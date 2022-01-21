Banheiro: confira dicas para transformar o seu em um SPA Jacuzzi

As banheiras Jacuzzi são ideias para criar um ambiente de SPA em áreas internas da casa Crédito: Divulgação/ Jacuzzi

Momentos de autocuidado são fundamentais na rotina. E nada como chegar em casa, após um dia exaustivo, e poder relaxar durante um tempinho. Ou curtir momentos de lazer com os amigos. É um privilégio poder aproveitar esses momentos em casa. Já pensou em transformar o seu banheiro num verdadeiro SPA?

"O banheiro-spa é uma tendência. É uma prioridade das pessoas tornar o lar um ambiente mais agradável devido à vida estar cada vez mais corrida e estressante. Todos querem chegar em casa e ter um momento prazeroso e de relaxamento. Tem se tornado uma nova demanda. Sempre que temos espaço disponível e um orçamento mais flexível, os clientes nos solicitam", conta a arquiteta Juliana Kwak, do escritório OJ Arquitetura.

No novo showroom da Casal Design, em Vitória, é possível encontrar diversos modelos de SPAS Jacuzzi Crédito: Jacuzzi

Para criar esse universo relaxante, o indicado é investir em materiais naturais, que possuem relevos, além de diferentes superfícies e texturas. "É bacana possuir assimetrias que remetem à atmosfera encontrada na natureza", diz a profissional.

A arquiteta Ohana Sgaria afirma que também vale investir em plantas. "Cada vez mais vemos a inserção da natureza no lar, e como ela proporciona bem-estar ao indivíduo. Sugerimos explorar o uso de plantas nesses ambientes". Ela ressalta que a iluminação deve ser indireta com o objetivo de criar cenários e sensações.

"A iluminação também deve ser pontual, para destacar algum revestimento ou elemento que componha a atmosfera, em tons mais amarelados que trazem aconchego e bem-estar" Ohana Sgaria - Arquiteta

SPA JACUZZI: A ESTRELA DO AMBIENTE

Com os materiais corretos e o paisagismo escolhido, é hora de escolher um SPA Jacuzzi® para chamar de seu. Ele é a estrela do ambiente e do tão desejado momento de descanso ou do relaxamento com os amigos.

Os SPAS Jacuzzi podem ser instalados principalmente nas áreas externas Crédito: Jacuzzi

Jefferson da Silveira, analista de Marketing da Jacuzzi do Brasil - empresa ítalo-americana especializada em banheira de hidromassagem e SPAS - conta que os benefícios de ter uma peça dessa em casa são enormes. Ela auxilia na reabilitação dos músculos, ajuda na redução das tensões musculares, aumenta o fluxo sanguíneo e alivia o estresse.

"Geralmente as pessoas querem um SPA Jacuzzi® como um cantinho para relaxar e reunir os amigos. Além de cuidar da saúde, com nossos tecnológicos jatos de hidromassagem, nossos SPAS têm um importante papel na confraternização entre amigos e familiares" Jefferson da Silveira - Analista de Marketing da Jacuzzi do Brasil

No novo showroom da Casal Design, em Vitória, é possível encontrar diversos modelos de SPAS Jacuzzi® para a sua casa. Alguns modelos, inclusive, já vêm com as luzes subaquáticas para a prática terapêutica chamada cromoterapia. Ela é uma terapia com cores que, quando aliada à hidromassagem, potencializa a energia e o relaxamento do corpo.

A junção entre os jatos de alta tecnologia com a água aquecida auxilia no relaxamento muscular resultando no bem-estar do usuário. Crédito: Jacuzzi

"Para alguns modelos de SPAS e banheiras, a cromoterapia é opcional. Mas temos alguns modelos de SPAS, nos quais esse benefício já vem de série, como os modelos das linhas: J-200, J-300 e J-400, além de alguns modelos da linha J-Flex. Nosso sistema de cromoterapia conta com oito cores: branco, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta e rosa. A cromoterapia tem o papel de auxiliar na redução do cansaço físico e mental, colaborando assim para um melhor bem-estar", conta Jefferson da Silveira.

Antes de instalar uma SPA Jacuzzi, é importante verificar a instalação hidráulica, se a carga atende, a metragem disponível e o espaço para bomba. Crédito: Jacuzzi

Todo esse processo de relaxamento ajuda a reduzir o estresse. O efeito vem da junção entre os jatos de alta tecnologia com a água aquecida, que auxilia no relaxamento muscular resultando no bem-estar do usuário. Para quem quer ter um SPA Jacuzzi® em casa, as arquitetas Juliana Kwak e Ohana Sgaria explicam que na hora de instalar é preciso verificar se o local a ser instalado é viável.

"Também é importante verificar a instalação hidráulica, se a carga atende, a metragem disponível e o espaço para bomba. Após essas confirmações, avaliar quais as necessidades e, assim, definir o melhor modelo", diz Ohana.

CONFIRA 4 DICAS PARA TRANSFORMAR O BANHEIRO NUM SPA

Escolha revestimentos naturais e sensoriais, com texturas e relevos. Invista em pedras e materiais naturais, que possuam relevos, além de diferentes superfícies e texturas. É bacana possuir assimetrias que remetem à atmosfera encontrada na natureza. Lembre de instalar os revestimentos em locais que você consiga sentir essa sensações.



Escolha chuveiros, duchas e banheiras com possibilidades de jatos e temperaturas relaxantes.



Não esqueça das velas, dos aromatizadores e dos sais de banhos. Eles são essenciais!



A iluminação tem que ser indireta e cênica para sensações diferentes.



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