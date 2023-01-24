Vídeo: viatura da Sejus sofre acidente com carreta na BR 101 em Anchieta

Uma viatura da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) se envolveu em um acidente na manhã desta terça-feira (24), em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. O veículo foi atingido pelo semirreboque de uma carreta, enquanto trafegava pela BR 101. Com o impacto, a caminhonete tombou sobre a canaleta central (veja vídeo acima).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida lateral aconteceu no km 357 da rodovia, às 11h30. No carro havia dois agentes da Sejus: o motorista de 47 anos e o passageiro de 36 anos. Eles foram socorridos com lesões leves para o Pronto-Atendimento (PA) de Anchieta.
De acordo com a PRF, a falta de atenção é uma das maiores causas de acidentes no trânsito. Somente em 2020, foram registrados 119 acidentes por mudança de faixa – como é o caso no acidente desta terça-feira (24) – em rodovias federais do Espírito Santo, deixando 162 feridos e causando quatro mortes.
Concessionária que administra a via, a Eco101 informou que o trecho não precisou ser interditado.
A reportagem de A Gazeta procurou a Sejus, que disse que o acidente envolveu uma viatura do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes e a colisão ocorreu quando a equipe de servidores retornava de uma escolta. "Dois inspetores penitenciários estavam no veículo e sofreram ferimentos leves. Eles foram socorridos para o Pronto Atendimento (PA) do município", comunicou.