda a Grande Vitória”, destaca Marcelo Ruiz, coordenador administrativo do condomínio.
No local ainda é possível encontrar clínica exclusiva para mulheres, pronto atendimento pediátrico, hospital de transição, atendimento dedicado à terceira idade, UTIs inteligentes com tecnologia de ponta, laboratórios de análises clínicas com os maiores avanços científicos da atualidade, leitos amplamente equipados, pronto-socorro 24 horas de padrão internacional e quartos com acessibilidade, iluminação, banheiros e conveniências 5 estrelas.
Localizado em uma das principais vias da Capital, o empreendimento conta com uma ampla área para embarque e desembarque de pessoas, garantindo um fácil acesso aos serviços. Há também um estacionamento no subsolo, com aproximadamente 300 vagas disponíveis.
Com um projeto arquitetônico amplo e moderno, o Life VixMall garante conforto e uma experiência de atendimento diferenciada. O espaço conta com belos jardins verticais e uma área gourmet, com o Café Tulipa, para que pacientes e familiares tenham todo o conforto e comodidade.

ESTRUTURA MODERNA E SEGURA

Life VixMall. Foto de conteúdo patrocinado: não usar.
O Life VixMall tem farta incidência de luz natural, além de ter pisos, revestimentos e materiais com propriedades antibacterianas Crédito: Life VixMall/Divulgação
As áreas de circulação são amplas e os elevadores possuem capacidade para macas e equipamentos de suporte à vida. O espaço também conta com farta incidência de luz natural, pisos, revestimentos e materiais com propriedades antibacterianas para controle total quanto à proliferação de infecções.
As características também envolvem reservatório e rede de oxigênio, sistemas automatizados de distribuição de medicamentos e insumos para todas as áreas de interesse, além de instalações e dispositivos em conformidade com as mais recentes normas internacionais de conduta.

COMO FAZER PARTE

Life VixMall. Foto de conteúdo patrocinado: não usar.
No Life VixMall os leitos são amplamente equipados, há pronto-socorro 24 horas de padrão internacional e todos os quartos foram pensados levando em conta a questão da acessibilidade Crédito: Life VixMall/Divulgação
Há espaço para atender novos serviços de saúde que desejarem fazer parte do empreendimento, que busca ampliar ainda mais o que tem sido oferecido no local. O resultado do investimento foi além da expectativa e hoje, restam poucas áreas disponíveis para locação, informa Flávia Abaurre, da Construtora Abaurre, responsável pela obra do Life VixMall.

LIFE VIXMALL

Site:

Instagram:

Telefone:

(27) 3325.3544

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