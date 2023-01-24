Vídeo: viatura da Sejus sofre acidente com carreta na BR 101 em Anchieta

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a batida lateral aconteceu no km 357 da rodovia, às 11h30. No carro havia dois agentes da Sejus: o motorista de 47 anos e o passageiro de 36 anos. Eles foram socorridos com lesões leves para o Pronto-Atendimento (PA) de Anchieta.

De acordo com a PRF, a falta de atenção é uma das maiores causas de acidentes no trânsito. Somente em 2020, foram registrados 119 acidentes por mudança de faixa – como é o caso no acidente desta terça-feira (24) – em rodovias federais do Espírito Santo, deixando 162 feridos e causando quatro mortes.

Concessionária que administra a via, a Eco101 informou que o trecho não precisou ser interditado.