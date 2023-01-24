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Violência contra mulher

PF investiga delegado suspeito de agredir namorada em hotel no ES

Vítima relatou à polícia que foi agredida após uma discussão com o parceiro, que, segundo ela, "é muito ciumento"
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

24 jan 2023 às 12:52

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 12:52

A Corregedoria da Polícia Federal (PF) investiga a denúncia de que um delegado da corporação teria agredido a namorada dele em um hotel na cidade de Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo. O crime teria ocorrido no último domingo (22), quando, durante uma discussão, o delegado — que não teve o nome divulgado — teria dado tapas no rosto da vítima e aplicado um golpe conhecido como "mata-leão" (estrangulamento). 
Informações fornecidas pela vítima e testemunhas à Polícia Militar apontam que a mulher se encontrou com o companheiro no hotel por volta das 16h30. Duas horas depois, a briga teve início. O motivo, no entanto, não foi revelado. Ela narra que o homem seria "muito ciumento" e tentou sufocá-la, inclusive sendo jogada contra a parede, quando bateu a cabeça.
Ainda segundo o documento policial, a vítima conseguiu sair do quarto e correu em direção à recepção, onde foi amparada por uma funcionária do estabelecimento. O namorado pagou a conta do hotel e depois saiu de motocicleta, sem informar o destino. A mulher foi levada a um hospital da região, onde recebeu atendimento médico, e orientada a procurar a delegacia para prestar queixa e solicitar uma medida protetiva contra o agressor.
PF investiga delegado suspeito de agredir namorada em hotel no ES

O que diz a PF

Acionada pela reportagem, a Polícia Federal informou nesta segunda-feira (23) que teve conhecimento dos fatos e que o caso foi encaminhado à Corregedoria para que as providências legais sejam adotadas.  "Ressaltamos que atos de violência ou assédio contra mulheres não condizem com o perfil que a gestão da PF espera de seus servidores. Tais práticas, quando comprovadas, serão sempre duramente reprimidas", ressaltou, em nota.

O que diz a Polícia Civil

Polícia Civil afirmou que a vítima registrou o boletim de ocorrência na tarde desta segunda-feira (23) na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Venda Nova do Imigrante, que será responsável pela investigação. "Por se tratar de uma apuração em andamento, não há outras informações que possam ser repassadas", explicou.
A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito. O espaço está aberto para manifestação da parte.

Denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 181 - Disque Denúncia. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

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