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Banheira de imersão: Jacuzzi é a queridinha do momento na decoração

Ela não fica embutida no chão, o que faz com que a estrutura se torne um elemento da décor. A Casal Design conta com diversas opções de modelos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

21 jan 2022 às 19:00

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 19:00

Banheiras de imersão Jacuzzi®
Os modelos são ideais para promover um banho relaxante, especialmente quando acompanhado de sais de banho. Crédito: Jacuzzi/Divulgação
Ter uma banheira em casa é o sonho de muita gente. E se o ambiente projetado para o momento de relaxamento - tão importante para uma pausa na rotina - tiver uma de imersão, melhor ainda.
Os modelos são ideais para promover um banho relaxante, especialmente quando acompanhado de sais de banho. No novo showroom da Casal Design, em Vitória, é possível encontrar diversos tipos de banheira de imersão para a sua casa. E o melhor: ela não fica embutida no chão, o que faz com que a estrutura se torne um elemento da decoração.
"As banheiras de imersão Jacuzzi® adicionam elegância ao ambiente. São aquelas que não dispõem de motor e outros itens elétricos. A água fica represada e o corpo submerso durante o banho", conta Jefferson da Silveira, analista de marketing da Jacuzzi do Brasil.
Ele explica que esse modelo de banheira não tem sistema de hidromassagem, é abastecido com água na temperatura desejada. "Assim, o corpo fica imerso, promovendo o relaxamento", ressalta Jefferson da Silveira.

MODELOS

Ao contrário das banheiras de hidromassagem, que possuem jatos acompanhados por uma bomba, as de imersão são silenciosas e não necessitam de instalação elétrica e nem acompanham aquecimento. "Será necessário o abastecimento com água aquecida, que pode ser por sistema a gás, solar ou elétrico", diz Jefferson.
As banheiras de imersão Jacuzzi® possuem design italiano, que confere um toque sofisticado e moderno ao banheiro. "A água quente gera a redução da ação da gravidade nos órgãos internos e traz o bem-estar tão desejado", acrescenta o analista de marketing. Os modelos mais vendidos são a Troppo, a Riva e a Maya.
Para quem quer ter um modelo em casa, o recomendado é consultar se o tamanho da banheira será confortável para seu uso. Avaliar o espaço do banheiro também é importante, já que recomenda-se deixar uma área acessível em torno da banheira. Além disso, as banheiras Jacuzzi® necessitam de uma entrada e uma saída de água.
A recomendação é que as instalações das banheiras da marca sejam feitas em ambientes internos. "É importante observar que a banheira é um equipamento estático. Portanto, a área do piso onde deverá ficar apoiada deve estar limpa e livre de umidade, resíduos de acabamento de construção e poeira", observa Jefferson. O piso deve ser rígido, liso, sem ondulações e imperfeições e não deve apresentar-se com revestimento solto.

Veja opções de banheiras de imersão

CASAL DESIGN

  • Endereço: Av. Leitão da Silva, 615, Gurigica, Vitória
  • Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; sábado das 8h às 13h
  • Telefone: (27) 3225-8188
  • Instagram: @casaldesign

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