Vai comprar um sofá novo? Veja como escolher o ideal para a sua casa

Na Casal Design você encontra o sofá que se adeque ao estilo da sua decoração. Crédito: Camila Santos

Um sofá espaçoso e confortável é o desejo de muitas pessoas, principalmente daquelas que gostam de receber para confraternizações. E já faz um tempo que ele se tornou o centro das atenções de todos os lares, trazendo conforto e estilo para a residência.

A designer de interiores Geórgia Mendonça diz que o sofá é uma das peças-chaves de um projeto. "Ele vira um eixo de encontro familiar. As modelagens e as composições são muito ricas, reunindo conforto e estética", diz. Não existe uma tendência, o que se deve analisar é o móvel que combina com a família, aliando beleza e funcionalidade.

Além do conforto, o sofá também deve trazer funcionalidade para dentro do lar. Crédito: Camila Santos

Para receber convidados, por exemplo, ele precisa ser mais compacto, estreito e que acomode bem as pessoas. Já o indicado para assistir à programas de televisão é o mais macio e aconchegante. "As opções são infinitas. Cada ambiente vai pressupor um tipo de sofá. O retrátil, por exemplo, é ótimo para quem quer conforto e precisa de espaço no dia a dia. Sofás redondos, que estão super em alta, são ideais para aproveitar os cantos. Atualmente temos uma gama de sofás modulares que são excelentes", diz o arquiteto Oberdam Bartocci.

TAMANHO

Geórgia Mendonça conta que o uso do sofá extrapola a sala de estar e agora conquista novos ambientes da casa, como o quarto de hóspedes e as varandas dos apartamentos.

"Geralmente as varandas são uma extensão da sala e os sofás têm ganhado bastante espaço nesses ambientes. O ideal é escolher um sofá para se sentar e ficar horas conversando" Geórgia Mendonça - Designer de interiores

Tradicional, retrátil e reclinável, sofá-cama, sem braço, redondo, sofá-ilha, curvo e capitonê… São diversas as opções. Além do conforto, o modelo também deve trazer funcionalidade para dentro do lar. E na Casal Design você encontra o sofá que se adeque ao estilo da sua decoração. "Um único modelo para casa é aquele que tenha representatividade estética e que agregue conforto. O retrátil é mais slim e, quando fechado, fica mais compacto e no dia a dia ele consegue dar o conforto", conta Geórgia. Um detalhe importante: o tecido com um toque suave.

E qual o tamanho ideal? "O maior sofá possível no ambiente, claro que respeitando a estética e a circulação ” porque o morador consegue aconchegar mais pessoas e integrar a estética da casa. É muito agradável ver um ambiente onde uma peça bonita se sobressai, diz a designer de interiores.

O sofá precisa ser confortável e funcional, além de ter um tecido de acordo com as características do ambiente e dos usuários. Crédito: Camila Santos

Oberdam Bartocci diz que o tecido vai variar de acordo com as características do ambiente e dos usuários. "Com crianças, sugiro sempre tecidos mais resistentes e escuros, ou até mesmo uma capa que possa ser retirada e lavada", diz. Para ambientes externos, eles devem ter a tecnologia para não sofrer com as intempéries. Para quem não abre mão da elegância, os tecidos de linho são uma boa pedida. "As fibras naturais rústicas estão na moda, destaque para a textura de 'coco ralado', a queridinha do momento".

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