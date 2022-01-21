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Área externa: confira as dicas certeiras para decorar o ambiente

A decoração de varandas e jardins deve proporcionar o conforto. Na Casal Design é possível encontrar o mobiliário ideal para esses ambientes
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

21 jan 2022 às 17:00

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 17:00

Novo Showroom da Casal Design
O showroom da Casal Design, em Vitória, tem móveis ideais para você incrementar a área externa da sua casa. Crédito: Camila Santos
As áreas externas das casas estão cada vez mais confortáveis. Poltronas, espreguiçadeiras e pufes são alguns dos mobiliários que podem compor o ambiente com o intuito de criar um lugar ideal para o descanso. O showroom da Casal Design, em Vitória, tem móveis ideais para você incrementar o espaço da sua residência.
O arquiteto Kassio Fontoura, do escritório Fontoura Grasselli, conta que a área externa tem a função de integrar os moradores com a natureza. "Esse contato com o meio externo é importante para a qualidade de vida do morador, já que no dia a dia acabamos ocupando os espaços internos por conta da rotina. O contato com a natureza, a possibilidade de respiro e integração com o meio externo, além da sensação de bem-estar, também trazem a mudança de espaço que nos permite relaxar e descansar."
Ambiente criado por Tamara Raizer
Ambiente criado por Tamara Raizer: sofás, poltronas, pufes, bancos e mesas são alguns dos móveis disponíveis na Casal Design. Crédito: Camila Santos
Independentemente do estilo do morador, na hora de decidir pela decoração é importante pensar em mobiliários adequados para essas áreas, já que são ambientes perenes, onde existe a possibilidade de incidência direta dos raios de sol e da chuva. "Os acabamentos devem ser escolhidos para aguentar essas interferências. Outro ponto é a utilização de elementos naturais, como paisagismo e iluminação adequada para valorizar os elementos dispostos", diz Kassio.
Na hora de fazer o paisagismo, o indicado é ter o acompanhamento de um profissional especializado, que conseguirá fazer a especificação correta das espécies de acordo com o nosso clima e o uso no espaço. "Os moradores buscam facilidade na manutenção do paisagismo. Espécies tropicais e o paisagismo mais orgânico estão em alta", afirma Kassio.

MOBILIÁRIO

A arquiteta Tamara Raizer conta que a decoração de varandas e jardins deve proporcionar o conforto, não sendo apenas locais de contemplação da vista ou da natureza, mas projetados como espaços de permanência. "É um local privilegiado da casa, onde gostamos de receber os amigos e curtir os momentos em família", explica.
Novo Showroom da Casal Design
Do rústico ao urbano, da praia à casa de campo, há opções de mobiliário para todos os estilos na Casal Design. Crédito: Camila Santos
Do rústico ao urbano, da praia à casa de campo, há opções de mobiliário para todos os estilos. Sofás, poltronas, pufes, bancos e mesas são alguns dos móveis disponíveis na Casal Design, peças que se integram perfeitamente à área externa da casa. Para a área de piscina, a dica é focar nas opções de espreguiçadeiras ou namoradeiras. "Os tecidos, com alta tecnologia, cada vez mais se assemelham aos naturais, mas com toda a resistência necessária ao sol e à chuva. Além disso, podemos nos sentar molhados no pós-praia ou piscina", pontua Tamara Raizer.
A arquiteta observa que o mobiliário com estrutura de alumínio, fibra, corda, tela, bambu, pedra, vidro ou madeira maciça estão entre os mais utilizados nas áreas externas. "Os materiais e acabamentos para área externa devem ser mais resistentes, se comparados aos usados no mobiliário interno. Queremos praticidade em momentos de lazer e temos a tecnologia como aliada, elevando a estética nesse segmento", diz Tamara.

CUIDADOS

Além do bom design e da resistência do mobiliário, é importante que haja manutenção nas peças, que tendem a mudar de aparência com a incidência do sol, como os móveis produzidos em madeira natural. "Também é importante atenção na escolha dos tecidos que devem ser apropriados para áreas externas para não desbotarem com o passar do tempo", diz Kassio.
Ambiente criado por Tamara Raizer
Ambiente criado por Tamara Raizer: os materiais e acabamentos para área externa devem ser mais resistentes. Crédito: Camila Santos
Para quem mora em apartamento ou não conta com uma metragem expansiva, a dica do arquiteto é investir em peças compostas por materiais naturais como madeira e pedra. “Utilizar tons que propiciem a sensação de quebra de espaços em um mesmo apartamento gera uma sensação de varanda. O uso de elementos verdes também reforça essa sensação de estar ao ar livre”, destaca Kassio.

CASAL DESIGN

  • Endereço: Av. Leitão da Silva, 615, Gurigica, Vitória
  • Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; sábado das 8h às 13h
  • Telefone: (27) 3225-8188
  • Instagram: Casal de Cidade

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