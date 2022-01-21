Quer ter uma piscina em casa? Veja dicas para acertar na escolha

Na Casal Design é possível encontrar todos os materiais e acessórios para construção da sua piscina. Crédito: Camila Santos

Ter uma piscina em casa é mais que um sonho de férias. É sinônimo de momentos de descontração, de relaxamento e de boas histórias durante toda a vida. As piscinas podem ter borda infinita, design diferenciado e revestimentos que se integram à natureza e à decoração da residência.

O estilo borda infinita continua sendo uma das principais tendências quando a proposta é criar um ambiente para descanso e lazer. "A borda de vidro também está em alta. Assim como a piscina natural, com filtro ecologicamente correto que não utiliza nenhum componente químico. Ela parece literalmente um lago com tratamento", conta o engenheiro civil Victor Sarcinelli, do Studio Tsae.

Ele explica que, ao decidir construir uma piscina, o morador precisa procurar o local mais ensolarado. "Já penso muito na fachada norte, aquela que toma sol de manhã e de tarde, uma fachada bem iluminada. Também deve-se analisar qual será o público. Se a casa tiver crianças, a pessoa tem que pensar numa proteção adequada, como por exemplo uma prainha, bem mais rasa", diz o profissional.

PISCINA PRETA

Incrementar a área externa com espreguiçadeiras e peças que levam conforto para fora de casa também é uma dica essencial. Além de apostar nas cores. "Ninguém mais quer uma piscina azul. Fazemos mais na cor verde e tenho reparado a volta da piscina branca. Para os ousados, pode ser preta, vermelha ou amarela. A cor da piscina depende da composição que vamos trazer para a arquitetura", conta Victor Sarcinelli.

Na Casal Design é possível encontrar todos os materiais e acessórios para construção da sua piscina. "Não vendemos piscinas prontas, mas todo o material e acessórios necessários para construção de uma", conta o consultor de vendas Weslei Azzini.

As piscinas podem ter borda infinita, design diferenciado e revestimentos que se integram à natureza e à decoração da residência. Crédito: Divulgação Victor Sarcinelli

Ele conta que, há alguns anos, as piscinas se tornaram objeto de decoração. "A tendência é combinar a parte externa com a piscina. Os clientes querem construí-la não só para usar, mas para compor com toda a área externa ou a área gourmet, por exemplo. Ela tem que comunicar com projeto em geral".

Não existe tamanho padrão. Para quem está interessado em construir uma, o profissional explica que tudo deve começar pelo projeto. "Também é necessário ter cuidado com o espaço onde ela será construída. É importante ter em mente que a piscina precisa compor com o projeto de forma que fique harmonizada no ambiente", diz Weslei Azzini.

A tecnologia também se faz presente. "A tendência da automação também chegou à área de lazer. É possível ligar e desligar, além de tratar a água, através de um sistema de internet", conta o vendedor.

AQUECIMENTO

Também é fundamental escolher um bom sistema de aquecimento, que seja econômico e sustentável. São quatro tipos disponíveis - elétrico, trocador de calor, aquecedor a gás e o aquecedor solar. "Para a piscina em residência, o mais indicado é o trocador de calor, já que é mais econômico e consegue aquecer a piscina durante todo o ano", diz.

As piscinas além de muito utilizadas no dia a dia familiar também ajudam a embelezar a decoração da parte externa. Mas elas precisam ser seguras. Quando se fala em revestimento, deve-se observar se o material é antiderrapante, resistente à umidade e à exposição solar.

"O revestimento tem função muito importante. Além de dar acabamento, um bom revestimento facilita a manutenção e a impermeabilização da piscina" Weslei Azzini - Vendedor Casal Design

O revestimento também vai combinar com o projeto e o estilo dos donos da casa. Opções práticas, como o vinil, e pedras naturais são algumas das opções disponíveis na Casal Design.

CASA DE MÁQUINAS

Além de toda parte estética, também é preciso atenção com a casa de máquinas. Ela é considerada o coração da piscina, o local onde se controla a qualidade da água. O espaço necessário para a casa de máquinas vai ser de acordo com o tamanho da piscina. "O espaço tem que ser arejado e seco, além de ter uma área de circulação", diz Weslei.

CASAL DESIGN