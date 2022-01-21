Novo showroom aposta em conforto e móveis do design nacional

Como a loja tem um pé direito muito alto, as arquitetas colocaram jabuticabeiras no espaço, mostrando para os visitantes um jeito de trazer o verde para dentro do ambiente Crédito: Camila Santos

Móveis para a área externa, ambientes com decoração contemporânea e mobiliário assinado por designers conhecidos nacionalmente. A Casal Design apresenta o seu novo showroom em Vitória, totalmente repaginado pelas arquitetas Tatiana Coutinho e Roberta Vilela.

Tudo que está nos mais de 300 metros quadrados promete dar o tom do que estará nas casas nos próximos meses, com foco no mobiliário sofisticado e com alto padrão de qualidade.

"A ideia é trazer o mais bacana do mobiliário nacional, o que não existia na nossa cidade. Fizemos a curadoria de arte e design, e apresentamos nomes novos de repercussão nacional" Tatiana Coutinho - Arquiteta

A loja conta com oito novos designers renomados que criam produtos de formas marcantes e orgânicas, além de um acabamento impecável. São eles: Alva Design, Juliana Vasconcellos, Gustavo Dias, Guilherme Wentz, Ricardo Van Steen, Bruno de Carvalho, Maurício Bonfim e Giacomo Tomazi. As peças são produzidas com materiais que transmitem versatilidade, leveza e texturas da natureza.

As arquitetas Tatiana Coutinho e Roberta Vilela fizeram a curadoria de arte e design do showroom da Casal Design Crédito: Casal Design/Divulgação

Segundo Roberta Vilela, "a seleção partiu da necessidade de termos, em nossa cidade, uma presença mais marcante desses designers de destaque no cenário nacional, com peças contemporâneas que traduzem perfeitamente o conceito que a gente quis imprimir no showroom: o essencial". Além disso, contar com peças assinadas na decoração é como ter obras de grandes artistas em exibição pelos ambientes da casa. E os profissionais brasileiros têm ganhado cada vez mais destaque, com projetos que caíram nas graças do público e da crítica especializada.

O gaúcho Guilherme Wentz, por exemplo, que já recebeu prêmios como o Brazil Design Award e o iF Design Award, em 2013, é um dos nomes de sucesso no design nacional. Ele usa muitos metais em suas peças, mas também investe em materiais como madeira, vidro e pedras. Wentz gosta de formas simples, embora complexas.

Tudo que está exposto nos mais de 300 metros quadrados da Casal Design promete dar o tom do que estará nas casas nos próximos meses. Crédito: Camila Santos

Já a arquiteta Juliana Vasconcellos traz a elegância no traço de suas criações. Ela também atua como designer de interiores e de produtos: de móveis a tapetes e tecidos. E também dá prioridade a materiais naturais como a madeira, as pedras e os metais e suas ligas.

MATERIAIS

O novo showroom apresenta o que há de mais moderno quando se fala em mobiliário para as áreas externas e internas. Mesas, camas, luminárias, tapetes, pufes, estantes e pequenos armários, além de Jacuzzi™ e banheiras, fazem parte do portfólio da loja. "Entre os materiais, destaque para o algodão, a madeira natural, o vidro e a pedra. O olhar está mais voltado para o natural", conta Tatiana Coutinho.

Mesas, luminárias, tapetes, estantes e pequenos armários, por exemplo, são itens que se encontram na Casal Design. Crédito: Camila Santos

Tudo está exposto nos três andares do espaço, além da área externa, onde se encontram os móveis da Franccino, empresa conhecida pelas peças artesanais para áreas externas e internas. Poltronas, pufes, chaises e mesas foram projetados especialmente para áreas externas e trazem cor e conforto para o ambiente. "Valorizamos os móveis que podem receber o sol ou a chuva. Além do mobiliário também tem uma raia que remete à piscina", conta a arquiteta.

O novo showroom da Casal Design apresenta o que há de mais moderno quando se fala em mobiliário. Crédito: Camila Santos

Na parte interna, a dupla idealizou ambientes como quartos e lofts, todos com móveis contemporâneos. Como a loja tem um pé direito muito alto, elas colocaram jabuticabeiras no espaço, mostrando para os visitantes um jeito de trazer o verde para dentro do ambiente. "No terceiro andar também tem uma grande jardineira onde colocamos alguns vasos de fibra de vidro, peças vendidas exclusivamente na Casal Design", diz Tatiana.

PEÇAS

De maneira geral, as peças que acabam de chegar a Vitória têm a madeira, a pedra natural e o metal como materiais principais, combinados com tecidos especiais, palhas e resinas. Essas combinações valorizam o artesanal, tão em voga nos últimos anos.

As peças que acabam de chegar a Vitória têm a madeira, a pedra natural e o metal como materiais principais. Crédito: Camila Santos

"O processo 'handmade' acontece inclusive em móveis com maior escala como é o exemplo da mesa de jantar 'Semente', de Gustavo Dias, em que são utilizadas peças maciças de madeira, trabalhadas uma a uma, desde o corte, passando pelo processo de lixamento manual e combinando materiais e encaixes. O resultado é incrível e exclusivo, pois nenhuma peça é igual à outra. Isso também é percebido na arte", conta Roberta Vilela

ARTE

A arte também é uma aposta da marca e está exposta no showroom. "Arte é fundamental. É a interação com o belo, uma composição estética. Ela sempre poderá estar presente na decoração da casa, seja por uma questão estética, seja pela história de vida", explica Tatiana.

Na Casal Design, 24 pinturas com guaches de tamanhos reduzidos e dois desenhos de pintura com pastel estão à venda. Crédito: Camila Santos

Na loja, as atenções se voltam para as pinturas de Fernando Burjado. O artista possui obras nos acervos do Museu Oscar Niemeyer (MON), Museu Metropolitano de Arte (MuMA) e Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC/PR), em Curitiba, além de na Casa Niemeyer, em Brasília. Em 2019, foi premiado na 7ª Bienal Internacional do Pastel, em Nowy Sacz, Polônia.

A arte também é uma aposta da marca e está exposta no showroom da Casal Design. Crédito: Camila Santos

Na Casal Design estão à venda 24 pinturas com guaches de tamanhos reduzidos e dois desenhos de pintura com pastel.

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