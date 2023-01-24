Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do Estado

Vídeo: viatura da Sejus sofre acidente com carreta na BR 101 em Anchieta

Agentes da secretaria foram socorridos com lesões leves na manhã desta terça-feira (24); viatura bateu no semirreboque de uma carreta e tombou
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 jan 2023 às 14:18

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 14:18

Uma viatura da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) se envolveu em um acidente na manhã desta terça-feira (24), em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. O veículo foi atingido pelo semirreboque de uma carreta, enquanto trafegava pela BR 101. Com o impacto, a caminhonete tombou sobre a canaleta central (veja vídeo acima).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida lateral aconteceu no km 357 da rodovia, às 11h30. No carro havia dois agentes da Sejus: o motorista de 47 anos e o passageiro de 36 anos. Eles foram socorridos com lesões leves para o Pronto-Atendimento (PA) de Anchieta.
De acordo com a PRF, a falta de atenção é uma das maiores causas de acidentes no trânsito. Somente em 2020, foram registrados 119 acidentes por mudança de faixa – como é o caso no acidente desta terça-feira (24) – em rodovias federais do Espírito Santo, deixando 162 feridos e causando quatro mortes.
Concessionária que administra a via, a Eco101 informou que o trecho não precisou ser interditado.
A reportagem de A Gazeta procurou a Sejus, que disse que o acidente envolveu uma viatura do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes e a colisão ocorreu quando a equipe de servidores retornava de uma escolta. "Dois inspetores penitenciários estavam no veículo e sofreram ferimentos leves. Eles foram socorridos para o Pronto Atendimento (PA) do município", comunicou.

Veja Também

Mulher anuncia assalto e taxista dirige até delegacia em Vila Velha

PF investiga delegado suspeito de agredir namorada em hotel no ES

Carro bate em postes e fornecimento de energia é afetado na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Anchieta BR 101 PRF Sejus Eco101 Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados