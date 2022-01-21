Banheira de imersão: Jacuzzi é a queridinha do momento na decoração

Os modelos são ideais para promover um banho relaxante, especialmente quando acompanhado de sais de banho. Crédito: Jacuzzi/Divulgação

Ter uma banheira em casa é o sonho de muita gente. E se o ambiente projetado para o momento de relaxamento - tão importante para uma pausa na rotina - tiver uma de imersão, melhor ainda.

Os modelos são ideais para promover um banho relaxante, especialmente quando acompanhado de sais de banho. No novo showroom da Casal Design, em Vitória, é possível encontrar diversos tipos de banheira de imersão para a sua casa. E o melhor: ela não fica embutida no chão, o que faz com que a estrutura se torne um elemento da decoração.

"As banheiras de imersão Jacuzzi® adicionam elegância ao ambiente. São aquelas que não dispõem de motor e outros itens elétricos. A água fica represada e o corpo submerso durante o banho", conta Jefferson da Silveira, analista de marketing da Jacuzzi do Brasil.

Ele explica que esse modelo de banheira não tem sistema de hidromassagem, é abastecido com água na temperatura desejada. "Assim, o corpo fica imerso, promovendo o relaxamento", ressalta Jefferson da Silveira.

MODELOS

Ao contrário das banheiras de hidromassagem, que possuem jatos acompanhados por uma bomba, as de imersão são silenciosas e não necessitam de instalação elétrica e nem acompanham aquecimento. "Será necessário o abastecimento com água aquecida, que pode ser por sistema a gás, solar ou elétrico", diz Jefferson.

As banheiras de imersão Jacuzzi® possuem design italiano, que confere um toque sofisticado e moderno ao banheiro. "A água quente gera a redução da ação da gravidade nos órgãos internos e traz o bem-estar tão desejado", acrescenta o analista de marketing. Os modelos mais vendidos são a Troppo, a Riva e a Maya.

Para quem quer ter um modelo em casa, o recomendado é consultar se o tamanho da banheira será confortável para seu uso. Avaliar o espaço do banheiro também é importante, já que recomenda-se deixar uma área acessível em torno da banheira. Além disso, as banheiras Jacuzzi® necessitam de uma entrada e uma saída de água.

A recomendação é que as instalações das banheiras da marca sejam feitas em ambientes internos. "É importante observar que a banheira é um equipamento estático. Portanto, a área do piso onde deverá ficar apoiada deve estar limpa e livre de umidade, resíduos de acabamento de construção e poeira", observa Jefferson. O piso deve ser rígido, liso, sem ondulações e imperfeições e não deve apresentar-se com revestimento solto.

Veja opções de banheiras de imersão

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